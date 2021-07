Ya hay vacunación libre para mayores de 30 años en la provincia de Buenos Aires

Desde hoy, hay vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 30 años en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo confirmó este lunes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al asegurar que "en toda la provincia de Buenos Aires los mayores de 30 años podrán acceder a la primera dosis en vacuna libre, concurriendo con el Documento de Identidad" a cualquiera de las 400 postas sanitarias habilitadas en el territorio.

Además dijo que la semana próxima se ampliarán los aforos para inoculados en locales gastronómicos y de compras e informó sobre la apertura de la inscripción para la inmunización de adolescentes de entre 13 y 17 años con comorbilidades.

Si bien aún en el país no hay ninguna vacuna aprobada para aplicar a niños y niñas de esta edad, se esperan que tanto Moderna como Sinopharm sean aprobadas.

"Hoy disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años, todavía no aprobadas, que son la vacuna Moderna y la Sinopharm. En el caso de Sinopharm ya esta siendo aplicada en su país de origen a menores de 18 años pero aún no está aprobado aquí por ANMAT", dijo Axel.

"Estamos abriendo la inscripción a Vacunate Buenos Aires. Esto se puede hacer a través de la pagina web o a través de al aplicación del teléfono. Estamos preparándonos como para poder diseñar, como hemos hecho siempre, la logística de la vacunación cuando contemos ya con la aprobación de estas vacunas", afirmó.

AMBA en la fase 4

Con más de 10 millones de vacunados en el territorio provincial, el mandatario anunció que los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasan a Fase 4, debido al descenso sostenido de casos por debajo de los 250 cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

"Tenemos una incidencia de 222 casos", celebró Kicilof en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, junto al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, en la que anunció que "el AMBA está en Fase 4".

"La incidencia de casos en los 40 distritos se ha reducido debajo de los 200 casos en 100 mil habitantes, en los últimos 14 días. Eso quiere decir que tenemos una incidencia, más precisamente, de 222 en los últimos 14 días en todos los municipios del AMBA, lo que hace que el AMBA pase a fase 4", señaló el gobernador bonaerense.

"Es una fase que tiene ciertas restricciones, la última fase es la 5, pero son menos exigentes. Pasan a habilitarse nuevas actividades, lo que incluye aforos en distintos tipos de establecimientos. Es un objetivo que hemos cumplido. Son 8 semanas consecutivas de reducción de casos desde el pico que tuvimos en la ola que se inició en marzo", agregó.

Cuando pase la pandemia

Este martes, el Gobernador bonaerense aseguró que cuando pase la pandemia de coronavirus "vamos a recordar a los que boicotearon las medidas de cuidado" ya que, remarcó, "no se trata de ganar un voto, se trata de no perder salud ni una vida".

"Es una situación que vamos a recordar toda la vida, a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo universal, colectivo y público. Vamos a recordar a los que boicotearon una por una las medidas de cuidado, una mezquindad, un egoísmo y un oportunismo más allá de lo que nos tiene acostumbrados la historia política", expresó Kicillof.

Remarcó que los sectores de la oposición que llevaron adelante esta campaña en contra de las medidas sanitarias dispuestas "no han entendido que no se trata de ganar un voto, un centímetro en el diario o un minuto en la televisión, se trata de no perder salud ni una vida, eso estamos cuidando y protegiendo".

El Gobernador se pronunció así al encabezar el acto de anuncio de las obras para la pavimentación del último tramo de la ruta del cereal, desde el municipio de Guaminí, junto a su ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone y el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

"No tengo dudas que nuestra sociedad comprende y sabe, porque todos hemos tenido que atravesar sacrificios y privaciones", dijo y remarcó que "todos hemos perdido algo o a alguien".

Aseguró que lo vivido en esta pandemia "dejará cicatriz, como les pasó a las generaciones que pasaron el Terrorismo de Estado o una guerra, no son comparables, pero son hechos que marcan sociedades enteras, que dejan huella".