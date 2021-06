Kiyosaki predice "la mayor caída de la historia mundial": ¿qué recomienda comprar?

Robert Kiyosaki declaró que comprar bitcoins, oro y plata son buenas apuestas, ya que espera que la mayor caída de la historia mundial esté sobre nosotros. El empresario estadounidense y autor del famoso libro "Padre rico, padre pobre" expresó sus puntos de vista sobre el mercado financiero actual.

Kiyosaki es un maximalista de bitcoin que se ha vuelto muy elocuente sobre sus opiniones sobre bitcoin en los últimos meses. El reciente tweet del hombre de 74 años respalda el oro, la plata y el bitcoin como activos de refugio seguro en espera de una caída mundial en el mercado financiero.

En un tweet, Kiyosaki declaró: "El mejor momento para prepararse para un choque es antes del choque. Se acerca la mayor caída de la historia mundial. La buena noticia es que el mejor momento para hacerse rico es durante un accidente. La mala noticia es que la próxima caída será larga. Obtenga más oro, plata y Bitcoin mientras pueda. Cuídate."

The best time to prepare for a crash is before the crash. The biggest crash in world history is coming. The good news is the best time to get rich is during a crash. Bad news is the next crash will be a long one. Get more gold, silver, and Bitcoin while you can. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 28, 2021