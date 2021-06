Internaron de urgencia a Alberto Samid por un problema en el corazón

Después del escrache, el empresario de la carne dio su propia versión de los hechos, dejando en claro que él estaba "trabajando". Qué le sucedió

Alberto Samid, quien fue escrachado este lunes comiendo en un restaurant, debió ser internado de urgencia por un problema en el corazón.

Así lo confirmaron este martes en "Lo de Mariana", programa de El Trece, mientras se difundían las imágenes del escrache. El empresario tiene prisión domiciliaria.

"Me escribió parte de su familia que lo están trasladando a Ramos Mejía porque aparentemente está como perdido y descompensado", señaló al respecto Florencia Arietto, ante la consulta de la conductora del programa, Mariana Fabbiani.

En una reciente entrevista radial, el empresario de la carne dio su propia versión de los hechos, dejando en claro que él estaba "trabajando": "En el Mercado Central, a partir de mañana, hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen: ‘Traeme todo lo que puedas’", manifestó.

Y agregó: "Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo: ‘Usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’. Les llevé tres cajones, estaba esperando que los bajen".

Norma, la mujer que grabó el video del escrache este lunes, habló sobre las imágenes: "Sentí una tremenda indignación. No es posible, incluso me enojé con varios de mi mesa porque nadie se animaba, pero todos protestaban". Y concluyó: "Encima nos miraban todos tranquilos, como si fuesen inocentes, ellos angelitos".

Después de que varias personas comenzaron a protestar para que se vaya del local, el empresario se retiró acompañado por las otras dos personas que estaban junto a él.

Casi al mismo tiempo en que se daba a conocer la internación, los dueños del lugar afirmaron que sus declaraciones son falsas y que Samid no es proveedor, como había afirmado. "El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado", escribieron los dueños del restaurante en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Asimismo destacaron que el detenido "no es dueño, no es dueño ni inversionista". "No tiene ninguna conexión", afirmaron luego de las excusas dadas por el dueño de la cadena El rey de la carne. Por su parte la parrilla se excusó de lo ocurrido al indicar que sus empleados desconocían que Samid se encontraba allí, en esa sucursal, y también desconocían su situación judicial.

"Queremos ratificar que Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y no dejaremos que salgan a decirse mentiras a cerca de nuestra queridísima parrilla", cerraron los dueños en el texto.

Críticas recientes

El cepo impuesto por el gobierno nacional a las exportaciones de carne provocó consecuencias inesperadas, como el cruce entre Galit Ronen y Alberto Samid. La embajadora de Israel en la Argentina se quejó por la medida y el empresario salió al cruce.

"No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne" había lanzado Ronen durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata. Además, había anticipado que "si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares".

La diplomática había dialogado sobre el tema con funcionarios argentinos luego de la decisión de cerrar las exportaciones. Sobre este punto, conto que sugirió que se le dé a Israel "una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, pero esto es una solución que demora. Hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo".

Ante estas declaraciones, Samid lanzó un nuevo comentario antisemita desde su cuenta de Twitter. "Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta ´amenaza´ la realicen".

Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta "amenaza" la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne.https://t.co/U4ukexSuxl — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 14, 2021

El ajedrecista aficionado agregó que "el mundo no les quiere vender nada, son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne".

No fue la primera vez que Samid apunta contra la comunidad judía. Por ejemplo, en abril había señalado que "cuando el país más los necesita, estos se van. Cuando los criticamos por lo que hacen, se cubren diciendo que somos antisemitas".

Actualmente, el ex diputado provincial se encuentra cumpliendo la pena de prisión en su domicilio por haber sido considerado coautor del delito de asociación ilícita.