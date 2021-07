Cinco días de duelo nacional por los más de 100 mil muertos de coronavirus en el país

Lo hizo a través del Decreto 459/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de Santiago Cafiero

El Gobierno nacional decretó este jueves cinco días de duelo nacional como consecuencia del fallecimiento de más de 100 mil personas víctimas del coronavirus desde el inicio de la pandemia.

"Declárase Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de cinco días, como consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas, habitantes de nuestro país, víctimas del Covid-19", dice el Decreto 459/2021 publicado en el Boletín Oficial.

La norma lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En su artículo 2, el decreto expresa a las familias de las personas fallecidas "las más sentidas condolencias del Gobierno nacional".

Como es de forma, durante los días de duelo, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos.

En los considerandos de la medida, se expresa que "cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos, amigas y afectos" y que "un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia".

Asimismo, señala que la sociedad argentina "debe y desea recordar y rendir homenaje a quienes se han ido en este tiempo doloroso", y que "lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar y desconsuelo se vuelva fuerza e impulso para atravesar unidos y unidas el tiempo por venir, avanzando rápidamente con la mayor campaña de vacunación de la historia del país".

El decreto remarca además que resulta "fundamental que cada habitante del país tome plena conciencia del riesgo para la salud y la vida que implica el Covid-19 y de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos".

Cifras que duelen

El informe vespertino de este miércoles llegó con la peor noticia: Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos informados fueron 614, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 100.250. El dato generó la inmediata reacción de la oposición, que lanzaron duras críticas sobre la gestión de la pandemia que realizó Alberto Fernández.

La primera víctima fatal por esta enfermedad en el país se reportó el 7 de marzo de 2020, apenas 4 días después del primer caso detectado en el país. La cifra de víctimas fatales se duplicó en los últimos cinco meses, ya que hasta el pasado 12 de febrero se habían reportado 50.000 fallecidos.

El reporte del Ministerio de Salud señala, además, que se han detectado 19.697 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.702.657, de los cuales 276.004 están activos en la actualidad. Cabe recordar que el primer caso de coronavirus en Argentina se reportó el 3 de marzo de 2020, es decir, 16 meses y 11 días atrás.

Los fallecidos informados este lunes son 614

Por otra parte, el total de las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país, según el último reporte, son 5.092. Esta cifra representa un porcentaje del 62,2% a nivel nacional y del 60,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las críticas de la oposición en las redes sociales

Desde el momento en que se conoció la cifra, la cifra se transformó en tendencia en las redes sociales. Entre los cientos de mensajes que se pueden leer en Twitter, uno de ellos es el de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO publicó una foto completamente negra en referencia al luto por la cantidad de muertes de argentinos y argentinas como consecuencia del Covid-19.

Por su parte, Mario Negri, presidente del bloque de Unión Cívica Radical (UCR) y del Interbloque Juntos por el Cambio, pidió que "el Gobierno se deje ayudar para que evitemos que la tragedia sea mayor".

Es un día de luto para el país. La pandemia del Covid-19 se llevó las vidas de 100.000 argentinos. Es un saldo doloroso que pone a la Argentina en los peores indicadores mundiales. Ojalá el Gobierno se deje ayudar para que evitemos que la tragedia sea mayor #UnMinutoDeSilencio pic.twitter.com/GEByvjDThf — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 14, 2021

En tanto, el titular de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, reprochó al Gobierno de Alberto Fernández: "No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia".

El relato del gobierno de @alferdez fue que prefería 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos. Hoy, lamentablemente, alcanzamos ambas cifras. No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 14, 2021

Por otra parte, la presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Olivetto, reclamó que no se naturalicen las muertes: "No son solo 100.000 muertos. Son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros amores que ya no van a volver. Tienen nombre y apellido. Son parte de nuestra historia. No podemos naturalizar tanto dolor y tanto vacío", afirmó. Y agregó: "Que la justicia actúe. Prohibido olvidar".

No son solo 100.000 muertos. Son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros amores que ya no van a volver. Tienen nombre y apellido. Son parte de nuestra historia. No podemos naturalizar tanto dolor y tanto vacío. Que la justicia actúe. Prohibido olvidar — Paula Oliveto (@pau_oliveto) July 14, 2021

Asimismo, la diputada Graciela Ocaña cargó directamente contra Alberto Fernández. "El Presidente Alberto Fernández habia prometido cuidar la vida de los argentinos. Sin embargo, privilegió a los empresarios amigos y los intereses geopolíticos ajenos. Así superamos los 100 mil muertos por Coronavirus. Una tragedia anunciada y evitable", afirmó.

El Presidente Alberto Fernández habia prometido cuidar la vida de los argentinos. Sin embargo, privilegió a los empresarios amigos y los intereses geopolíticos ajenos. Así superamos los 100 mil muertos por Coronavirus. Una tragedia anunciada y evitable #100MilMuertos — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 14, 2021

Las irregularidades en la vacunación fue otro de los puntos que destacó la oposición. Por caso, el diputado radical Luis Petri afirmó: "Lamentablemente superamos los 100 mil muertos en el país, con sólo el 11 % de la población vacunada por la incapacidad de un gobierno para obtener vacunas y en el momento en que escaseaban se las robó".

Lamentablemente superamos los 100 mil muertos en el país, con sólo el 11 % de la población vacunada por la incapacidad de un gobierno para obtener vacunas y en el momento en que escaseaban se las robo — Luis Petri (@luispetri) July 14, 2021

La gestión de la pandemia por parte de Alberto Fernández también mereció críticas desde el otro extremo del arco político. "La escalofriante cifra de #100milmuertos por covid, muestra el fracaso de los gobiernos que gestionaron la pandemia poniendo por delante los intereses de los laboratorios, el ajuste a la salud y al pueblo trabajador, para pagarle a los especuladores privados y al FMI", señaló Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda.

La escalofriante cifra de #100milmuertos por covid, muestra el fracaso de los gobiernos que gestionaron la pandemia poniendo por delante los intereses de los laboratorios, el ajuste a la salud y al pueblo trabajador, para pagarle a los especuladores privados y al FMI. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 14, 2021

"Prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos"

"Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina", había dicho más de un año atrás, por abril del año pasado, el presidente Alberto Fernández. En aquel momento, los casos de Covid-19 en Argentina no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales, ya que el primer caso se había detectado el 3 de marzo y el primer deceso, el 7 del mismo mes.

En una entrevista concedida en la residencia de Olivos al diario Perfil, el primer mandatario había dicho que "de la muerte no se vuelve; en cambio, de los problemas económicos, sí".

Cuando todavía parecía muy lejana la cifra de 100 mil muertes, el primer mandatario había afirmado que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables". A su vez, había agregado: "No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso".

Alberto Fernández había dicho que "de la muerte no se vuelve, pero de los problemas económicos, sí"

"Me decía Ginés (González García) que el año pasado por gripe común murieron 31.500 personas en Argentina. El problema que nosotros tenemos ahora es que contamos de a una las de coronavirus. A cada muerte, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus", había concluido el Presidente en una entrevista publicada en abril del año pasado.

Meses después, el 26 de junio del año pasado, en conferencia de prensa, Fernández había dicho: "Brasil tiene 50 mil muertos y tiene cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10 mil muertos".

Argentina acaba de confirmar las 100 mil muertes por coronavirus

En relación a la cifra de fallecidos desde que comenzó el Covid-19, el doctor Claudio Zin opinó Argentina "llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró ni gestionó en tiempo y forma el tema (vacunas)".

A su vez, aseguró que diversos estudios médicos indican que si en la Argentina se hubiese comenzado a vacunar antes a la población, hoy el país registraría "30 mil muertos menos" por coronavirus.

"Este porcentaje es aleatorio y depende de cómo cada uno aplique la ecuación, pero aun así son muchos los fallecidos innecesariamente", afirmó Zin en una entrevista con la agencia de noticias Noticias Argentinas.

A su vez, agregó: "Yo había hecho una proyección de que íbamos a llegar a las 100 mil muertes el 3 de agosto; se adelantó el pronóstico dos semanas".

A pesar de esto, se mostró optimista en relación a la posible aparición de una tercera ola de la enfermedad, consecuencia de la variante Delta u otras. Al respecto, sostuvo: "Como están las cosas hoy en día es muy poco probable que llegue una nueva ola, principalmente por el ritmo de vacunación".

Según los números oficiales notificados ayer, la Argentina alcanzó los 100.250 muertos víctimas de coronavirus desde el inicio de la pandemia y un total de 4.702.657 de casos notificados.