Argentina superó las 100.000 muertes por coronavirus y empiezan a llover las críticas de la oposición

El país alcanzó una marca de fallecimientos estremecedora, que coloca al Gobierno en un escenario que temió desde el inicio de la pandemia

El informe vespertino de este miércoles llegó con la peor noticia: Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos informados fueron 614, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 100.250.

La primera víctima fatal por esta enfermedad en el país se reportó el 7 de marzo de 2020, apenas 4 días después del primer caso detectado en el país. La cifra de víctimas fatales se duplicó en los últimos cinco meses, ya que hasta el pasado 12 de febrero se habían reportado 50.000 fallecidos.

El reporte del Ministerio de Salud señala, además, que se han detectado 19.697 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.702.657, de los cuales 276.004 están activos en la actualidad. Cabe recordar que el primer caso de coronavirus en Argentina se reportó el 3 de marzo de 2020, es decir, 16 meses y 11 días atrás.

La ocupación de camas de terapia intensiva

El total de las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país, según el último reporte, son 5.092. Esta cifra representa un porcentaje del 62,2% a nivel nacional y del 60,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los testeos

En las últimas 24 horas, según el detalle de los datos del informe de este miércoles, se han hecho 109.446 testeos en todo el país. El total de pruebas de coronavirus que se ha hecho desde que comenzó la pandemia asciende a 17.914.318.

La respuesta de la oposición y de las redes sociales

Desde el momento en que se conoció la cifra, la cifra se transformó en tendencia en las redes sociales. Entre los cientos de mensajes que se pueden leer en Twitter, uno de ellos es el de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO publicó una foto completamente negra en referencia al luto por la cantidad de muertes de argentinos y argentinas como consecuencia del Covid-19.

"Prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos"

"Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina", había dicho más de un año atrás, por abril del año pasado, el presidente Alberto Fernández. En aquel momento, los casos de Covid-19 en Argentina no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales, ya que el primer caso se había detectado el 3 de marzo y el primer deceso, el 7 del mismo mes.

En una entrevista concedida en la residencia de Olivos al diario Perfil, el primer mandatario había dicho que "de la muerte no se vuelve; en cambio, de los problemas económicos, sí".

Cuando todavía parecía muy lejana la cifra de 100 mil muertes, el primer mandatario había afirmado que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables". A su vez, había agregado: "No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso".

"Me decía Ginés (González García) que el año pasado por gripe común murieron 31.500 personas en Argentina. El problema que nosotros tenemos ahora es que contamos de a una las de coronavirus. A cada muerte, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus", había concluido el Presidente en una entrevista publicada en abril del año pasado.

Meses después, el 26 de junio del año pasado, en conferencia de prensa, Fernández había dicho: "Brasil tiene 50 mil muertos y tiene cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10 mil muertos".

En relación a la cifra de fallecidos desde que comenzó el Covid-19, el doctor Claudio Zin opinó Argentina "llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró ni gestionó en tiempo y forma el tema (vacunas)".

A su vez, aseguró que diversos estudios médicos indican que si en la Argentina se hubiese comenzado a vacunar antes a la población, hoy el país registraría "30 mil muertos menos" por coronavirus.

"Este porcentaje es aleatorio y depende de cómo cada uno aplique la ecuación, pero aun así son muchos los fallecidos innecesariamente", afirmó Zin en una entrevista con la agencia de noticias Noticias Argentinas.

A su vez, agregó: "Yo había hecho una proyección de que íbamos a llegar a las 100 mil muertes el 3 de agosto; se adelantó el pronóstico dos semanas".

A pesar de esto, se mostró optimista en relación a la posible aparición de una tercera ola de la enfermedad, consecuencia de la variante Delta u otras. Al respecto, sostuvo: "Como están las cosas hoy en día es muy poco probable que llegue una nueva ola, principalmente por el ritmo de vacunación".

Qué países tuvieron antes que Argentina más de 100.000 muertos

1- Estados Unidos

El primer país en afrontar las 100.000 muertes por Covid-19 fue Estados Unidos, en mayo de 2020, apenas tres meses después de darse a conocer el primer contagio.

2- Brasil

Pocos meses más tarde, en agosto, Brasil acumulaba la misma cantidad de decesos y un total de tres millones de casos acumulados en medio del negacionismo del presidente Jair Bolsonaro.

3- India

En octubre, tras superar el infierno que produjo la variante Delta, la India traspasó la barrera. En ese entonces, una de cada cinco muertes del total mundial correspondían a ese país.

4- México

México anunció la superación de los 100.000 fallecimientos en noviembre, ocho meses después de registrarse el primer contagio en el territorio mexicano. Según reveló Amnistía Internacional, hasta septiembre, México era el país donde más trabajadores de la salud perdieron sus vidas por el virus.

5- Rusia

A fin de año, en diciembre, Rusia se sumaba al listado como el quinto país en superar la trágica barrera.

6- Gran Bretaña

En enero de 2021, Gran Bretaña anunció que adhería al ranking, tras un enorme aumento de las cifras de muertos debido a la aparición de la variante Alfa.

7- Italia

En marzo, un año después de convertirse en el primer país europeo en imponer una cuarentena total, Italia registraba un conteo total de 100.103 muertes desde el inicio de la pandemia.

La cifra de víctimas fatales se duplicó en los últimos cinco meses en Argentina

8- Francia

Cuando las cifras a nivel mundial llegaban a los tres millones, en abril, Francia se convertía en el octavo país en superar ese número.

9- Perú

Perú se sumó al listado prontamente, cuando en mayo pasó a tener 180.000 fallecidos.

10- Colombia

Fue Colombia, hasta ahora que llegó Argentina, el último en adherirse al ranking de estos países, cuando en junio anunciaba la acumulación de 100.000 muertos en pleno estallido social que produjo movilizaciones y mayor propagación del virus.