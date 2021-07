Rating: Lanata mantiene su audiencia fiel aunque pierde por goleada ante La voz argentina

Telefe estrenó "Gilda: no me arrepiento de este amor", que le permitió superar en su franja a 100 argentinos dicen, versión famosos

Telefe apuesta los domingos por La voz argentina como su principal carta en la carrera por el rating. Este domingo estrenó un nuevo ciclo, y así fueron los números del certamen musical, en competencia con PPT, el ciclo periodístico conducido por Jorge Lanata.

Poco antes de las 21.00 la emisión de Gilda: no me arrepiento de este amor, permitió a Telefe lograr una marca de 9,9, contra los 6,2 que en ese momento alcanzaba 100 argentinos dicen, versión famosos. El comienzo de Trato hecho, con Lizy Tagliani, subió la marca del canal a 15, mientras que eltrece con PPT marcaba 8,6, y tocó una marca máxima de diez puntos.

Pasadas las 22.30, La voz argentina comenzó con un piso de veinte puntos y su promedio se encontró alrededor de ese mismo valor, con un pico de 23. Cuando finalizó la emisión del certamen musical, el estreno del ciclo La voz del embajador, con Marcelo Polino, se ubicó en 15 puntos.

Rating: la competencia de los concursos

Los domingos compiten dos programas de entretenimientos con Lizy Tagliani y Darío Barassi. En 100 argentinos dicen, tres fiiguras compitieron junto a un grupo de amigos para demostrar quién conoce más sobre la opinión de la mayoría de los argentinos. En esta edición los invitados que participaron fueron Julieta Nair Calvo, el grupo Miranda y Dan Breitman

La nueva temporada de Trato hecho cuenta el humor de Roberto Moldavsky. Además, cada participante tiene la posibilidad de ganar hasta dos millones de pesos. En competencia directa lideró Telefe con pico de 13,1 versus una marca máxima de 10,5 para eltrece.

La voz argentina: dos hermanos conmovieron al jurado

En una noche en la que muchos participantes no lograban llamar la atención de los jurados, la aparición de dos hermanos que cantan a dúo fue una de las grandes sorpresas. Gonzalo y Gabriel Moyano interpretaron "Chaqueñamente", y el talento de ambos atrapó inmediatamente la atención de Ricardo Montaner.

Gonzalo detalló así carrera: "Arrancamos en el 2004, con mi abuelo y mi papá, teniendo ocho y seis años. Empezó todo en casa, con las guitarreadas familiares y los asados. Mi abuelo y mi papá fueron músicos de toda la vida. Y nosotros empezamos a hinchar un poquito con eso".

Respecto a cómo surgió el amor por la música, Gabriel agregó: "Cuando quiero recordar cómo arrancamos a cantar, voy y agarro una caja de fotos y miro una foto, en la que está mi abuelo detrás, y nosotros cantando. La miro y se me caen las lágrimas". Muy emocionados, también explicaron que fue gracias a ese abuelo que tuvieron la posibilidad de subir por primera vez a un escenario.

Los hermanos aseguraron que se identificaban mucho con la historia de La Sole, que también canta junto a su hermana. Una vez hechas las presentaciones, Gonzalo con su violín, y Gabriel con su guitarra, hicieron "Chaqueñamente". Durante esa interpretación, fue finalmente Ricardo Montaner quien dio vuelta su silla.

Al momento de tomar la palabra, Montaner dijo: "Llegan aquí, cantan con dignidad, es hermoso, conmueve mi corazón". La Sole les preguntó por la elección de la canción, y detalló: "Eligieron una canción del medio del monte, la sacaron del Pilcomayo. A mí me faltó esa lágrima con la que cantan los chaqueños, no los del Chaco, sino de la región".

Entre lágrimas, Gabriel explicó que el papá de ambos había fallecido la semana pasada. "Arrancamos esto con él. No está acá, pero está en nuestros corazones". Muy sensibilizado por la emoción de los participantes, Montaner concluyó: "No saben la satisfacción que me da haber dado la vuelta, y saber que los voy a poder acompañar hasta el final. Y me encantaría ser su papá mientras estén aquí en La voz", cerró.