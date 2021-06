Rating: Tinelli perdió contra la eliminación de esta participante en MasterChef Celebrity 2

La Academia exhibió los últimos cuadros de "shuffle dance" con Mar Tarrés, Cucho Parisi y Mario Guerci, pero no superó a Doctor Milagro

El horario estelar del martes en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con pico de 14,9 puntos, mientras que Telenoche llegó a 10,6.

Luego llegó el turno de La Academia con los últimos cuadros de "shuffle dance" con Mar Tarrés, Cucho Parisi y Mario Guerci. ShowMatch tocó los 12 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 19,9 puntos.

En el mano a mano de Marcelo Tinelli con MasterChef Celebrity 2, Telefe se impuso con 21 puntos con la gala donde los tres participantes tuvieron que cocinar dos platos en dos estaciones distintas.

Cuando arrancó Guido Kaczka, el certamen culinario llegó a una marca máxima de 22,6 puntos, en la noche cuando Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa se consagraron finalistas, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 4 y 5 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este martes los dos programas principales del mediodía comenzaron con la cobertura de la búsqueda de la nkiña Guadalupe, desaparecida en San Luis. Flor de equipo lideró con pico de 6,9, con el repaso de los momentos culminantes de MasterChef con Cande Vetrano y Carmen Barbieri. Lo de Mariana llegó a 3,9.

A la tarde, Cortá con Lozano cubrió un femicidio y lideró con pico de 8 puntos. Pero a las 15.15 pasó al frente 100 argentinos dicen con una marca máxima de 7,1. Luego se impuso en la franja Fuerza de mujer con pico de 10,6 y se convirtió en lo más visto de la tarde. Zuleyha lideró con pico de 8,6 y El club de las divorciadas obtuvo una marca máxima de 5 puntos.

Canal que ganó el rating del martes 22 de junio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,8 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,2

eltrece: 6,4

América: 2,7

El Nueve: 2,6

TV Pública: 1,1

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 21,2

Doctor Milagro: 18,8

ViajeChef: 13,5

Destacados del rating del martes 22 de junio

MasterChef Celebrity 2 alcanzó en la última semifinal un promedio de 21,2 puntos y fue lo más visto de la jornada. El club de las divorciadas, a pesar del buen rating que le dejó 100 argentinos dicen, midió 3,9 puntos y quedó segundo en su franja, muy lejos de la competencia. Fue la medición más baja en lo que va del ciclo.

Los Mammones marcó 3,5 puntos. Si bien quedó cuarto en su franja, fue la medición más alta del ciclo en lo que va de junio. Está en tus manos, en horario especial, midió 1,7 puntos. Quedó cuarto en su franja pero se mantuvo en su promedio habitual. Pasapalabra midió 10,3 puntos. Ganó su franja, fue el quinto programa más visto de la jornada y la medición más alta del último mes y medio.

MasterChef Celebrity: Sol Pérez se quedó afuera de la final

Llegó la noche cuando se confirmó los dos finalistas de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa celebraron con los brazos en alto. Un poco más atrás y con cara de circunstancia, Sol Pérez veía cómo su ilusión se quedaba en la puerta de la final, resignándose a ser una más en la tribuna del último programa.

La decisión del jurado que desembocó en la salida de la modelo fue polémica. Como cábala, Pérez había apostado a un plato de pastas -especialidad que le había valido su regreso en el repechaje-, pero esta vez el destino le jugó en contra.

A pesar de las caras de placer del jurado al probar su doble preparación, a la hora de la devolución la crítica fue a la vajilla elegida, porque no la ayudó "a lucir el plato". Donato de Santis agregó que el plato era "un poco poco", sin precisar si se refería a la cantidad o la complejidad.

Con Dalmau primer finalista cómodo, la compulsa se dirimió entre Sol y Georgina. Y aunque la modelo no alcanzó el objetivo, de todos modos se llevó los aplausos. "Casi llegás, pero estoy convencido de que te sentís ganadora. No solo conquistaste a todo el país sino también a este trío de jueces. Te vamos a recordar para siempre", exageró Donato.

Damián Betular fue aún más lejos: "Para mí sos una campeona. Y en la gastronomía el éxito se hace con estudio y esfuerzo, y vos sos el ejemplo de todo eso. En lo personal te adoro y te agradezco este paso por MasterChef".

Germán Martitegui agregó: "La autoexigencia y la competencia sana es una virtud. En un momento muy difícil del mundo fuiste un ejemplo, mucha gente necesitaba eso que vos le diste. Nunca me voy a olvidar los tres minutos en los que cocinamos juntos. Fue una alegría tenerte".

No hubo llanto como con Candela Vetrano, ni tampoco indiferencia como con Alex Caniggia. Fue un adiós sentido: "No me quedan más que palabras de agradecimiento. Estoy feliz de verdad. Siento que ahora voy a poder cocinar con mis hijos" ¿Sol Pérez está embarazada? "No, falta un montón", se apuró a aclarar mientras cruzaba la puerta que la dejó fuera de competencia a 24 horas de la final.