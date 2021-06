Quién es Florencia Carignano, la funcionaria a cargo de Migraciones

En las últimas horas trascendió que podría endurecerse el control de fronteras, por lo que la funcionaria pasó al centro de la escena

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, pasó al centro de la escena una vez más, ya que hay versiones que indican que podría endurecerse aún más el cierre de fronteras en el contexto de la pandemia.

Si bien en las últimas semanas han bajado los casos, lo cierto es que el promedio se mantiene alto. Los números de los últimos días rondaron los 24 mil casos, aunque las muertes se mantienen por encima de 450 informadas diariamente.

Otro punto importante es la presencia de la variante Delta del coronavirus, que se detectó en un viajero la semana pasada y actualmente hace estragos en muchos países.

"Tratamos de tomar todas las medidas posibles para retrasar la llegada de la cepa Delta para que no arruine el plan de vacunación que estamos haciendo", indicó Carignano.

Florencia Carignano es la titular de la oficina de Migraciones

Quién es Florencia Carignano

La titular de la oficina de Migraciones ocupa el cargo desde el inicio de la gestión de gobierno de Alberto Fernández, cuando fue presentada como parte de su equipo por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Con varios años en la función pública, Carignano también había sido subsecretaria de Acceso a la Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, momento en el que Julián Álvarez era secretario de Justicia y el ministro era Julio Alak.

Según especifica en su cuenta de Twitter, es magister en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés.

En marzo pasado, la funcionaria fue noticia porque declaró que la gestión de Mauricio Macri había dejado ingresar al país a 35.000 venezolanos "sin acreditar identidad".

Hoy hicimos nuevos operativos en distintas ciudades del país para verificar que las personas que ingresaron al país estén cumpliendo con el aislamiento obligatorio en el domicilio declarado. #ArgentinaTeCuida pic.twitter.com/AXAyeNYAqj — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 25, 2021

¿Fronteras abiertas o cerradas?

En relación a las fronteras, apuntó que "hoy las fronteras están cerradas" para hacer turismo, aunque no para quienes tengan compromisos laborales o por cuestiones de salud. Luego de reconocer que falta poco para que gran parte de la población esté vacunada, afirmó que se hará "un control estricto de la cuarentena cuando vuelvan de viaje".

La funcionaria aseguró que es muy importante cumplir con el aislamiento cuando se vuelve del exterior, luego de que se conocieran centenares de casos de personas que habían violado esta normativa. "Es importante que cumplan con el aislamiento", dijo la funcionaria, quien a su vez reconoció que "los niveles de incumplimiento siguen siendo altos".

"Yo no soy Ginés"

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, fue noticia en los últimos días por haberse referido al ex ministro de Salud, Ginés González García, quien fue visto en un bar de Madrid. La funcionaria dijo que González García no debería haber viajado a España, pero además se diferenció el ex funcionario al decir: "Yo no soy Ginés".

"Pienso que no debería haber viajado", aseguró la funcionaria, quien con mucho énfasis remarcó que "no es un momento para viajar" al extranjero en medio de una pandemia que hace que "a cada rato los países vayan modificando la política de restricciones y fronteras".

Esta es la foto que circuló del ministro de Salud

Cabe mencionar que Carignano asintió cuando se le consultó acerca de si la imagen del ex ministro en Madrid constituía un "horrible ejemplo" para los argentinos teniendo en cuenta la recomendación oficial de no viajar.

"Sí, pero yo no soy Ginés. Yo recién esta semana termino de vacunar al personal de Migraciones, y yo todavía no estoy vacunada", dijo en diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia.