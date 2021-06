Así fue el momento en el que se derrumbó el edificio en Miami: 9 argentinos siguen desaparecidos

Un edificio de doce pisos ubicado en el condado Miami-Dade, en el sur de la ciudad norteamericana del estado de Florida, se derrumbó parcialmente este jueves y varias personas debieron ser rescatadas, y se oficializó que hay una víctima fatal.

Este es el video del momento en que se derrumba el edificio:

La Cancillería argentina había informado temprano que eran 10 compatriotas desaparecidos luego del derrumbe de un edificio en Miami, pero uno de ellos -del que por el momento se desconoce la identidad- ya fue localizado con vida. Un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos aún son buscados intensamente, dijeron las fuentes diplomáticas.

En este caso, se trata de Andrés Galfrascoli (45), su pareja Fabián Nuñez (55) y Sofía Nuñez Galfrascoli, de 6 años. Los tres habían ido a pasar unos días a Florida para descansar y vacunarse contra el coronavirus.

Según trascendió, la familia había llegado a Estados Unidos en abril y tenían pensado regresar a la Argentina el próximo 21 de julio. En base a lo que trascendió, se sabe que Galfrasconi es un cirujano plástico conocido en el ambiente del entretenimiento. Entre otros famosos, es cirujano de la artista Julia Zenko.

El médico nació en Corrientes, donde se recibió de Cirujano en la Universidad Nacional Del Nordeste. Luego hizo la especialidad en el Hospital General De Agudos Cosme Argerich (C.A.B.A).

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad de los otros seis argentinos desaparecidos, pero se informó que Cancillería ya está en contacto con sus familiares.

El cónsul argentino Fernández Suárez, informó que se trata de "una zona donde hay muchos argentinos" pero indicó que aún no contaban con información oficial.

"Estamos en contacto con las autoridades del condado de Miami. Han llamado (argentinos al Consulado), he estado en contacto con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe", agregó el diplomático a A24.Rodrigo, un argentino que tiene dos departamentos en el complejo Champlain Towers, dijo que "no había nada que hiciera temer que el edificio colapsaría" y aseguró que los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban parando en el edificio desde inicios de junio y consiguieron abandonarlo durante el derrumbe.

La zona donde se produjo la tragedia, en Surfside, es habitualmente visitada por argentinos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

Según informaron los medios locales, el hecho se registró en el edificio ubicado sobre la avenida Collins 8777, en la comunidad de Surfside, Florida, que se encuentra cerca de Miami Beach.

Skycam footage captures partial collapse of a multi-story condominium building in #Miami, FL around 2 a.m. It is unknown how many were in the building at the time of collapse. Still an active seen. pic.twitter.com/y92CqlQrhj — Brennan Prill (@WxBrenn) June 24, 2021