Cómo funcionará el pase sanitario para acceder a restaurantes, shoppings y gimnasios en Provincia

El gobernador Axel Kicillof anunció que a partir del próximo lunes, quienes estén vacunados tendrán beneficios en distintas actividades

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes que a partir del próximo lunes, en la Provincia se implementará de una suerte de "pase sanitario" para que se amplíe en alrededor de un 20% el aforo permitido en "establecimientos cerrados como gastronomía, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings".

"Estamos ampliando esos aforos en los municipios que estén en fase 2, 3 y 4, permitiendo un adicional exclusivamente para personas vacunadas con una dosis", precisó el gobernador y, a modo de ejemplo, indicó que "en fase 4 se extiende el aforo del 50% al 70% con personas que demuestren estar vacunadas".

Y amplió: "En actividades a realizarse en espacios cerrados, shoppings, restaurantes, gimnasios y clubes ampliamos los aforos, pero solamente para personas que están vacunadas con una dosis, a 21 días de la inoculación. En fase 2 se amplía, con vacunados, al 30%. En fase 3, se amplía al 50%, con un 20% que debe estar vacunado. En fase 4 se extiende al 70%, con ese 20% también con habitantes con una dosis de la vacuna contra el coronavirus".

En otras palabras, como el AMBA está en fase 4, el aforo normal es del 50%, pero ahora se extendrá al 70% con ciudadanos que presenten constancia de vacunación.

Kicillof destacó que actualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registra "una incidencia de 222 casos por día" por lo que toda esa región "pasa a fase 4, con restricciones menos exigentes".

Kicillof anunció el descenso en la cantidad de casos en el AMBA.

Cómo obtener y presentar el pase sanitario

La constancia de vacunación podrá presentarse por la aplicación de "Vacunate Buenos Aires", la de "Mi Argentina" y también con el carnet en cartón, según explicó Kicillof.

Sobre cómo acreditar esa vacunación, Kicillof afirmó que existen 3 alternativas. Una de ellas es el cartón que cada persona recibe al momento de la inoculación, a la salida del vacunatorio. La otra alternativa es a través de la app Mi Argentina, con el certificado digital, mientras que la última alternativa es la aplicación Vacunate PBA.

¿Qué es el certificado de vacunación digital?

Según la web oficial Argentina.gob.ar, se trata de la credencial digital disponible en Mi Argentina que acredita que te fue aplicada la vacuna.

¿Quiénes pueden acceder al certificado digital?

Si te vacunaste contra el COVID-19 podés ver tu certificado de vacunación en Mi Argentina. Descargá la aplicación, creá tu cuenta y validá tu identidad.

El ejemplo de Francia

Más temprano, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había adelantado que estaban "estudiando" la aplicación de una medida similar a la dispuesta por Francia, donde se impedirá el ingreso a bares y restaurantes de aquellas personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, debido a la alta proporción de gente que rechaza la inmunización.

En la provincia de Buenos Aires, según remarcaron Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollan, durante la conferencia, esa situación no se está dando, pero de todos modos se busca dar un "reconocimiento a los que se vacunaron" y al mismo tiempo "ampliar las actividades" debido a "la mayor protección de quien está vacunado.

"Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue lapidariamente derrotada", afirmó el gobernador bonaerense al anunciar esta medida, al tiempo que informó que, además, "a partir de mañana en toda la provincia de Buenos Aires hay vacuna libre para todo los mayores de 30 años".

Durante la conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, Gollan fue el primero en poner de relieve que en la Provincia hay un "nivel alto de registro" para recibir la vacuna con "un 80% de la población mayor de 18 años objetivo" anotada.

"Cuando vamos casa por casa no hay una reacción de la gente de no querer vacunarse. 'Ya que están acá me vacuno', suelen decir algunas personas que tal vez lo dejaron para más adelante, pero no hay casos de gente que no se quiera vacunar", celebró el funcionario.

Pase sanitario: Bianco puso como ejemplo las restricciones vigentes en Francia.

Vacunación a menores

Por otra parte, el otro anuncio de gran importancia fue que a partir de este lunes se abre en toda la provincia "la inscripción para chicos y chicas de entre 13 y 17 años con comorbilidades" con el fin de que reciban la vacuna contra el Covid-19 una vez que esté autorizada para esa franja etaria.

"Todavía no contamos con la habilitación de las vacunas pero estamos preparándonos como para poder diseñar la logística", indicó el gobernador durante el anuncio que se enmarca en la reciente llegada de más de tres millones de dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna, que ya se aplica a menores de edad en otros países.