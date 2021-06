Héctor Daer, internado de urgencia: cuál es el estado de salud del líder de la CGT

Héctor Daer, titular de Sanidad y uno de los líderes de la CGT, fue internado de urgencia por un fuerte dolor en el pecho y una descompensación

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, fue internado en las últimas horas de urgencia por un preinfarto y le tuvieron que colocar dos stents. No obstante, se encuentra fuera de peligro y mañana le darían el alta médica, según se pudo saber hasta el momento.

El titular del gremio de Sanidad comenzó a sentirse mal el domingo por la noche. En ese momento, se encontraba en su casa y un fuerte dolor de pecho obligó a trasladarlo a la Clínica Favaloro del barrio porteño de Monserrat.

Al cotitular de la CGT le colocaron "dos stents en la misma arteria" este lunes a las 8 y media de la mañana, explicó su hermano y secretario general del gremio de la Alimentación, Rodolfo Daer, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. A su vez, aseguró que "mañana ya le darían el alta".

"Ya está bien. Mañana le darían el alta mañana. Lo quieren sacar lo antes posible ante la chance de que se contagie alguna enfermedad. Está tranquilo y descansando", aseguró Rodolfo Daer.

En relación al posible origen de la patología de su hermano, Rodolfo Daer señaló: "Están las muchas presiones propias de la CGT. Y su gremio está con paros. Todo eso se va haciendo sentir".

A Héctor Daer se le realizaron en el centro médico todos los estudios pertinentes y luego se le practicó la intervención para la colocación de los dos stents, la cual se extendió por unas dos horas.

Se calcula que el gremialista se mantendrá al margen de la actividad sindical diaria por al menos una semana, en coincidencia con las jornadas de protestas que está haciendo su sindicato de enfermeras y camilleros, que exige en el marco de la pandemia una suba salarial de entre el 43 y 45%, en línea con lo firmado por Camioneros y Bancarios.

Tan es así que Daer se refirió ayer a la pelea salarial a través de las redes sociales.

Lxs trabajadorxs de la salud estamos donde hay que estar desde el primer día de la pandemia: cuidando al pueblo argentino. Hoy, con la misma responsabilidad y en unidad, sostenemos el legítimo reclamo por nuestra recomposición salarial.#SinSalarioNoHaySalud pic.twitter.com/I8xJmdMhrL — Héctor Daer (@hectordaer) June 27, 2021

Daer es el líder del gremio de la Sanidad de Buenos Aires desde hace 21 años. Su hermano Rodolfo, referente histórico de Alimentación, encabezó la CGT desde 1996 a 2002. Héctor está al frente desde 2016, en versión triunvirato, primero, y ahora como cosecretario general con el barrionuevista Carlos Acuña. Daer surgió bajo el ala de Carlos West Ocampo, uno de los referentes de "Los Gordos" (grandes gremios de servicios).

Sanidad tiene programado un paro, ¿para cuándo?

El sindicato de Sanidad puso en marcha este lunes una semana con asambleas en centros de salud de todo el país que incluirá los próximos jueves y viernes paros de cuatro horas por turno, en reclamo de un aumento salarial de entre el 43% y 45%.

Luego del fracaso de la reunión por la paritaria de la semana pasada, el gremio que lideran Carlos West Ocampo y Héctor Daer decidió llevar adelante una semana de protestas en medio de la segunda ola de Covid-19 que atraviesa el país.

En ese marco, se cumplieron las asambleas programadas por los cuerpos de delegados en clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, servicios de emergencia, centros de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, institutos geriátricos y psiquiátricos, detalló la organización.

Las mismas volverán a realizarse este martes y miércoles, mientras que habrá paros de cuatro horas por turno el jueves 1 y viernes 2 de julio.

Los trabajadores de Sanidad realizarán asambleas y paro los días jueves y viernes.

Paritaria tensa

"Ante el fracaso de la negociación paritaria y la negativa por parte del empresariado de recomponer nuestro salario, hemos resuelto llevar adelante un plan de lucha que se concretará en acciones sindicales en los establecimientos durante toda la semana", informó este lunes el gremio en un comunicado.

Al respecto, destacó que "con gran convocatoria y participación de todos los cuerpos orgánicos este lunes 28 de junio se realizaron asambleas desde la primera hora del día".

"Además, con un alto acatamiento y participación de los compañeros, se realizaron acciones de propaganda y difusión en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar nuestro reclamo en la vía pública", se indicó.

Desde el Consejo Directivo de @SanidadArg hemos decidido llevar adelante un Plan de Lucha Nacional hasta alcanzar una recomposición salarial para lxs trabajadorxs del Sector Asistencial. Nuestros salarios son impostergables.#SanidadEsPrioridad pic.twitter.com/Z6DjjHFNBL — Héctor Daer (@hectordaer) March 22, 2021

Algunas de las esquinas en la que hubo manifestaciones de Sanidad fueron Belgrano y Entre Ríos; Pueyrredón y Córdoba; Coronel Díaz y Santa Fe; Azcuénaga y Córdoba; Rivadavia y Jujuy; Callao y Rivadavia; Juan B. Justo y Santa Fe; Santa Fe y Pueyrredón; y Córdoba y Belgrano, entre otras.

Por su parte, las grandes empresas de salud, clínicas, laboratorios y prepagas, aseguran que no pueden pagar incrementos salariales como los que pide el sindicato si no les permiten aumentar sus cuotas y aranceles.

El sindicato de enfermeros y camilleros pide entre un 43 y 45% de incremento salarial, en línea con lo que acaban de firmar Camioneros y Bancarios, entre otros gremios.

Belocopitt y una dura advertencia sobre el sistema de salud

El CEO de Swiss Medical Group (SMG) y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, denunció que el desfinanciamiento del sistema de salud privado llegó a un punto tal que la situación podría colapsar "de hecho" en tres semanas, cuando el gremio ya no resista las instancias de negociación.

Hace diez días la UAS se presentó ante la Justicia para pedir una medida cautelar tras la negativa del Gobierno de autorizar un aumento de sus cuotas en un marco de alta demanda de los servicios sanitarios y de incremento de sus insumos.

"Queremos transmitir y contar a toda la sociedad el estado de situación y decirles que bajo estas circunstancias el sistema tal cual millones de conciudadanos han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando", expresó.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

"Si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria. Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias", había previsto Belocopitt en la conferencia de la UAS.

El jueves se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo con los sindicatos pero debió abortarse: "El pedido del gremio no fue ni siquiera tratado por los empresarios porque, sin financiamiento, no hay ninguna posibilidad de discutir".

De esta manera, Belocopitt anunció que el gremio iba a iniciar su plan de lucha.

Frente a las intenciones del Gobierno, finalmente sentenció: "En estos días hubo desmentidas oficiales sobre un trabajo destinado a estatizar el sistema de salud. Pero lo que no hubo es una solución en materia de financiamiento. Por eso decimos que si tiene cuatro patas, bigotes y hace ‘miau’, es un gato".

"La Argentina es el único país en el mundo, que, pese a tener una jubilación, una educación y una seguridad pésimas, cuenta con un sistema de salud del primer mundo. Ahora, son tan burros, que pretenden reformar el único sistema que es un orgullo. Toman lo único que tienen bien para transformarlo, como cada cosa que ha tomado el Estado, en un desastre", sentenció.

Desde el Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud llegaron a la conclusión de que las cuotas del sistema de salud privado estaban atrasados en un 32%.

Con esa cifra y una inflación imparable, Belocopitt reconoció que "nosotros a la paritaria no la podemos firmar. Entonces el sindicato queda en una situación en la que no puede no demandar, porque sería una cuestión suicida. Va a ir a una medida de fuerza; eso va a derivar en una conciliación obligatoria, la pelota se va a patear para adelante y en tres semanas, vencidos los plazos de esa conciliación, el sindicato va a ir a un paro salvaje. Y yo pregunto: con un paro salvaje, ¿qué hacemos?".