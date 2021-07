El empresario Alejandro Roemmers habría perdido millones de euros por una estafa cinematográfica

Alejandro Roemmers habría sido estafado por el famoso productor de televisión español José Luis Moreno y habría perdido 50 millones de euros, según asegura Forbes Argentina. Desde que detuvieron al productor en la llamada 'Operación Titella', los detalles que han salido a la luz, parecen construir una trama que la Brigada de la Policía Judicial de Madrid había comenzado a investigar en septiembre de 2018.

Precisamente, entre las operaciones que se estudiaron en los últimos días estaría la serie de televisión anunciada por el productor en 2019 sobre la vida de San Francisco de Asís, que planeaba contar con estrellas de talla internacional y se centraba en la obra literaria de Alejandro Roemmers, administrador del laboratorio Roemmers fundado por su abuelo, y con negocios en varios países de Latinoamérica-, que ya había llevado esta temática al musical y que se encontraría entre las presuntas víctimas de Moreno.

Forbes asegura que, para llevar a cabo el proyecto, en 2018 se creó en España la productora Dreamlight International Productions SL, que contaba con 45 trabajadores y en la que participaba Roemmers.

Según se ha podido saber, una mirada a las cuentas de la sociedad podría indicar por qué, a pesar de que los primeros capítulos de la serie tendrían que haber visto la luz en el mes de marzo, actualmente no existe constancia de un solo episodio. La última información contable de la empresa es de 2019 y ya refleja una deuda contraída de diez millones de euros por "inversiones en empresas del grupo", según adelanta el digital Nius.

No obstante, dado que hasta el momento no se ha podido obtener información de las cuentas correspondientes al año 2020, que todavía no han sido presentadas ante el Registro Mercantil de España, la deuda contraída podría ser mucho mayor. Esta conclusión se podría alcanzar si se toma en consideración la nota de prensa que lanzó la Guardia Civil, en la que se confirmaba que entre las víctimas se localizan distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

El inversor, según apuntan diversas fuentes y detalla Forbes, sería precisamente el argentino Alejandro Roemmers.

A José Luis Moreno y a Alejandro Roemmers los presentó el periodista Luis María Ansón, con quien el productor hablaba a diario. Como relata El Confidencial, el argentino anhelaba "convertirse en un escritor y poeta de éxito y Ansón le convenció de que Moreno podía ayudarle a ganar hasta el Premio Nobel de Literatura".

Fue entonces cuando Roemmers y Moreno entablaron una relación de amistad. De esta manera habrían llegado entre ambos a pensar y construir una obra sobre el fundador de la Orden Franciscana, que desembocaría en el musical 'Franciscus', centrado en la vida del santo católico.