Qué funcionario culpó a la oposición por los 100 mil muertos por coronavirus y cuál fue su argumento

Un funcionario vinculado con La Cámpora cuestionó la posición no oficialista durante la pandemia y la campaña anti vacunas de muchos de ellos

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, responsabilizó a la oposición por los 100 mil muertos por coronavirus en la Argentina.

El funcionario vinculado con La Cámpora aseguró que dirigentes de Juntos por el Cambio desafiaron las medidas sanitarias impuestas por el gobierno y llamaron a "boicotear" la cuarentena.

"Hoy se indignan por los 100.000 muertos. Ya dije varias veces que si hoy tuvimos 100.000 muertos fue también por responsabilidad de miembros de la oposición que actuaron con una voracidad perversa", sostuvo.

Pietragalla afirmó que "en todo momento la oposición cuestionó la medidas sanitarias que tomó el Gobierno, boicoteó las medidas de aislamiento y restricción".

Esto lo hizo en alusión a las marchas convocadas por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la campaña "anti vacunas" que protagonizó Elisa "Lilita" Carrió contra la Sputnik V, al tratarla de "veneno".

"Siempre veían de pegarle al gobierno para sacar algún rédito político de eso. Creo que es de una bajeza y de una miseria terrible, hoy la oposición está parada en ese lugar. No miraron a la vida, al humano, al habitante, ni al ciudadano argentino", sostuvo en diálogo radial.

Argentina superó las 100.000 muertes por coronavirus

El miércoles pasado Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos informados en esa jornada fueron 614, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llegó a 100.250. El dato generó la inmediata reacción de la oposición, que lanzaron duras críticas sobre la gestión de la pandemia que realizó Alberto Fernández.

Sin embargo, el Presidente en la misma línea que Pietragalla, aseguró al día siguiente de conocerse esta cifra que "hay quienes con las víctimas hacen el negocio de dividirnos".

El mandatario aseguró que hay "quienes negocian" con los muertos por el coronavirus para "dividir a los argentinos" y remarcó que el número de muertos que alcanzó el país le provoca mucho dolor.

"Estamos sufriendo mucho. Sufrimos cuando hubo un solo muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y homenaje. Todos y todas perdimos algún afecto. Para nosotros no es intrascendente que eso pase", indicó el jefe de Estado mientras encabezaba el acto de inauguración de una planta depuradora de AYSA.

"Argentina no está pasando su mejor tiempo porque le ha tocado vivir en un mundo que no está pasando su mejor tiempo. Es un mundo muy difícil, enfermado, donde un virus imperceptible para el ojo humano fue capaz de dar vuelta la realidad del mundo y hacernos sufrir mucho", expresó Fernández.

La crítica a la oposición

En ese sentido, manifestó que la cantidad de muertes "no es un negocio" y señaló: "Hay quienes con esos muertos negocian. Hacen el negocio de dividirnos, de ponernos en veredas enfrentadas. Estoy seguro que a todos los argentinos cada muerte les duele por igual".

"En medio de tanto dolor hay que sobreponerse y avanzar. Alguien me dijo, cuando la pandemia empezó: 'No hagas nada, que se van a contagiar igual, que se mueran los que se tengan que morir'. Yo no me quedé con esa idea, sino que hice todo el esfuerzo para evitar que eso ocurra", subrayó haciendo referencia a una frase que el mandatario adjudicó a Mauricio Macri pero que éste posteriormente negó.

"Las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana. El sarampión había vuelto al país. Tuvimos que salir a hacer un montón de hospitales modulares en todo el país. Recorrimos todo el mundo para buscar vacunas. Hablamos con todos. Fuimos uno de los primeros países que empezaron a vacunar. No fue fácil luchar para conseguir vacunas, fue complejo", explicó sobre la tarea de traer vacunas al país.

Y agregó: "Poco a poco las vacunas llegaron y cuando llegaron dijeron que eran veneno, que no servían, y asustaron a millones de argentinos. Hoy ya llevamos vacunados a más del 60 por ciento de los mayores de 18 años".