VIDEO| José Luis Espert y Guillermo Moreno se dijeron de todo en vivo en TV

Fernando Iglesias decidió dar por terminada una entrevista por Zoom en el mismo programa cuando el exfuncionario K se metió para opinar

Un festival de chicanas en apenas un minuto se observó en televisión por cable el domingo entre dos precandidatos para las próximas elecciones. "Preso deberías estar... ¡En cana deberías estar vos!". El economista José Luis Espert levantó el dedito y dirigió la frase a Guillermo Moreno en un estudio de TV, quien le respondió en un ida y vuelta: "¡No seas gil, no seas ortiva que es lo que peor que puede haber!"

El cruce entre risas ocurrió en el piso de Crónica TV en la noche del domingo, un día después del cierre de listas rumbo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Espert, precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad, apuntó a Moreno: "Es ser realista, este tipo destruyó el INDEC. Tiene que estar en cana por haberlo destruido. Desde el INDEC le mintió a toda la sociedad".

"Podemos debatirlo eso -le retrucó Moreno-. En vez de decir tantas tonterías, por qué no lo explicás y hacemos un debate los dos sobre el INDEC. Y yo te puedo asegurar que no sabe nada. Porque estos liberales se llenan la boca y la verdad que no estudiaron nada. Sos un ortiva y el pueblo no vota ortivas".

Minutos antes, Moreno lo había desafiado a Espert: "La cosa es sencilla, cuando gobernaron los liberales -como (Álvaro) Alsogaray- tuvimos hambre; cuando gobernaron los progresistas tuvimos hambre, cuando gobernamos los peronistas comíamos asado todas las semanas". "Sos una máquina de decir pavadas, fabricás", le contestó Espert. Y además lo interrogó: "Moreno, ¿vos estudiás para decir estas pavadas".

Minutos antes del cruce entre Espert y Moreno, Fernando Iglesias (precandidato de Juntos por el Cambio) decidió dar por terminada una entrevista por Zoom cuando el exfuncionario K se metió para opinar: "Yo no pienso interactuar con el señor Moreno". Y cortó la comunicación.

La pelea continuó en redes sociales

Espert encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por el espacio Avanza Libertad que competirá en las y será secundado por la legisladora provincial Carolina Píparo, que pegó el salto y se alejó de Juntos por el Cambio, la alianza que la llevó a la actividad política.

El tercer lugar de la lista liberal encuentra a Hugo Bontempo, arquitecto y presidente de la Ucedé en la provincia; el cuarto es para la docente bahiense y dirigente ucedeísta Karina García; y en el quinto estará Luis Green, ex secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. Desde Twitter, Espert publicó el fragmento del cruce con Moreno con la siguiente presentación: "Mi tierno cruce recién con el simio de Guillermo Moreno".

Mi tierno cruce recién con el simio de Guillermo Moreno. pic.twitter.com/267tPmwtZI — Jose Luis Espert (@jlespert) July 26, 2021

Moreno va por la banca de diputados también desde territorio bonaerense, en un armado propio de su sello electoral, el partido Principios y Valores, que es ajeno tanto al oficialismo del Frente de Todos como a la tercera vía peronista que propone Florencio Randazzo.

El morenismo pregona en redes consigna dicotómicas como "Ni neoliberales ni socialdemócratas" o "ni gorilas ni progres", pero se alinean en "orgullosamente peronistas". Por la Ciudad, proponen como cabeza de lista a María Lucía "Pimpi" Colombo como candidata a diputada.

Seguidora de Moreno, fue también funcionaria del kirchnerismo en el área de Defensa al Consumidor y fundó el Sindicato de Amas de Casa. Desde las redes del partido morenista instalaron como respuesta el hashtag #EspertOrtiva y lanzaron algunos epítetos irreproducibles contra el liberal.