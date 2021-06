Advierten al Gobierno que tiene que decidir urgente una alternativa a la dosis 2 de la Sputnik

De acuerdo a los datos oficiales, algo más de 6 millones de personas esperan la segunda dosis de la Sputnik. Especialistas piden una decisión oficial

Los especialistas advierten que, ante la falta de segunda dosis de la vacuna Sputnik V, el Gobierno nacional tiene decidir urgente una alternativa para los millones de personas que esperan completar el esquema de vacunación.

Las advertencias de los expertos aparecen después de que Carla Vizzotti admitiera la posibilidad de combinar vacunas ante la falta del componente dos y especialmente luego de que Rusia avisara que seguirán las demoras en la provisión, sobre todo porque priorizará la vacunación interna.

La patóloga Marta Cohen, que trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, alertó que "el Gobierno, la gente que asesora al Gobierno en ciencia y la ANMAT tienen que tomar una decisión, que es qué hacemos, porque quedan millones de personas con una dosis y necesitan la segunda dosis".

De acuerdo a los datos oficiales, algo más de 6 millones de personas esperan la segunda dosis de la Sputnik. Desde abril apenas llegaron 480 mil dosis del segundo componente. En el gobierno tratan de calmar las aguas y aseguran que son alrededor de 750 mil las personas a las que se les venció el intervalo de tres meses, aunque eso no implica que hayan perdido la protección.

Para la patóloga Marta Cohen, es necesario que el Gobierno tome una decisión por los faltantes de la segunda dosis

Completar los esquemas

Sin embargo, el problema es que todos los especialistas coinciden en que es necesario completar los esquemas de vacunación ante la aparición de la variante Delta, la más peligrosa del mundo. Los estudios realizados hasta ahora muestran que las vacunas mantienen una buena protección ante esta cepa, siempre que se complete el esquema.

"Hay que hacer algo, hay que moverse rápido y dar segundas dosis cuanto antes", planteó Cohen en diálogo con radio La Once Diez. "Cuando la variante Delta surgió en India, produjo los estragos que produjo porque solamente el 3% de la población estaba vacunada con dos dosis. En Argentina es el 8%, no es significativa la diferencia, o sea que potencialmente puede producir estragos", alertó.

"Hay que tomar una decisión de emergencia. Hay que ser muy ágiles", insistió la reconocida pediatra, que explicó que en este contexto la alternativa más viable parece ser la combinación de vacunas de distintos laboratorios.

Para Cohen, no habría inconvenientes entre combinar la primera dosis de Sputnik con la segunda de AstraZeneca

Decisión consensuada

"En Europa se tomó una decisión así cuando se suspendió la vacuna de Oxford y se decidió dar segundas dosis de Pfizer. No se había probado, pero fue una decisión consensuada. Yo especulo que no hay problema de combinar Sputnik con AstraZeneca porque son plataformas similares. Cuando se combinó Oxford con Pfizer, que no se había probado, los resultados demostraron ser buenos", explicó Cohen.

Cuando la variante Delta surgió en India, produjo los estragos que produjo porque solamente el 3% de la población estaba vacunada con dos dosis. "En Argentina es el 8%, no es significativa la diferencia, o sea que potencialmente puede producir estragos", agregó.

Vizzotti mencionó el miércoles la posibilidad de combinar la Sputnik con AstraZeneca, aunque el problema es que no hay estudios que garanticen eficacia. Otra opción es combinar la vacuna rusa con la de Cansino, que utiliza el mismo vector que la dosis dos de la Sputnik.

Por otro lado, Cohen cuestionó al Gobierno por haber apostado a la vacuna rusa cuando desde un primer momento se sabía que habría problemas con la producción del segundo componente. "Supe en el mes de agosto de 2020 que iban a faltar las segundas dosis porque nunca iban a poder producir la misma cantidad que de las primeras dosis. ¿Por qué nos embarcamos en eso?", se preguntó.