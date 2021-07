PCR: qué prepagas y obras sociales cubren el hisopado

No todos los pacientes están dispuestos a esperar las demoras de los test de PCR gratuitos del gobierno. ¿A dónde pueden concurrir?

Con la pademia de COVID-19 se popularizaron los test de PCR, llamados así por las siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la Polimersa", que detectan la presencia del virus.

El test requiere un hisopado nasal y en la Argentina las personas pueden realizarse gratuitamente esta prueba en distintas unidades dispuestas por los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, no todos los pacientes están dispuestos a esperar las demoras de los hisopados oficiales y para tener rápido los resultados recurren a sus empresas de medicina prepaga u obra social. Algunas prepagas y obras sociales incluso cubren el costo del estudio.

Un capítulo aparte serán las personas que necesiten hacerse el test de PCR porque están a punto de hacer un viaje o de regresar al país desde el exterior.

En el siguiente artículo te contamos dónde podés hacerte un test de PCR y qué prepagas y obras sociales cubren el hisopado.

¿Dónde podés hacerte el hisopado gratuito?

En muchos centros provinciales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podés hacerte el test de PCR gratuitamente

Si sospechás que podés tener COVID-19, ya sea por tener síntomas compatibles o por ser contacto estrecho de una persona diagnosticada, hay lugares en todo el país donde podés hacerte un test de PCR gratuito y averiguar si cursás la enfermedad, sin recurrir a tu cobertura médica.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en muchos municipios del Gran Buenos Aires, existen lugares dispuestos por los gobiernos provinciales y de la Ciudad para que los ciudadanos puedan hacerse allí el test PCR por hisopado gratis.

En el caso de que tengan prepaga u obra social, deberán concurrir con el carnet de la misma. Porque de esta manera, el procedimiento será cobrado a la entidad prestadora, por más que sea gratuito para el afiliado.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las indicaciones para conocer si estás infectado con el virus varían de acuerdo a distintos factores, como la aparición de síntomas, el contacto estrecho con personas de riesgo, la edad del paciente, etc.

De acuerdo al caso, los residentes de la Capital Federal deberán acercarse a una unidad Detectar, una Unidad Febril o seguir alguno de los otros pasos que recomienda el gobierno porteño en su página web oficial.

En cambio, en la Provincia de Buenos Aires hay numerosos puntos de testeo de COVID-19, y el paciente puede ubicar el más cercano y contactarse mediante el mapa oficial de la web que el gobierno bonaerense armó para la crisis sanitaria.

¿Qué prepagas y obras sociales cubren el hisopado?

Qué prepagas cubren el test de PCR con y sin síntomas, y cuántas veces al año

Muchas veces si tenés la sospecha de tener COVID-19 no querés demorar el conocer los resultados de tu test de PCR, ya que debés estar aislado de tu familia y seres queridos.

Por eso, si bien los espacios para realizarse gratuitamente el hisopado del Gobierno de la Ciudad y las provincias están bien disribuídos, a veces se torna algo extensa tanto la espera del estudio como así también el resultado.

En esos casos, algunas personas eligen realizar se el test de PCR de manera particular, para averiguar si están infectados con COVID-19. Aquí es cuando comienzan las dudas sobre si la cobertura médica que tiene el paciente cubre o no el hisopado.

Prepagas que cubren el hisopado

El portal ElegíMejor ofrece un listado de las prepagas y obras sociales que sí lo hacen, a continuación, el detalle.

Sancor Salud

Los afiliados a Sancor Salud tienen la posibilidad de cubrir el hisopado a domicilio en pacientes sintomáticos.

Los médicos de Sancor se ocupan de emitir una receta por consulta virtual, únicamente si el paciente tiene síntomas. Luego de eso, el paciente debe llevar a cabo la autorización online. Posteriormente, envían profesionales de la salud para efectuar el hisopado a domicilio.

En caso de que el paciente decida hacerlo en un centro de diagnóstico, este deberá abonar el monto total, que luego será descontado del valor de la cuota. De no tener síntomas, el profesional de la salud no emitirá orden alguna para realizar el hisopado.

Medifé

Otro caso diferenciado sobre prepagas que cubren el hisopado es Medifé, que cubre 4 hisopados anuales, con o sin síntomas.

En la situación hipotética de que el afiliado deba hacerse 5 o más hisopados anuales (lo cual es improbable), abonará una diferencia, indica ElegíMejor.

OMINT

En contraste con las prepagas aneteriormente mencionadas, Omint garantiza una cobertura al 100% en pacientes con síntomas, o que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado.

Puede que sea ambulatorio, o a domicilio, dependiendo de la capacidad que tengan.

Además, desde la empresa dijeron a ElegíMejor que "si es para salir del país o regresar a la Argentina, el costo del test PCR corre por cuenta del ciudadano".

Premedic

La prepaga Premedic se caracteriza por cubrir totalmente los hisopados, cuando estos son ambulatorios.

En caso de que los procedimientos sean domiciliarios, se abonará un copago de 400 pesos por el test de PCR. Se procede de esta manera únicamente cuando se trata de síntomas serios, que requieran traslado en ambulancia, apuntó el portal.

Otras prepagas

Otras importantes empresas de medicina privada, como OSDE o Swiss Medical, tienen la obligación legal de brindar el hisopado o PCR sin cargo a sus afiliados pero lo hacen tras ciertos criterios.

Estos son, por ejemplo, luego de una consulta médica, evaluando en cada caso distintos factores como los síntomas, la cantidad de días que el paciente atravesó tras haber tomado contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19, etc.

¿Qué obras sociales cubren el test de PCR?

La siguiente lista de obras sociales que operan en el país cubren, según ElegíMejor, el test de PCR a sus afiliados

En las siguientes obras sociales los afiliados tienen algún tipo de cobertura del test de PCR por COVID-19

Unión Personal

Desde Unión Personal indicaron que los hisopados se cubren al 100%, siempre y cuando el paciente tenga síntomas y se efectúen por guardias. De todas maneras, es el médico quien determina dónde se lleva a cabo el procedimiento.

OSECAC

OSECAC procede de manera similar, ya que sólo autoriza los hisopados en pacientes sintomáticos. Sin embargo, la cobertura no es total, ya que según el representante comercial, el paciente debe abonar una diferencia.

Respecto al lugar de toma de muestras, esta siempre se lleva a cabo en los centros indicados para el hisopdo, nunca en el domicilio del afiliado.

DOSUBA

DOSUBA sí cubre los hisopados en forma total. Además, también proporciona a sus afiliados un servicio de hisopado rápido a domicilio, que permite obtener los resultados en el término de 24 horas.

IOMA

IOMA ofrece un servicio de ambulancias gratuito y garantiza cobertura 100% por COVID-19, incluyendo los hisopados.

Para poder llevar a cabo el test PCR correspondiente, desde cada empresa se solicita la revisión de un médico interno, que chequea síntomas en el paciente y de esta manera lo deriva con una orden a realizar el test de COVID-19.

Líneas para consultar por COVID-19

Podés comunicarte las 24 horas a las líneas con información sobre COVID-19 y consultar sobre hisopados

La recomendación general de los gobiernos municipales, es no acudir en forma espontánea a los centros estatales de hisopado. Antes bien, solicitan que los posibles infectados se comuniquen con las líneas COVID disponibles.

Desde el gobierno nacional, se han puesto a disposición de la ciudadanía una serie de líneas telefónicas gratuitas para hacer consultas relacionadas con el COVID-19. Algunas tienen alcance a nivel de todo el país. Mientras que otras, tienen vigencia en determinadas provincias o municipios.

Desde cualquier parte del país se pueden llamar a las siguientes líneas para obtener información sobre COVID-19, hisopados, síntomas, etc.

0800-222-1002 (línea COVID nacional) - Habilitada todos los días, las 24 hs

- Habilitada todos los días, las 24 hs 107 (Sistema de Emergencias SAME) - Habilitada todos los días, las 24 hs

- Habilitada todos los días, las 24 hs 120 : consultas, información y medidas de prevención - Habilitada todos los días, las 24 hs

El Ministerio de Salud de la Nación también habilitó un chatbot gratuito con información sobre el virus. Para conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes y recibir consejos de prevención, solo hay que escribir "Hola" (sin comillas) al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a chatear.

En cambio, en el conurbano bonaerense la línea habilitada para este fin es el 148, que funciona todos los días las 24 horas.

Los resultados de los test COVID realizados en la Ciudad de Buenos Aires, se pueden obtener dentro de las 12 y las 24 horas posteriores a la toma de muestra. El diagnóstico puede ser consultado enviando "Resultado Test" al WhatsApp de la Ciudad 11 - 5050-0147. En caso de que el paciente resulte ser positivo, recibirá un llamado telefónico para proceder con el aislamiento y los cuidados pertinentes.

¿Qué tenés que saber antes de hacerte el hisopado?

Qué tenés que saber antes de presentarte para hacer el test de anticuerpos por COVID-19

Antes de someterte a un test de PCR para saber si tenés o no COVID-19 es importante que te informes acerca de qué se trata y de cómo es el proceso.

Los laboratorios públicos y privados trabajan sin respiro para procesar todas las muestras que se toman por día en cada centro de testeo, por eso a veces hay muchas demoras para obtener el resultado. El proceso tiene una demora aproximada de 48 horas.

Con respecto a quienes deben realizarse el hisopado, los expertos dicen que no es conveniente que se hagan el hisopado quienes no tienen síntomas: "Siempre hay que esperar los síntomas o, en el caso de pacientes contacto con positivo, esperar al menos 72 horas, lo ideal es esperar de 4 a 5 días para poder realizarse un test, porque hay resultados negativos que dejan tranquila a las personas pero que después resultan ser positivos porque no se le dio el tiempo suficiente a la infección para que el virus pueda reproducirse y detectarlo con la PCR".

En cuanto a los síntomas, no es necesario presentar "una batería de síntomas" antes de hisoparse, pero sí al menos dos de los varios ya vinculados con el COVID-19.

"Hay pacientes que hacen muy pocos síntomas o que esperan tener fiebre y nunca tienen, pero si tienen dolor de garganta, diarrea, dolor muscular, o pacientes que toman una fiebre de 37,1 como una febrícula y en realidad el covid produce este tipo de febrículas", aclararon los expertos.

Cuáles son los síntomas del COVID-19

Cuáles son, según las últimas investigaciones, los síntomas de COVID-19

El Ministerio de Salud de la Nación agregó a la rinitis/congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus, medida consensuada con los directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país, se informó oficialmente.

Se considera caso sospechoso de Covid-19 a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas:

Fiebre de 37.5°C o más.

Tos.

Dolor de garganta.

Dificultad para respirar.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Diarrea y/o vómitos.

Rinitis/congestión nasal.

Pérdida repentina del gusto o del olfato.

La cartera sanitaria recordó que si una persona es considerada como caso sospechoso de coronavirus se debe aislar hasta confirmar o descartar dicha sospecha.

Además debe avisar a las personas con las que haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas -que también deben aislarse-, y comunicarse con el sistema de salud de su jurisdicción.

En el caso de descartar la infección por el virus SARS-CoV-2, la persona podrá suspender el aislamiento, pero en el caso de confirmar el diagnóstico deberá mantenerlo hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.

El Ministerio también subrayó que "el cumplimiento de las medidas de aislamiento ante la sospecha de Covid-19 resulta fundamental para contribuir a la disminución de la transmisión del virus en un contexto de alta circulación del mismo en todo el país".

En esa misma línea, los especialistas pidieron "no minimizar los síntomas" que puedan señalar un caso sospechoso de COVID-19, ya que, en medio de esta segunda ola de la pandemia, "podrían tratarse de Covid-19 y estar contagiando a otros sin saberlo".

Sucede que las enfermedades respiratorias tanto virales como bacterianas, habituales en los inviernos, son cuadros clínicos que pueden ser producidos por varios agentes diferentes y dar síntomas parecidos. Por lo tanto, no hay forma de distinguir que sea uno u otro agente. Un resfrío, por ejemplo, puede ser producido por más de 15 tipos de virus diferentes que producen un cuadro clínico similar. Inclusive el SARS-Cov2 puede producir simplemente un resfrío.