Embargaron los millonarios derechos de la obra de Borges: qué tiene que hacer María Kodama para liberarlos

Los derechos de la obra de Borges están en manos de María Kodama, a quien se le rematarán si no paga los costos de un controvertido juicio que perdió

Los derechos de la obra de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura hispana, serán rematados si su viuda María Kodama no paga los costos de un controvertido juicio que perdió en 2017.

Esa fue la decisión del Juzgado Civil 1 en respuesta a una solicitud de Ricardo Strafacce, abogado del escritor Pablo Katchadjian, quien en 2009 publicó "El Aleph engordado", una versión ampliada de una de las obras maestras de Borges, lo que le valió que Kodama, en su calidad de albacea, lo demandara por violaciones a la propiedad intelectual.

Esta ha sido una de las causas judiciales con mayor impacto en el mundo de la literatura, ya que desató un debate a nivel internacional sobre creación y experimentación artística, libertad de expresión y censura.

Gran parte de la comunidad literaria argentina respaldó a Katchadjian y repudió a Kodama, al considerar que pretendía apropiarse de la obra de Borges y limitar a otros autores.

Jorge Luis Borges y María Kodama

Hace cuatro años, la justicia le dio la razón a Katchadjian y lo sobreseyó, es decir, consideró que no había pruebas para sostener la acusación de fraude en la que insistía la viuda del escritor. Por el contrario, concluyó que los fines de su obra eran meramente literarios, sin ánimo alguno de lucro.

Parecía que el caso estaba terminado. Pero esta semana el abogado de Katchadjian publicó una resolución judicial en la que se intima a Kodama a pagar los costos del juicio y avisa a las dos editoriales que publican a Borges sobre el embargo provisorio de los derechos.

Tres elementos paradójicos

La decisión tiene elementos paradójicos, ya que los derechos de la prolófica y reconocida obra de Borges son millonarios, pero pueden ser rematados si Kodama se resiste a cubrir $888.500.

Borges

Para lograr ese objetivo, el juzgado le otorga a la albacea un plazo de cinco días para pagar. De lo contrario los derechos se rematarán en una subasta pública, aunque nadie espera que ello ocurra porque si algo ha demostrado Kodama desde que Borges murió, en 1986, es que defenderá su propiedad sobre la herencia literaria.

De hecho, 12 años después de iniciado, el conflicto judicial está lejos de terminar, ya que el abogado de Kodama, Fernando Soto, le dijo al diario Clarín que ahora evalúan iniciar una nueva demanda en contra de Katchadjian por un monto superior a los 888.500 pesos, que ahora ella debe pagar por los costo del juicio anterior.

Precisó que ahora la acusación será por daños y perjuicios, ya que insiste en que el escritor utilizó y alteró la obra de Borges sin autorización.

"Si bien no es un delito, él nunca estuvo autorizado a publicar 'El Aleph' y mucho menos a alterarlo. No nos impulsaba eso, pero visto que están cobrando los honorarios, bueno entonces que pague los perjuicios que provocó. No hablamos de delito, sino de perjuicio civil (...) va a ser más que ese monto de honorarios, sin duda", advirtió.