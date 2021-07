El nuevo objetivo de Jeff Bezos: colonias espaciales para abandonar la Tierra

El hombre más rico del mundo y fundador de Amazon, el estadounidense Jeff Bezos, cumplió este martes su sueño de alcanzar el espacio a bordo del primer vuelo tripulado de su compañía Blue Origin y dijo estar "atónito" por la belleza de la Tierra, tras ese viaje que marca un hito para el turismo espacial.

Junto a Bezos viajaron su hermano Mark, la aviadora pionera Wally Funk, de 82 años, y el primer cliente de pago de Blue Origin, el holandés Oliver Daemen, de 18 años. Una se convirtió en la persona de más edad en llegar al espacio, y el joven en la menor.

El cohete New Shepard, al que iba adosada una cápsula que transportaba a los cuatro tripulantes, despegó desde un remoto lugar desértico en el oeste de Texas (sur).

Tras la separación de la cápsula, los astronautas pasaron unos minutos por encima de la denominada Línea de Karman (a 100 km), el límite reconocido internacionalmente entre la atmósfera y el espacio. Pudieron admirar la curvatura del planeta azul y el intenso color negro del universo desde los grandes ventanales que ocupan un tercio de la superficie de la cabina.

Tras unos minutos de ingravidez, la cápsula descendió en caída libre antes de desplegar tres paracaídas gigantes y luego un retropropulsor para aterrizar suavemente en el desierto luego de un vuelo de unos 10 minutos.

Los cuatro pasajeros salieron de la cápsula y fueron recibidos por el equipo de Blue Origin. Bezos llevaba un sombrero de vaquero al salir del módulo.

Blue Origin planificó su primera misión tripulada para coincidir con el 52° aniversario de los primeros pasos de los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna.

"Todos los que han estado en el espacio han dicho que les cambió y que se quedaron asombrados, atónitos, por la Tierra y su belleza, pero también por su fragilidad, y yo no podría estar más de acuerdo", dijo el fundador de Amazon en una rueda de prensa tras su vuelo.

Añadió que, si bien la atmósfera parecía ser "tan grande" desde la superficie, cuando te elevas "ves que en realidad es increíblemente delgada, es una cosa diminuta y frágil".

El equipo de Blue Origin recibió las felicitaciones de la NASA, mientras que el fundador de Virgin Galactic, el magnate británico Richard Branson, tuiteó: "¡Bien hecho!".

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic — Richard Branson (@richardbranson) July 20, 2021