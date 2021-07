Vacunación contra el Covid-19: la Ciudad habilita el empadronamiento a mayores de 25 años sin comorbilidades

Con la llegada más dosis de Sinopharm, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en condiciones de avanzar con la campaña de inmunización

El Gobierno porteño habilitó este viernes el empadronamiento de personas de entre 25 y 29 años para que luego puedan recibir la vacuna contra el coronavirus.

El link para acceder al formulario es: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19. En los próximos días se iniciará la asignación de turnos, a medida que la Ciudad reciba nuevas dosis.

En ese aspecto, ya se encontraba permitido para los de 30 años en adelante y continúa abierto para todas las personas contempladas en las instancias anteriores.

Desde el 29 de diciembre, 1.703.274 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V, Sinopharm o AstraZeneca, es decir, el 70.7% de los porteños mayores de 18 años ya se administró al menos una dosis.

De ese total, 427.591, que representan el 17,7% de la población con 18 años o más, completaron la inmunización con el segundo componente.

Así, en la Ciudad ya se aplicaron 2.130.865 vacunas.

En los próximos días se iniciará con la asignación de turnos a medida que se reciban nuevas dosis por parte del Gobierno nacional.

La Ciudad habilita el empadronamiento a mayores de 25 años sin comorbilidades

La decisión de continuar con la inmunización según grupo etario fue tomada en base a que la edad es el principal factor determinante para que una persona desarrolle una enfermedad grave o mortal.

Las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción.

Una vez que se los contacte los vecinos podrán seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado.

Luego de recibir la vacuna permanecerán 15 minutos en observación.

Además, la Ciudad remarcó que se recomienda asistir con 15 minutos de anticipación, al tiempo que informó que aquellas personas que lo requieran podrán concurrir con un acompañante.

Los centros de vacunación públicos fueron especialmente acondicionados y están distribuidos de manera estratégica a lo largo del territorio porteño.

Se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales y cuentan con un equipo de más de 2 mil personas trabajando.

Cada uno de esos puntos cumple con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y están equipados con sistemas de refrigeración adecuados para la correcta conservación de las vacunas.

En paralelo, se continúa con el último tramo de la primera Etapa (personal de salud del sistema público, privado e independiente), de la segunda Etapa (mayores de 70 años y residentes de geriátricos), de la tercera Etapa (personas de 60 a 69 años), de la cuarta Etapa (personal estratégico), de la quinta Etapa (personas con condiciones de riesgo) y de todos los vecinos mayores de 30 años.

"Todos vacunados para la primavera": el cálculo del Gobierno

Durante un acto que compartió junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora, el presidente Alberto Fernández aseguró que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados contra el coronavirus.

"En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados", señaló. "Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud. Elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso", aseguró. "Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud, y viva más tiempo", agregó.

Fernández también manifestó que "la vacunación es la puerta de salida de la pandemia", y añadió: "Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagian vamos a poder sobrellevarlo mejor".

"En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados", señaló

El plan de vacunación

Meses atrás en el Gobierno se fijaron una meta: vacunar a 25 millones de personas para septiembre. Se trata -aproximadamente- del 85% de los mayores de 18 años. Ese es el número que motivó la frase del mandatario, aunque alcanzar esa meta dependerá si el Presidente se refería a vacunar con una o dos dosis.

Según el Monitor Público de Vacunación, 20.605.189 personas ya recibieron una dosis en la Argentina, es decir, que si Alberto Fernández se refería a "vacunar a todos" con solo una aplicación, restarían 4.394.811 sueros para alcanzar el objetivo. Al ritmo de aplicación actual (un promedio de 280 mil dosis por jornada), la cifra podría alcanzarse a finales de agosto o durante los primeros días de septiembre.

El escenario cambia si el Gobierno pretende tener a esas 25 millones de personas inoculadas con ambas dosis. Para lograr esa meta en solo dos meses y medio la Casa Rosada debería procurar que arriben en ese período 19.886.558 vacunas ya que actualmente solo 5.113.342 ciudadanos tienen los esquemas completos.

Además, se debería incrementar considerablemente el ritmo de vacunación, lo que no resulta tan sencillo de lograr. A modo de ejemplo, actualmente hay 28.283.544 dosis distribuidas, de las que se aplicaron 25.718.531, es decir que hay un remanente de 2.565.013 sueros sin utilizar.

Por otra parte, el pronóstico de Alberto Fernández no tomó en cuenta a la población menor de 18 años, a los que por estos días se discute si se los debe vacunar para lograr una verdadera inmunidad de rebaño. Los investigadores intentan lograr la aprobación de los distintos sueros para su uso pediátrico y pronto esta población deberá ser incorporada a la estrategia de inoculación. Allí el número de personas a inmunizar será mayor.

La frase de Alberto Fernández pronostica que el Gobierno utilizará el plan de vacunación como uno de sus principales argumentos de campaña, en especial porque en los últimas semanas creció el arribo de dosis al país. Actualmente se aplican los sueros de AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V.

Desde su pico máximo registrado el 14 de junio, la ocupación de camas de terapia intensiva comenzó una curva descendente casi de manera constante, bajó -34,8% en un mes al alcanzar este martes las 5199, cifra que permite vislumbrar el fin de la segunda ola. El propio Alberto Fernández habló de que quienes se contagian "podrán atravesar con más tranquilidad" la enfermedad.

De acuerdo con el informe de la SATI, de 1294 camas que participaron del relevamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la ocupación con pacientes con covid alcanza al 43% (45,6% en el conurbano y 40,77% en la Ciudad de Buenos Aires).

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, días atrás que el Gobierno de la Ciudad de Buenos tiene "suficientes datos para documentar que esta ola efectivamente está teniendo la última parte de su comportamiento". No obstante, las autoridades están preocupadas por el arribo de la variante Delta de coronavirus, el linaje más peligroso que ya circula en diversas partes del mundo.

El presidente aseguró que "el 50 por ciento de la Argentina más o menos recibió una dosis de la vacuna"

Vacunados

El presidente aseguró que "el 50 por ciento de la Argentina más o menos recibió una dosis de la vacuna" y que "lo único" que buscó el gobierno desde que el virus llegó al país ha sido "salvar vidas". Y añadió: "Después de septiembre preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en la Argentina".

Fernández recordó que cuando asumió el gobierno recibió un país "en una situación muy crítica" y advirtió que en la política existe una dimensión "ética" que "supone interpretar que intereses se representa".

"Una sociedad que no piensa en los adultos mayores perdió la ética, la que no reconoce al que alcanzó la madurez y no le da tranquilidad necesaria para tener una vida tranquila no es una sociedad ética", resumió.

"Entramos con muchas fuerzas el 10 diciembre y con la pandemia en marzo advertimos todo lo que faltaba en la Argentina", contó Fernández, y rememoró que con los gobernadores apuntaron a "construir hospitales modulares donde no los había", además de la ampliación en el país de "camas de terapia intensiva y respiradores". Y agregó: "Pasamos la primera ola y ningún argentino que se contagió le faltó la atención médica que merecía".

"Seguimos buscando vacunas en todas partes del mundo", señaló, y puntualizó que "cada vez hay más vacunas, cada vez más gente está vacunada y con más velocidad", e informó que hoy el 50% de la población "en la Argentina por lo menos recibió una dosis".