La inteligencia artificial reprende a los diputados que miran el celular: "Querido distraído, céntrese"

Los 124 diputados del Parlamento flamenco (Bélgica) tienen una nueva preocupación. El directo de sus plenos se transmite por YouTube y desde el lunes una máquina los vigila: si agarran el teléfono celular, les manda un mensaje abierto por Twitter.

Un mensaje que puede ver todo el mundo y que dice: "Querido distraído [nombre en Twitter], por favor céntrese", junto a un breve vídeo de su "pecado" en la cuenta con el nombre original del proyecto, The Flemish Scrollers (Los flamencos que hacen scroll).

El programa es obra de un artista visual belga, Dries Depoorter, especializado en privacidad, vigilancia masiva y en descubrir usos distópicos a la inteligencia artificial.

"Siempre me ha gustado mostrar el riesgo de la tecnología nueva y cómo nos sentimos ante ella", dice Depoorter en un mensaje de Twitter a preguntas del diario español El País.

El objetivo principal de Depoorter es enseñar lo fácil que es controlar a los ciudadanos. En respuestas al tuit, una de las notas predominantes es el temor a que algo así se instaure como control. "Me pregunto si este tipo de cosas alertarán a los políticos de los peligros de la inteligencia artificial (IA) y el reconocimiento facial", dice Andrew Stroehlein, director de comunicación para Europa de Human Rights Watch.

I wonder if this kind of thing might alert some politicians to the dangers of AI and face recognition… https://t.co/hyWtzBz7tv — Andrew Stroehlein (@astroehlein) July 6, 2021