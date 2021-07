Rating: a Tinelli no lo salva ni el reggaetón

Angel de Brito le da alegrías a eltrece con su regreso triunfal al mediodía, donde se impone con Los ángeles de la mañana a Florencia Peña

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el jueves con el mano a mano de los noticieros, que lo ganó Telefe Noticias con pico de 15 puntos, mientras que y Telenoche llegó a 8,7 puntos.

Luego llegó el turno de La academia en ShowMatch, con Karina la Princesita, Ángela Leiva, Julieta Nair Calvo bailando reggaetón, lo que le permitió llegar a los 12,8 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 21,1 puntos.

En el mano a mano de Marcelo Tinelli con La voz argentina, Telefe se impuso con 23 puntos. Más tarde el certamen de canto llegó a una marca máxima de 24,2 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo en 5 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este jueves se impuso Los ángeles de la mañana (LAM) con un pico de 6,1 con una nota a Baby Etchecopar y un mano a mano con Sofía Zámolo. Flor de equipo, con un caso de violencia de género y un repaso de La voz argentina, se mantuvo segundo en la franja hasta que desde las 12.30 con el reportaje intragable a Charlotte Caniggia pasó a liderar con 6,4.

A la tarde lideró Fuerza de mujer con picos de 11.3, El club de las divorciadas tuvo una marca máxima de 6 puntos, Super Super llegó a los 3,2 y A la tarde con Nito Artaza de invitado obtuvo 2 puntos.

Una noche "inolvidable" para un participante de La voz argentina: nadie del jurado lo eligió

Los ojos fijos, la mandíbula dura, cara de pocos amigos mezclada con desilusión. El paso de Leandro Pérez por La voz argentina no fue placentera, al menos en lo que se pudo ver en el material editado.

Nacido en Mendoza hace 33 años, la música encontró a Leandro hacia el final de su adolescencia: "A los 19 años empecé a tocar la guitarra, y a medida que iba tocando fui implementando el canto".

Su historia de vida no había sido fácil: "Mi viejo nos abandonó cuando tenía 12 años, fue muy difícil crecer sin un padre que me guiara. Somos cuatro hermanos, mi vieja laburaba para mantenernos a nosotros".

Los problemas de Leandro no terminaron ahí. "Cuando encontré la música era lo que tenía que pasar, porque yo me lesioné y no pude seguir jugando al fútbol". Y por si fuera poco, tampoco pudo encarar un rumbo académico: "Quise estudiar pero no pude, y salí a trabajar. Y necesitaba esto, algo que me motivara a mí para seguir mi vida porque todo lo que quería hacer no lo pude hacer. Me siento orgulloso de mí porque persigo mis sueños. Siento que vine a este mundo para esto, y lo hago con mucho amor".

Sin embargo, la vida le dio una nueva desilusión, y esta vez en el terreno en el que se siente más seguro, porque su aguerrida interpretación de "Rock and Roll y fiebre" de Pappo no alcanzó para seducir al jurado.

Ninguno de los cuatro equipos se dio vuelta, y a Leandro se le transformó la cara. Por más palabras de consuelo que ensayaran los expertos, dejó el escenario con cara de frustración y pocos amigos. Ya en los brazos de su madre, la bronca mutó en llanto. Hasta el mismo Marley no pudo evitar lo evidente: "A no desanimarse. Se te nota muy deprimido".