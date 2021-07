Dejó la Argentina para vivir en Canadá: lanzó una marca de alimentos orgánicos que es furor

Laura Cuñer dejó su trabajo en Buenos Aires para forjar su proyecto en otro país: comercializar alimentos orgánicos. Hoy traspasó todas las fronteras

Licenciada en Comercio Exterior, empleada en una multinacional en la Ciudad de Buenos Aires, Laura Cuñer decidió dejar todo y emigrar del país. Las largas jornadas laborales, y aún así, con una situación económica desfavorable, aceleraron su decisión.

Como todos aquellos que eligen ese camino no lo hizo con "felicidad plena", porque quedaban lejos sus afectos, pero simplemente pensó que era posible y merecía vivir mejor, aliviada, donde el trabajo, aunque dure día y noche, dé sus frutos.

Así llegó a Estados Unidos y se instaló en Nueva York, un país que eligió a pesar de su visión anticapitalista, y descubrió rápidamente que podía trabajar, cumplir el sueño de crear su empresa, tener estabilidad y seguridad, todo lo que buscaba.

El nacimiento de Avafina Organics

Su negocio lo arrancó con los u$s4.000 de ahorro que tenía en ese momento, y se concentró en la producción de alimentos orgánicos. Ya desde hacía algunos años, Laura había optado por la alimentación vegana y su filosofía de vida comenzó a cambiar. "Siempre tuve una conexión muy fuerte con la tierra, el campo y la naturaleza. Soy naturista desde los 14 años, y empecé a trabajar con la industria orgánica en EE.UU. como una forma de estar cerca de todo lo que me gusta", explicó a iProfesional.

Algas marinas, uno de los productos de Avafina Organics.

Empezó a delinear su empresa trabajando con un proveedor de lino orgánico de la ciudad de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, quien le enviaba la materia prima para su producción.

Esos fueron los primeros pasos que dieron vida a Avafina Organics, su compañía. Luego, con mucho trabajo de por medio, empezó a relacionarse con otras personas con la misma filosofía y empezó a producir diferentes alimentos a base de quínoa y amaranto, dando origen a un rubro muy pequeño en la industria de la alimentación, donde los competidores son grandes "monstruos" como Kellogs o Kraft.

Más productos de Avafina.

"Éramos los hippie de la esquina, pero por suerte la industria fue creciendo bajo la convicción de que no podíamos comer pesticidas. Así, el convencimiento sobre la importancia de lo orgánico fue cada vez mayor, y a partir de ahí empezamos a importar más ingredientes de toda Latinoamérica para producir diferentes alimentos saludables, la empresa creció y nos diversificamos", explicó Laura.

La vida en Canadá

El conocimiento de Laura en este tipo de alimentación empezó a afianzarse y especializarse en 2003, cuando comenzó a asistir a retiros veganos donde se los educaba sobre alimentación. En 2007, con su negocio muy sólido, el amor la sorprendió y su actual esposo, canadiense, la convenció para mudarse a Vancouver. Así lo hizo, y lejos de dejar su ilusión, la multiplicó por mil.

Qummus, un nuevo producto de Avafina Organics.

Ya instalada en Canadá, Laura terminó de afianzar Avafina Organics y comenzó a exportar a diferentes mercados. Con un rebranding de por medio, consolidó la venta de sus productos en locales y la tienda online. Hoy comercializa varios productos bajo diferentes líneas de negocios. Estas son:

Organics superfood: harina de gluten free orgánica, de banana, coco, y quínoa.

Organics algas de mar: Kombu, wakame, lechuga de mar. Las algas las utilizan porque son la primera forma de vida en este planeta, lo primero que nació fueron algas, y tienen todos los micronutrientes para sostenerla viva.

Organics Semillas

Organcis Especies

Y los más novedoso que son los "spreags", es decir, untables, que son caviar vegano de chía y algas; queso vegano; y humus de quínoa, que es el primer untable del mundo con este ingrediente.

Lo que se llevó de Argentina

Laura confiesa que todas las mañanas se levanta y mientras desayuna, lo primero que hace es leer los medios argentinos para estar informada. Su mamá vive en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y ella a pesar de los años que lleva afuera del país, no puede olvidar sus raíces. Pero no encuentra las condiciones para regresar.

"Cuando me fui sentí que me sacaba la mochila de la queja de encima. Todo en la Argentina es una queja constante, y no cambia. Es estar siempre en estado de supervivencia", explica.

Por otro lado, reconoce que nada es fácil, y que se requiere mucho esfuerzo. "En la vida, aunque te vayas del país, no todo es un camino ascendente, siempre son círculos que se dan, a veces avanzar significa retroceder, además, no todo es monetario. La actitud es estar convencido de lo que uno hace, yo amo la agricultura orgánica, y cuando amás lo que haces sentís felicidad", comentó Laura.

Laura Cuñer, creadora de Avafina Organics.

En general, lo que hizo tras su partida fue un cambio de filosofía de vida, tener otra perspectiva. "Viajar te permite ver las cosas de otra forma. Lo importante es estar tranquilos. En Canadá hay mucha paz, estamos con puertas y ventanas abiertas, nadie está preocupado por lo que sucederá con el trabajo, la inflación, no estamos pendientes de la política, es otra vida", comentó.

"Uno ama sus raíces, los argentinos tenemos una forma de ser muy peculiar, y nos entendemos con la mirada, pero cuando llegué a Nueva York te repito, sentí que me saqué la mochila del lamento de la espalda, era el peso del que nada se puede, que todo es un no, y por eso sigo aquí", explicó con una voz de emociones entremezclada.

Para finalizar, después de una hora de charla, Laura dijo: "en Avafina Organics tenemos las puertas abiertas a todos los que quieran emigrar, siempre estamos sumando gente para trabajar, y como yo fui inmigrante, se lo que se siente y siempre me gusta ayudar a los que arrancan de nuevo".