Rating: entre River y La voz argentina, Tinelli perdió por goleada

El certamen de canto tiene una pérdida de credibilidad, muy superior a la de ediciones anteriores, porque algunos participantes son conocidos del jurado

En la noche del miércoles se encendieron las alarmas en eltrece, por el bajísimo rating de ShowMatch, con Marcelo Tinelli. Entre el partido de River Plate por la Copa Libertadores y La voz argentina, el ciclo de Tinelli tuvo en el corte publicitario apenas 4 puntos, mientras que el certamen musical llegaba a 22.9.

Previamente, el mano a mano de los noticieros fue para Telefe Noticias con pico de 13,8 puntos, mientras que Telenoche llegó a 8,1 puntos. Luego llegó el turno de La academia que con la sentencia, el duelo y la eliminación llegó a 11 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 20,6 puntos.

A las 21.30 empezó el partido de River por la TV por cable, En el mano a mano entre Tinelli y La voz argentina, Telefe se impuso con un promedio de 21 puntos. Más tarde el certamen de canto llegó a una marca máxima de 23 puntos, inmune al partido.

Rating: la competencia del mediodía

Luego del final de Lo de Mariana, Los ángeles de la mañana (LAM) volvió a su horario de las 11.30 y comenzó una nueva competencia en los mediodías de la TV abierta porteña, con Flor de equipo en Telefe.

Ninguno de los dos ciclos hizo cambios en sus estructuras. Mientras Los ángeles de la mañana se dedica a la actualidad de los famosos, el magazine de Telefe aprovecha contenidos propios del canal.

Este miércoles la competencia fue más pareja, comenzó arriba LAM con picos de 5,8 con un mano a mano con Beto Casella, entre otras notas. Pasado el mediodía con el testimonio de la mamá de Guadalupe, la niña desaparecida en San Luis, Flor de equipo se ubicó al frente de la franja con 5 puntos. Telenueve primera edición por momentos se posicionó primero con 4,6. Cerca de las 13, los programas de eltrece y Telefe estuvieron cabeza a cabeza entre los 5 y 5,5.

La carrera de la tarde, al rojo vivo

Este miércoles el mano a mano vespertino estuvo muy peleado entre Cortá por Lozano y 100 argentinos dicen. Primero se impuso Telefe con picos de 8,7 con los pafrientes de Guadalupe, desaparecida hace un mes en San Luis. Pasadas las 15.009 pasó al frente eltrece que se impuso con pico de 8,7.

Con el estreno de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco en la pantalla de América, la franja se recalentó. Fuerza de mujer está en sus instancias finales, sumado a los recién llegados que la pelean. Laurita Fernández y José María Listorti dan batalla desde eltrece y Canal 9.

Listorti conduce Super Super, un nuevo programa de entretenimientos donde un estudio se transforma en un gran supermercado. América renovó parte de su programación con A la tarde con una magazine con invitados. La conductora está acompañada de un panel integrado por Florencia de la V, Debora D´amato, Caramelito Carrizo, Sabrina Rojas y Diana Deglauy.

Este miércoles la telenovela de Telefe obtuvo picos de 10,5, mientras que El club de las divorciadas quedó segundo en la franja con 5.5, Súper Súper llegó a los 3,2 y Karina Mazzocco a 2,3 con Diego Ramos de invitado.

Canal que ganó el rating del miércoles 14 de julio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,2 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11

eltrece: 6,8

El Nueve: 3,1

América: 1,7

TV Pública: 0,7

Los tres programas con más rating

La voz argentina: 21,3

Doctor Milagro: 16,9

Telefe noticias: 11,7

Destacados del rating del miércoles 14 de julio

La voz argentina alcanzó un promedio de 21,3 puntos. Fue lo más visto del día pero la medición más baja en lo que va de la semana, debido a la audiencia que se llevó el fútbol por la TV por cable. Entre los más perjudicados por el partido de River estuvo Intratables, que midió con el fútbol enfrente apenas 0,9 puntos. Fue la marca más baja en lo que va de la semana.

ShowMatch promedió 8,6 puntos. Quedó segundo en su franja, fue la emisión más baja en lo que va de la semana y no entró en el top five del día. De todas maneras, fue lo más visto de eltrece.

Josué y la tierra prometida marcó 5,2 puntos. Ganó su franja pero bajó 9 décimas con respecto a su estreno. 100 argentinos dicen promedió 8,1 puntos. Ganó su franja y fue el segundo programa más visto del canal.

Polémica en La voz argentina con una participante

Aunque las dudas y las sospechas siempre estuvieron en los concursos televisivos, pocos han despertado tanta suspicacia en tan poco tiempo como La voz argentina. De un lado están los aspirantes a figuras que han denunciado que no los dejaron participar por haber estado previamente en otros certámenes.

Del otro, los desconocidos por el público cuya cercanía con los jurados fue denunciada por los mismos fans del programa en redes sociales. Por una cosa o por la otra, la transparencia del certamen está en discusión.

Esa pérdida de credibilidad, muy superior a la de ediciones anteriores, sumó un nuevo capítulo este miércoles, al momento de ocupar el escenario Josefina Arenas, una tandilense de 21 años.

"Desde que salió la primera edición de La voz sueño con estar en este escenario. No me sentía la más linda del mundo, y este programa tiene eso de que no importa tu apariencia sino tu voz. Y lo que más quiero desde siempre es que me escuchen", dijo.

Pero sus motivos, más que justificados luego de su interpretación de "Pa callar tus penas" de Cami, que surgió de la edición chilena del programa, se empañaron cuando Soledad Pastorutti, luego de darse vuelta, reconoció: "Me parecía que conocía esa voz. Andando los caminos de las redes y los festivales, cantamos juntas en un camarín. Fue en un lugar, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Era una carpa el camarín".

La chica, todavía emocionada por haber sido elegida por Pastorutti, completó: "Fue en la fiesta de la frambuesa de Barker". Aunque la anécdota terminó ahí, lo que omitió la participante fue que también conocía a Mau y Ricky Montaner, de acuerdo a lo que consigna una foto de hace algunos años que publicó con el dúo de artistas en su cuenta de Instagram.