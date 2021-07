¿Cómo escribir un libro en 35 días sin frustrarte en el intento y potenciar tu marca personal?

"Todo el mundo quiere publicar un libro pero nadie quiere afrontar el desafío de escribirlo". Emilio Cicco lleva más de 20 años editando libros y ayudando a los autores a no atragantarse de angustia y frustración por no poder terminar su primer manuscrito.

"Es muy común que la gente tenga la idea, el título, la tapa y ya sabe incluso quiénes van a presentarlo en la feria del libro, pero a la hora de poner en texto las ideas, nada les convence y se autoflagela. Eso se debe a que no conocen que existe una estructura necesaria para escribir. Y el error se paga caro."

El libro se transformó en una de las herramientas de branding personal y generación de leads más poderosas del mundo digital. Hoy cualquiera puede autopublicar su libro sin necesidad de una editorial ni imprimir para convertirse en autor. En 15 minutos podemos tener el libro en Amazon o en nuestra web. Sin embargo, muchos dudan o se paralizan frente a la idea de escribir un libro.

"Es importante saber que no es necesario nacer con un don ni ser Borges o Cortázar para escribir. Con las herramientas adecuadas podrás tranquilizar la ansiedad. aliviar la frustración y tener un camino a seguir para transformar tus conocimientos en una obra exitosa", explica Cicco.

Muchos comienzan, se paralizan, y abandonan. Otros, se ven intimidados y pierden la gran oportunidad de plasmar en un libro todo lo que saben. "Esos fantasmas son producto de desconocer las herramientas necesarias para plasmar lo que uno tiene en la cabeza al papel."

Esas herramientas, según Cicco, son una serie de reglas básicas que ayudan a los autores a escribir bajo una estructura que los contiene y tranquiliza. Es necesario conocer los puntos donde la gente siempre falla y aprender algunos trucos del oficio.

Cicco habla de 4 pasos de lo que hay que hacer y 4 pasos que no hay que hacer para terminar un libro

Cuatro pasos para escribir un libro en 35 días

1. ¿Por qué la idea es lo menos importante?

2. Lo que nadie le presta atención: La mayoría de los autores están más preocupados del qué voy a contar y no del cómo voy a contar.

3. Primero diseñar la estructura

4. Disciplina mata talento

Pero así como es importante todo lo que hay que hacer, también es clave conocer lo que no hay que hacer.

Cuatro cosas que debés evitar hacer si querés escribir un libro

1. ¿Quién es tu peor enemigo para que tu libro vea la luz y cómo neutralizarlo?

2. ¿Por qué los autores ya plantan el fracaso de su libro aún antes de escribir la primera palabra?

3. ¿Sabías que debés ser estratégico a la hora de contar tus ideas o darle a leer borradores? ¿A quién sí deben considerar y a quiénes evitar que lean tus manuscritos?

4. ¿Cómo eludir la gran tragedia de autor primerizo?: aburrirse al escribir, creyendo que el lector fascinará leyendo.

"Hay que empezar los textos con el pie derecho. Evitar los errores que todo el mundo comete convirtiendo al proceso de escritura en una tortura. Esta frustración hace que la escritura del libro sea un ideal y no un proyecto realizable", dice Cicco

Conociendo los pasos a seguir, el proceso será divertido, y lograrás comunicar efectivamente lo que deseas. Hay que lograr que las ideas e historias que uno tiene en la cabeza lleguen al papel y no se pierdan en el camino y para eso es necesario conocer las herramientas para plasmar el mundo de las ideas en el universo del papel.

La clave es lograr convertirte en autor y editor de tus textos. No solo saber transmitir sino saber qué es lo que funciona y lo que no, detectar dónde están los errores. Es muy importante tener en cuenta y no cometer los cuatro errores típicos ya que luego es muy difícil retroceder y "sacar las ruedas del barro". Es necesario plantar la semilla en suelo fértil y no gastar energía corrigiendo y volviendo a empezar.

En 35 días se puede tener un libro listo. Son 30 días para escribirlo y 5 días para dejar macerar y hacer una última edición. Muchas veces nos apresuramos para lanzar un libro sin que esté listo. Los tiempos de espera son tan necesarios como los de escritura. Pues uno tiene que tomar cierta distancia de lo que escribió y mirarlo con ojos objetivos para poder dar la edición final. Y así que nadie te repita que, uno viene en esta vida a plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro. Sin que puedas contestarle con orgullo: "yo cumplí ya los tres objetivos".

