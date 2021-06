Daniel Vila está a un paso de tomar las riendas de Edenor y reclama un aumento de tarifas

Recientemente, el ENRE aprobó que el grupo Vila-Manzano-Filiberti se adueñara de la distribuidora eléctrica Edenor,; ya reclaman un incremento de tarifas

Poco después de que se supiera que el Ente Regulador del servicio eléctrico (ENRE) había aprobado que el grupo Vila-Manzano-Filiberti se hiciera de la distribuidora eléctrica Edenor, uno de esos empresarios, Daniel Vila, reclamó un aumento de tarifas del servicio de energía eléctrica. El empresario indicó que el 9% anunciado como el único aumento del año no alcanza, y "esto tiene que ver con la inflación del pais.

Además, Daniel VIla afirmó que desconoce de qué porcentaje será el aumento -que confía en que existirá- ni en qué momento se deberá anunciar, si antes o después de las elecciones legislativas. "No lo sabemos, lo decide el Estado. Habrá que ver si el aumento depende de la negociación con el FMI, que aumento propone el país y qué aumento le aceptan. Esto del FMI lo digo porque el FMI esta intentando que Argentina baje los subsidios. Y hoy la tarifa está subsidiada por el estado, no para las distribuidoras sino para los usuarios", afirmó el empresario en declaraciones a la radio AM 750.

Daniel Vila habló acerca de la necesidad de un incremento en las tarifas de luz

Por otro lado, hizo referencia a argumentos que en otros momentos se ha escuchado de boca de expertos en energía. "La tarifa tiene que ver no solo con cuánto paga el usuario, sino también con la necesidad de aumentos que tiene la empresa para mantener la prestación del servicio" afirmó. Al mismo tiempo, agregó: "La distribución es un tema muy complejo porque requiere grandes inversiones. En la medida que la tarifa se desfasa de la realidad es difícil mantener el capital de trabajo para que el sistema funcione bien y sea eficiente".

También criticó la situación económica

Más allá del tema tarifario, el empresario habló acerca de la situación económica e hizo una fuerte descripción. "Argentina enfrenta una situación delicada de endeudamiento, yo tengo una mirada optimista de la gestión del gobierno en relación a deuda y lo del Club de Paris fue positivo. Es un paso a la renegociación de toda la deuda con el FMI y espero que antes de fin de año eso va a tener un camino positivo", dijo.

El grupo empresario del que forma parte Daniel Vila tomará el mando de Edesur

Sin embargo, al mismo tiempo indicó que "es un momento complicado. la deuda impide acceder a nuevos créditos. Tenemos que arreglarnos con lo nuestro porque no hay crédito".

"Argentina aún no genera condiciones para que vengan inversiones. Es una situación complicada, no se genera confianza, es difícil que vengan inversiones y sin ellas es difícil el crecimiento."