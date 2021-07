Miami: los ciudadanos ponen en venta sus departamentos tras el derrumbe

Los compradores piden garantías y detalles del estado del edificio y de la estructura antes de señar, en especial si están cerca del mar

El derrumbe de Miami provocó cientos de fallecimientos y todavía restan muchísimas personas por encontrar. Y en medio de ese contexto hay un dato: crecieron las ventas de departamentos.

Desde Estados Unidos, la periodista, Andrea Estévez, contó las últimas novedades en la previa de la llegada del huracán Elsa.

"El sector inmobiliario está esperando una recaída en ventas y encontré muchas propiedades que están justamente en venta. Hablamos de propiedades que el precio oscila entre 200.000 dólares y 11 millones de dólares", empezó diciendo la comunicadora en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, manifestó: "Personas que están por señar piden detalles del estado del edificio. Lo requieren antes de comprar y ahora se está pidiendo la estructura de la propiedad para comprar".

"Esto incide muchísimo en los departamentos que están cerca del edificio que se derrumbó", agregó y señaló: "Hubo una señora que estaba por comprar un departamento acá en Miami y cuando sucedió lo que todos sabemos retiró su interés de compra".

"Una vez que llegue el huracán, como va a venir con mucha lluvia y relámpagos, van a tener que parar porque corren riesgo de vida los rescatistas", dijo Estévez.

"La verdad que dicen que va a entrar por el sur de la Florida, es el primer huracán que voy a vivir acá. De hecho estoy mirando como se ponen las ventanas especiales que protegen del huracán", dijo Andrea.

"Siempre lo vi por televisión y estoy con miedo. Es la primera vez que lo voy a pasar acá", agregó.

Las inversiones de argentinos no ceden

El contexto parecería ser el menos indicado para pensar en Miami como destino para los inversores argentinos: se impusieron fuertes restricciones para aquellos que salieron del país y, en paralelo, el derrumbe del condiminio en la zona de Surfside provocó un parate en la compraventa de torres con una antiguedad mayor a los 30 años.

Sin embargo, la realidad es que, entre el aluvión de personas que viajaron a las costas del estado de Florida para inmunizarse contra el Covid, hubo quienes aprovecharon para cerrar operaciones pendientes desde el año pasado. Buscan renta en dólares y seguridad jurídica.

Miami está en la boca de todos. Miles de argentinos viajaron en las últimas semanas en busca de la tan preciada vacuna contra el coronavirus. Ahora con las nuevas restricciones de fronteras por parte del Gobierno por temor a la llegada de la cepa Delta al país, muchos quedaron varados. Lo cierto es que este nuevo escenario fue el impulso necesario para concretar operaciones inmobiliarias postergadas en la ciudad balnearia estadounidense.

"En Miami no hay ningún requisito para vacunarse ya que se trata de una práctica que se incentiva desde diferentes ámbitos. Simplemente la gente arriba y, en el mismo aeropuerto, pueden recibir su vacuna. Independientemente de la vacunación, mucha gente que llega a la ciudad por este motivo aprovecha para invertir en ladrillos", sostuvo Jorge Kupferman, broker de Miami Life Realty.

Pero ¿por qué Miami no pasa de moda? "Desde hace años que el crecimiento del mercado inmobiliario de Miami no aminora su marcha. Esto se refleja no solamente en los valores de las propiedades sino en la recuperación de zonas que en breve alcanzarán un valor de mercado impensado", sostiene Kupferman.

Miles de argentinos viajaron en las últimas semanas en busca de la tan preciada vacuna contra el coronavirus

Según los especialistas es un buen momento para invertir, pese a la pandemia, primero enfocándose en el público local. "Los residentes están aprovechando para mudarse y para comprar propiedades. Principalmente porque se ofrecen créditos para vivienda con una tasa de casi el 2% anual", explica el bróker.

"Por otro lado, la gente de Los Ángeles, de New York, de la costa oeste y del centro de Estados Unidos está invirtiendo y comprando propiedades en Miami. Se trata de un público inversor que encontró que Miami brinda precios muy económicos y además fue una de las primera ciudades en abrirse en medio de la pandemia", sostuvo.

Y sin lugar a dudas la situación económica del país, la pandemia y las pocas operaciones que se hacen en el mercado de bienes raíces local hacen que para muchos argentinos, Miami se convierta en el sitio perfecto para invertir en ladrillos.

En números, desde fines del año pasado "venimos notando un incremento muy fuerte de argentinos que consultan por opciones de inversión en Estados Unidos en especial en el mercado inmobiliario de Miami. Las consultas son por servicios legales, fiscales y contables, tanto desde el punto de vista estadounidense como por el impacto que la inversión representa en los impuestos en Argentina. Hoy tenemos un promedio de 20 llamados semanales por estos temas cuando a principios de año teníamos entre 3 y 4 consultas", sostuvo Andrés Aller, CEO de Aller&Co, firma especialista en asesoramiento a argentinos con inversiones inmobiliarias en USA.

Para el especialista, la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno de Miami enfocada en los turistas fue clave pare impulsar aún más el negocio de ladrillos en la Florida.

"Colaboró en el cierre de muchas operaciones y negocios. Una gran cantidad de inversores extranjeros que estaban evaluando la posibilidad de invertir durante el año pasado, sobre todo pensando en ver la manera de proteger sus ahorros en países con mayor estabilidad y seguridad jurídica, han aprovechado para viajar a Estados Unidos a conocer formalmente a los brokers inmobiliarios, visitar propiedades para concretar las inversiones, y en medio de todo esto aprovecharon para vacunase", reconoció Aller.

En consonancia, Sergio Chanteiro, Director Internacional de Ventas de First Service Realty sostuvo que "este año se nota mucho más interés de extranjeros, y en particular de argentinos, en la compra de propiedades en Miami y alrededores".

Además al igual que sus colegas resaltó que gracias a "el "tour de vacunación los argentinos concretaron operaciones".

Beneficios

"Dadas las constantes y recurrentes crisis en países de la región, el mercado inmobiliario de Miami reviste un gran atractivo para este tipo de público que busca invertir su dinero de manera segura. Como digo siempre: en ladrillos, con seguridad jurídica y en dólares, teniendo inversión en moneda fuerte y teniendo rentabilidad en dólares", explica Kuperman.

Es que el principal atractivo para el inversor del mercado inmobiliario en Miami es su seguridad jurídica, la rentabilidad en dólares y la inversión en moneda fuerte. Es importante tener en cuenta que en Estados Unidos existen los préstamos para extranjeros, que son bastante sencillos de conseguir, con mínimos requisitos. "Estos préstamos se dan a 30 años con una tasa aproximada del 5% anual y prestan hasta el 65% del valor de la propiedad", indicó Kuperman.

En general las propiedades de menos de 200.000 dólares son las más buscadas, "mientras que los condominios sin restricciones de alquiler, el short term rental, o alquiler temporario, está en un pico muy alto y muchos clientes están buscando este tipo de inversiones de renta que pueden dejar entre un 6 y un 8% de rentabilidad anual en dólares", sostuvo Chanteiro.

La semana pasada se derrumbó gran parte del edificio Champlain Towers South, de 40 años de antigüedad

"Efecto derrumbe"

Si bien como consecuencia del derrumbe los argentinos no dejaron de invertir en ladrillos, hubo un cambio muy marcado: hoy por hoy, se están enfocando casi en un 100% en unidades terminadas pero nuevas, que tengan una firma constructora de renombre como espalda, o en proyectos en boca de pozo.

La semana pasada se derrumbó gran parte del edificio Champlain Towers South, de 40 años de antigüedad con 136 apartamentos, de los cuales 55 quedaron convertidos en escombros. En la actualidad, más de un centenar de personas siguen desaparecidas.

"Hoy lo más rentable y lo más demandados son los proyectos de pozo. Principalmente casas y emprendimientos multifamiliares. Sin embargo, los grandes lanzamientos en las ubicaciones Premium ya parten desde tickets que están fuera del alcance del inversor promedio argentino", finalizó Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades, inmobiliaria con oficinas en Buenos Aires y Miami.

"Los bomberos trabajan y tienen turnos de 12 horas, por eso también seguramente llegarán otros trabajadores porque es una diaria muy pesada", dijo al respecto en las últimas horas sobre las últimas informaciones que tuvo acceso la famosa.

Y expresó: "Es impresionante estar en el lugar del derrumbe, se me pone la piel de gallina cuando estoy ahi, es realmente impactante estar ahí en persona, esto es el comienzo de un largo camino".