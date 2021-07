Cierre de listas: desde Europa, Macri logró ubicar a dos diputados y a un legislador porteño

Mientras permanece varado en Europa, Mauricio Macri ubicó a Fernando Iglesias en Capital y a Hernán Lombardi en la provincia de Buenos Aires

Aunque todavía permanece en Europa porque se quedó varado, el ex presidente Mauricio Macri logró colocar en las listas de Juntos por el Cambio dos diputados nacionales -uno por la Ciudad y otro por la provincia de Buenos Aires- y un legislador porteño.

El legislador porteño es su ex secretario privado Darío Nieto, uno de los involucrados en la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno macrista, que ahora recibe el respaldo del PRO al ser incluido en la nómina de postulantes.

Nieto quedó en el puesto nueve de la lista de precandidatos a legisladores porteños de María Eugenia Vidal en la Ciudad, de modo que tiene elevadas chances de ingresar a la Legislatura porteña.

En las listas de candidatos a diputados nacionales, Macri colocó a Fernando Iglesias en el cuarto puesto en la nómina que lidera en Ciudad la ex gobernadora de Buenos Aires, para renovar su mandato en la Cámara baja por otros cuatro años.

Además, el ex mandatario ubicó a Hernán Lombardi ex titular del Sistema de Medios Públicos en el séptimo lugar de la nómina bonaerense, que estará encabezada por el ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli para competir en la interna de Juntos contra Facundo Manes.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue quien dispuso de las cabezas de lista en Capital y Provincia, mientras que Macri mantuvo un perfil más bajo durante lasa últimas semanas, ya que estuvo fuera del país.

Si bien el ex presidente se oponía a los cambios de distrito de Diego Santilli y María Eugenia Vidal, finalmente Rodríguez Larreta logró imponer su estrategia.

Carolina Píparo abandona Juntos por el Cambio y se alía con Espert

A pocas horas del cierre de las listas, Carolina Piparo, actual legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio, anunció que será precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en el espacio de José Luis Espert y por fuera de la coalición opositora.

"José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no. Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura", dijo la legisladora, respecto a su salida de Juntos por el Cambio.

Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula. pic.twitter.com/3sp681WUxe — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

"Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos. Tengo la convicción de que seremos una oposición firme contra cada intento por avasallar a las instituciones y a los ciudadanos. Con la fuerza y los valores de siempre, será un honor competir para poder representarlos", agregó la legisladora en una serie de tuits.

Un año conflictivo

Durante el último año, Carolina Piparo quedó envuelta en una fuerte polémica política y judicial. En la madrugada de año nuevo sufrió un robo junto a su marido Juan Ignacio Buzali quien, al volante de su coche, persiguió y atropelló a un grupo de motociclistas a quien señalo como un supuesto grupo de ladrones.

"Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna", agregó Piparo.

José Luis Espert intentó en los últimos meses competir en una gran interna opositora con Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, pero finalmente esa posibilidad se vio frustrada. "Al frente lo imaginaba con nosotros, con Juntos por el Cambio, el ‘randazzismo’ , Margarita Stolbizer y ahí dentro una PASO para que se eligiera el mejor opositor. Esto ya es el pasado", lamentó la semana pasada en declaraciones radiales.

Finalmente el economista concretó un acuerdo para participar en las próximas elecciones legislativas en Buenos Aires con un frente electoral que incluye partidos y agrupaciones liberales y de centroderecha, como el Partido Libertario, la Ucedé, Dignidad Popular y EPA (Encuentro Plural Alternativo), e intentará tener representantes en los 135 distritos de la Provincia.