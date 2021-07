El economista Martín Tetaz confirmó que integrará la lista de María Eugenia Vidal

El periodista explicó que su presencia en los comicios responde a un intento de fortalecer a la UCR dentro del espacio de Juntos por el Cambio

El economista Martín Tetaz confirmó que integrará la lista comandada por María Eugenia Vidal en el espacio de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.

El periodista de 46 años eligió el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, donde se desempeña como columnista económico, para hacer pública su presencia en los comicios porteños, detrás de la figura de la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Fortalecer la UCR

"Hace cerca de un mes tuve un llamado de Martín Lousteau entusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo. El lanzamiento de Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, un montón de gente entusiasmada con la posibilidad concreta de que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio y eventualmente consiga apuntalar, darle oxígeno y ofrecer una alternativa concreta en un contexto en el cual se trata del grito de la Argentina", afirmó.

"Ese es el enorme desafío que me invitaron no a liderar, porque la figura que está liderando el espacio es una de las mejores candidatas que ponía tener, María Eugenia Vidal, que no necesito hacerle propaganda porque todo el mundo la conoce, se plantó ante los grandes poderes de la Provincia de Buenos Aires, combatió a las mafias, terminó viviendo en una base militar por tener los huevos bien puestos. Y hoy hay un desafío muy importante de acompañar esa candidatura. Me ofrecieron participar, ayudar a la construcción de ese espacio", agregó.

La exgobernadora bonaerense competirá para diputada en la Ciudad de Buenos Aires

Presentación oficial

La presentación oficial de Tetaz como integrante del la lista electoral de Juntos por el Cambio se realizará hoy a las 15.30 en el Parador Antares de Plaza Houssay, donde el economista estará acompañado por Lousteau y por la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta.

Tetaz se despidió de sus compañeros en el programa radial matutino de Mitre y aprovechó su intervención para trazar la línea argumental de lo que será su candidatura, basada en la educación, el trabajo y la inversión.

"Estamos en un momento en el que tal vez mucha gente no se da cuenta, pero son momentos en los cuales se está jugando el futuro en la Argentina. Esta es una elección muy importante en la cual se va a jugar si Argentina respeta a las instituciones, a la propiedad privada, si Argentina quiere construir una verdadera grieta, que es la única grieta que hay en la Argentina, que es de un lado, la gente que trabaja, que produce, que invierte y que estudia. Después, uno puede tener diferencias dentro de ese gran grupo, pero esa es la mitad de la Argentina que necesita ponerse de pie", afirmó.

Además, el economista confirmó que de cara a los próximos meses abandonará el rol de periodista económico que había desarrollado durante los últimos tiempos. Afirmó conocer el "barro" en el que se está a punto de meter aunque calificó su ingreso a la política como un factor inevitable, a raíz de la complicada situación socioeconómica que atraviesa la Argentina.

Tetaz indicó que le hubiera gustado ver en el espacio electoral a una personalidad como Patricia Bullrich

"Esa misma libertad por la cual están peleando y dispuestos a dar la vida los cubanos es la misma que nosotros estamos relativamente cerca de perder. Y no tenemos que dejar que eso pase. La pregunta no es por qué me meto yo, la pregunta es por qué no se meten todos. Este es el momento en el cual hay un llamado masivo de construir una alianza política entre la gente que trabaja, que estudia y que invierte. Esa es la Argentina que tenemos que tratar de construir y en ese desafío me embarco ahora", aseguró.

Tetaz indicó que le hubiera gustado ver en el espacio electoral a una personalidad como Patricia Bullrich, "con quien comparto muchas cosas que ella piensa" y alertó sobre el aumento en el éxodo de los jóvenes argentinos al exterior, en busca de nuevas oportunidades.

Además, el economista apuntó sus dardos contra Máximo Kirchner, a quien acusó de dificultar la gobernabilidad incluso de su propio espacio político: "Yo cada vez que lo escucho impunemente a Máximo Kirchner, una persona que sin formación en absoluto, por ser "hijo de" hoy lidera los hechos en la Cámara de Diputados, se le planta al presidente. Y el presidente de la Nación le tiene que explicar a Máximo Kirchner por qué tomó la decisión que tomó con Pfizer. Basta, tenemos que ponerle un freno a esto, necesitamos comprometernos muchos más. Hoy yo doy un paso que para mí es fundamental en lo personal pero que quiero que sea leído de esa manera. Es un paso para una construcción, para ponerle el freno a un proyecto