La vuelta al mundo, pero en más de 80 días: esta línea de cruceros de lujo agotó sus ventas en menos de 3 horas

Las ventas se abrieron a las 8 y media de la mañana, hora de Miami, y se agotaron oficialmente a las 11 del mismo día, es decir, menos de 3 horas después

La nueva marca de la compañóa Regent Seven Seas Cruises es la que corresponde a las ventas del Crucero Vuelta al Mundo 2024. Los lugares en este último se agotaron oficialmente a las 11:00 am, hora de Miami, del miércoles 14 de julio de 2021, y se habían abierto a las 8:30 am de ese mismo día. Sí, apenas 2 horas y media estuvieron a la venta, ya que después se agotaron.

"Con la lista de espera más larga que hemos visto en nuestra historia, sabíamos que el Crucero Vuelta al Mundo 2024 iba a ser popular, pero esta respuesta excepcional ha superado todas las expectativas y es sin duda el mejor día de lanzamiento", afirmó Jason Montague, presidente y CEO de Regent Seven Seas Cruises.

Al mismo tiempo, el ejecutivo de la línea de cruceros de lujo, agregó: "Hemos visto el interés no solo de nuestros huéspedes anteriores, sino que también hemos visto un fuerte aumento de nuevos clientes que viajan por primera vez con Regent, muchos de los cuales estaban interesados en reservar las categorías superiores de nuestras suites".

Los huéspedes estarán 132 noches en el crucero

¿Cuánto pagaron los huéspedes del crucero de Regent Seven Seas?

De acuerdo a lo informado por la compañía de cruceros, las tarifas de quienes reservaron este exclusivo itinerario Vuelta al Mundo comenzaron a partir de US$ $72.599 por huésped para una suite Deluxe Veranda, hasta US$ $199.099 por huésped para una suite Master.

Este es el itinerario del crucero

La duración del viaje es de casi cinco meses, por lo que es posible imaginarse un itinerario extenso y variado. Con un recorrido de 34.500 millas náuticas, el crucero Vuelta al Mundo comienza el 6 de enero de 2024 con viaje de ida y vuelta a Miami, Florida, a bordo del elegante Seven Seas Mariner.

El crucero da la vuelta al mundo, pero en poco más de 80 días

Los huéspedes estarán allí durante 132 noches, en las que el barco visitará 66 puertos de escala en 31 países y cuatro continentes. Además, ofrecerá a los pasajeros una inmersión en el destino incomparable, ya que contará con 442 excursiones terrestres ilimitadas de cortesía, así como 12 noches en puerto.

Por otro lado, un detalle no menor: cruzará el Canal de Panamá y el Canal de Suez. El crucero recorrerá 61 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el mayor número de sitios visitados en la historia de la compañía en un crucero mundial.