Alerta en el mundo de las criptomonedas: más de 3.500 estafados con falsas inversiones en Bitcoin

El estafador reclutó a miles de inversores prometiéndoles grandes ganancias. Sin embargo, utilizó los fondos para gastos personales

Los inversores de criptomonedas deben estar atentos por las nuevas modalidades de estafas.

En Estados Unidos, Jonas Karlsson engañó a 3.575 personas, según admitió el propio estafador durante las audiencias. El delincuente recibió condena por los delitos de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores. La pena no fue más alta porque el implicado se declaró culpable el 4 de marzo.

El modus operandi consistía en promover la supuesta compra de acciones en la empresa Eastern Metal Securities. Jonas Karlsson prometía altos rendimientos ya que decía invertir los fondos obtenidos en BTC en el mercado del oro. Sin embargo, el sujeto utilizó las criptomonedas para comprar bienes personales.

"Los fondos aportados por las víctimas se transfirieron a las cuentas bancarias personales de Karlsson, quien utilizó los ingresos para comprar casas caras, un caballo de carreras y un complejo turístico en Tailandia", explicó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con la agencia de justicia norteamericana, Karlsson se dirigía a inversores financieramente inseguros, lo que habría causado dificultades financieras a muchos de ellos. Además, en un intento por seguir captando potenciales víctimas, el estafador hizo un cambio de marca de su supuesto servicio.

La intención era ofrecer "nuevas garantías" y evadir los reclamos de los inversionistas debido a las demoras en los pagos. La trama del estafador escaló en mentiras ya que les hizo saber a sus víctimas que estaba trabajando en conjunto con la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Ahora el condenado deberá regresar los fondos obtenidos, renunciar al complejo turístico, ceder otras propiedades y las cuentas bancarias.

Aquellas personas involucradas en esta estafa para captar Bitcoin se les invita a llenar un formulario como un primer paso para recuperar los fondos. La Fiscalía del Distrito Norte de California también invitó a las víctimas a ponerse en contacto con ellos para canalizar estas solicitudes.

Los errores más comunes al invertir en Bitcoin

La cantidad de usuarios que tienen en nuestro país crece de la mano con la desconfianza por el valor del peso, pero se debe estar atento para evitar equivocaciones que pueden salir muy caras.

Se estima que en la Argentina existen un millón de personas que invierten en criptomonedas, una de las alternativas que más creció en la pandemia y que se benefició con las restricciones del Gobierno para acceder a dólares a la cotización oficial.

Y si bien los token más famosos –como Bitcoin, Ether o Dogecoin, por citar algunos ejemplos- son de cotización variable y exigen un perfil de inversor audaz, sus interesantes números recolectados a lo largo de 2021 las hacen estar en el radar de cada vez más usuarios, los cuales pueden estar expuestos a errores que los llevarían a perder mucho dinero.

Es que las ganancias que brindaron en el primer cuatrimestre del año fueron muy tentadoras e incentivaron a muchas personas a lanzarse sin tener los conocimientos ni experiencia necesarias.

Pero atención: nadie está exento de equivocarse. Ya sea por un "mal pálpito", por almacenarlas en plataformas inseguras y vulnerables, o por seguir las recomendaciones de algún youtuber poco avezado, todos podemos cometer errores no forzados.

En diálogo con iProfesional, Juan Pablo Orlando, Senior Partner de Koibanx, aconsejó a los usuarios llevar a cabo la práctica conocida como "DYOR" (Do Your Own Research), que es el proceso de investigación previo a tomar una decisión de inversión.

"Vas a escuchar en la tele que una moneda está por subir. También vas a leer en internet que una moneda está por subir. Y hasta te va a pasar que un amigo te va a contar que una moneda está por subir. No le creas a nadie. Ocupate vos de investigar y averiguar antes de invertir. Es tu plata y solo vos sabés cuánto te costó ganarla", manifestó el especialista, quien además destacó la importancia de que cada uno conozca su tolerancia al riesgo.

"Yo puedo soportar una caída del 50% en mi inversión y dormir tranquilo, mientras que a mi padre le daría un paro cardiaco. Así que tomate el tiempo de estudiar una moneda antes de comprarla", agregó.

Al respecto, Emiliano Limia, experto de Buenbit, también subrayó la importancia de adoptar un papel activo para no caer en ningún tipo de engaño.

"La mayoría de las veces, aquello que ofrece ganancias 100% seguras y recurrentes suele ser una estafa. Es muy importante buscar información del proyecto", aconsejó el especialista a este medio, y agregó que "cuando con investigación no se logra entender cuál es el método por el cual una criptomoneda tiene valor o cómo una plataforma genera ganancias, es mucho más probable que se esté frente a un engaño".

Valores tentadores, pero que pueden diluirse

Una emisión indiscriminada puede licuar el valor del token, similar a lo que ocurre en la Argentina con la inyección de pesos récord que se registró el año pasado y que llevó a muchos usuarios a abrazar al BTC o a las stablescoin para proteger su dinero.

Por tal motivo, Orlando aconsejó que "antes de comprar una moneda, se indague sobre si la emisión es finita o si existe algún mecanismo de reducción gradual. En el caso de DOGE o ETH, por ejemplo, son infinitas, pero esta última tiene un cronograma pautado que la volverá deflacionaria en unos años".

Definir a qué papel se apunta: trader o inversor

La puerta de entrada al mundo de las criptomonedas es en el rol de inversor, pero con el correr del tiempo y gracias a la experiencia adquirida, muchos luego dan otro paso, se animan y comienzan a hacer operaciones de compra y venta para ganar dinero con la diferencia obtenida en las transacciones.

"Al margen del dinero que puedas ganar o perder, el trading –subrayó el especialista de Koibanx- genera una ansiedad y un estrés significativamente mayor al de invertir".

Además Orlando advirtió que "existen estadísticas que demuestran que el 90% de los traders pierden dinero, y eso que hay gente que vive de esto y opera todos los días de su vida hace años. Así que la pregunta que deberías hacerte, antes de practicarlo, es: ‘¿creés que por algún motivo razonable te encontrás en el otro mínimo 10%?’".

Uno de los errores más comunes que cometen los usuarios está referido con el almacenamiento

¿Y después de comprar?

En diálogo con iProfesional, Camilo Rodríguez, trader y docente de la UTN Buenos Aires (UTNBA), señaló que uno de los errores más comunes que cometen los usuarios está referido con el almacenamiento.

"El paso más importante es crearse una billetera personal y comprender la lógica de las transacciones para entender de qué manera se puede mantener el saldo seguro, sin que nadie lo pueda robar", explicó el especialista.

Por tal motivo, resaltó que es fundamental "entender cómo funciona el atesoramiento de valor de una criptomoneda en una billetera personal. Muchos usuarios compran y no saben dónde se guarda el dinero".

Cabe destacar que entre los tipos de billeteras se destacan las denominadas "de hardware", similares a los pendrives, "de escritorio", que utilizan una copia externa de la blockchain para que la computadora acceda a la red y hasta las creadas para teléfonos celulares (mobile wallets)

Y si bien se trata de un ítem que no capta la atención de aquellos inversores que están dando sus primeros pasos, elegir la que más se adecue al perfil de las operaciones que se van a realizar pueden evitarles serios dolores de cabeza en el futuro.