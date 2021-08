Cómo saber si tengo multas: consultar infracciones en Argentina

Saber si tengo multas es una necesidad para realizar varios trámites y poder concretarlos, por eso te contamos cómo averiguarlo y resolverlo a tiempo

Para vender un auto y poder hacer la transferencia, o para renovar la licencia de conducir, es necesario saber si tengo multas de tránsito. Muchas veces sucede que uno se dio cuenta que comentió una infracción y sabe que debe resolverlo, pero otras nos toma por sorpresa y retrasa cualquier tipo de trámite.

Para ello, en la página oficial del gobierno argentino, se puede realizar la consulta de forma online de cualquier infracción cometida en una jurisdicción adherida al Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI). Si no estuviese, cada provincia permite realizarlo de la misma forma en su sitio web, con el número de patente o DNI.

Esta modalidad para saber si tengo multas fue establecida en el marco del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), por lo que todo aquel que pretenda realizar cualquier tipo de trámite con su licencia de conducir, podrá saber si tiene multas y abonar las infracciones con sentencia firme pendientes de pago cometidas en cualquiera de las jurisdicciones adheridas.

Cómo es el procedimiento para saber si tengo multas

Para realizar la consulta de forma online y poder saber si tenés multas, se debe ingresar el número de documento y hacer la consulta en línea. En este trámite se podrá consultar:

El modelo del acta única de infracción

Los juzgados adheridos

Las entidades de pago. Como por ejemplo: Rapipago, Ripsa Pagos, Pampa Pagos, Pago Fácil, Banco Santiago del Estero, Banco Provincia del Neuquén, Banco Provincia, Banco de la Nación Argentina, Plus Pagos, Multi Pago, Pago Mis Cuentas, Visa, etc.

La consulta se puede hacer desde cualquier lugar y no hay nada que abonar, ya que el trámite es gratuito.

Acta única de infracción

Al momento de saber si hay multas, es importante conocer la reglamentación que rige este tipo de infracciones y los tipos de multas.

Para ello, el Estado determinó la existencia del modelo único de acta de infracción (Disposición ANSV 104/2009) el cual resuelve características físicas del acta, teniendo en cuenta gramaje, diseño y medidas de seguridad que garanticen la autenticidad del soporte papel, así como la información uniforme que deberá contener.

De esta forma, al momento de saber si tenés multas pendientes, también se puede conocer qué características tendrá la misma para saber su legalidad. Entre ellas se destacan:

Lugar, fecha y hora de la comisión u omisión del hecho punible.

Descripción de las circunstancias del hecho que configuran la infracción.

Croquis descriptivo en el que se indicará gráficamente elementos y circunstancias de la infracción.

Nombre, domicilio, documento de identidad y licencia de conducir del presunto infractor.

Disposición legal presuntamente infringida.

Nombre y domicilio de los testigos que tengan conocimiento del hecho, si los hubiere.

Nombre, cargo, firma y repartición a que pertenece el funcionario actuante.

Firma del presunto infractor. Su falta no será causal de nulidad, debiéndose dejar constancia de los motivos de su ausencia.

Espacio para observaciones.

En caso de actas de infracción en las que se utilicen medios automáticos, deberá identificarse el sistema, equipo o dispositivo utilizado, con indicación de marca, modelo, número de serie, entre otros datos que el Sistema Nacional de Administración de Infracciones estime necesarios.

Imagen del vehículo al momento de la infracción.

Multas en Ciudad o Provincia de Buenos Aires

Además de la página oficial para saber si tengo multas, cada jurisdicción tiene su forma.

Por ejemplo, en el caso de haber cometido una infracción en la Ciudad de Buenos Aires, para saber si tenés multas, se puede dirigir a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1º piso, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20 hs, o bien a través de la web.

En el caso de la provincia, para saber si tenés multas, hay que ir a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial ubicada en calle 6 N° 928, ciudad de La Plata, donde te dirán los pasos a seguir, o bien en el Juzgado competente de la infracción.

Luego, en cada provincia, para saber si hay multas pendientes habrá que recurrir a diferentes organismos que se indican en los sitios oficiales del lugar.

Multas que no cometí y pago voluntario

Muchas veces, cuando uno averigua si tiene multas, aparecen reclamos que uno sabe que no son propios. En este caso, hay que comunicarse con el juzgado que corresponde para hacer el descargo.

Por otro lado, si salta una infracción que se reconoce como propia, es importante saber que si se realiza el pago voluntario el infractor cuenta con un período en el cual puede acceder a pagar con un porcentaje de descuento sobre el valor mínimo de la misma.

El pago voluntario surge en el momento en el cual la persona decide efectuar el pago del acta sin que esta haya llegado a instancia resolutiva, para lo cual es importante saber si tengo multas.

Tanto las provincias como municipios brindan importantes descuentos a aquellos infractores que al tienen multas y efectúen el pago antes de un determinado plazo de tiempo. Algunos ejemplos:

Capital Federal: descuento del 50% , pagando dentro de los 40 días.

, pagando dentro de los 40 días. Bueos Aires: rebaja del 50% , abonando antes de los 30 días.

, abonando antes de los 30 días. Mendoza: reducción del 10%, cancelando la deuda en menos de 3 días.

Se puede pagar imprimiendo la constancia a través de la página web o reimprimir los cupones de actas que no estén en una instancia de resolución, de lo contrario hay que llamar al juzgado correspondiente al momento de saber si tenés multas.

El pago se realiza en las entidades de pago adheridas al Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI) y se acredita dentro de las 96 horas de abonada la infracción.

Prescripción de multas

Dependiendo la zona del país, a partir de un tiempo determinado las multas de automotores pierden validez. Aquí unos ejemplos:

En Capital Federal, las multas de tránsito prescriben luego de 5 años de labrada

de labrada En Provincia de Buenos Aires, las faltas leves prescriben a los 2 años, y las graves a los 5 años

En cuanto al libre deuda de infracciones, es un certificado emitido por un organismo competente, el cual certifica la inexistencia de infracciones de transito sobre un vehículo particular, es decir, que el automotor se encuentra libre de deuda infracciones.

Este documento es muy común, ya que es requisito obligatorio para diferentes tramites del automotor, tal como lo explicamos, como por ejemplo la transferencia de automotor o la renovación de licencia de conducir, por eso es importante saber si hay multas impagas.

Tipos de multas

Saber si tengo infracciones nos lleva, al mismo tiempo, a conocer qué tipo de multas existen, porque de eso dependerá cuánto hay que pagar. A grandes rasgos, hay dos tipo de infracciones:

Leves: No atentan contra la vida propia o transeúntes, pero aún así debe modificarse dicha conducta.

No atentan contra la vida propia o transeúntes, pero aún así debe modificarse dicha conducta. Graves: Se pone en riesgo la seguridad propia y/o ajenos.

Dentro de las faltas leves podremos encontrar por ejemplo:

Exceso de pasajeros circulando en un vehículo

Caño de escape deteriorado, o falta de silenciador

Omitir la señal de giro

Mientras que en las infracciones de tránsito de gravedad encontramos:

Rebasar la velocidad máxima admitida

Circular sin licencia de conducir

No detenerse en un semáforo en rojo

Infringir la orden de detención del automotor

A la hora de saber si tengo multas, muchas veces se necesita obtener el informe que lo acredite. Se trata de un trámite que podemos solicitar para conocer la situación de un vehículo particular respecto a sus infracciones de tránsito.

El informe de multas se realiza en forma personal en el registro del automotor correspondiente al automóvil en cuestión.

El documento cuenta el histórico de infracciones labradas, hayan sido o no pagadas. Este documento puede ser utilizado como libre de deuda de infracciones en los trámites que se requiera, siempre y cuando se adjunten los recibos de pago de las multas detalladas.

Saber si tengo multas y su costo

Además de saber si tengo multas, la gran duda es cuánto habrá que pagar por la misma.

En este sentido, para realizar el cálculo del costo de las infracciones de tránsito, primero hay que entender el concepto de unidad fija (UF). El UF equivale al costo de un (1) litro de nafta, y es usado como base para los calculos de los montos de la multas de tránsito.

De acuerdo a la gravedad de la infracción, se aplicará un costo/penalización mayor o menor. Es por ello, que el UF es tomado como coeficiente base, y se aplicará un multiplicador en base al tipo de multa. A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, se aplican los siguientes costos:

Pasar un semáforo en rojo: de 50 a 1500 UF

Circular sin licencia: 150 UF

Exceso de velocidad máxima: de 150 a 750 UF

Otras faltas grave al saber si tengo multas y poder calcular el costo son algunas como conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria, por lo cual será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.; por no señalizar y demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F; oor realizar publicidad en la vía pública sin observar la ubicación reglamentaria, será sancionado con multa de 1.500 U.F. hasta 5.000 U.F.

Otros casos que serán motivo de multa, son por ser librado al tránsito sin contar el vehículo con las condiciones mínimas de seguridad exigidas, por lo cual será sancionado con multa de 1.500 U.F. hasta 5.000 U.F.

También resulta motivo de infracción el ser librado al tránsito sin contar el automotor para transporte de personas o carga con el sistema iluminación o con las luces adicionales exigidas, lo cual costará desde 1.500 U.F. hasta 5.000 U.F.

Al momento de saber si tengo multas, es importante conocer que por circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F; lo mismo que por no respetar el orden de prioridad normativa exigido, la sanción será de hasta 100 U.F.

Los conductores que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos, serán sancionados con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

También con la cédula de identificación del vehículo vencida, no siendo el Titular, será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 100 U.F. y en incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo, será sancionado con una multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

Más causas de infracciones

Otros motivos que se deben considerar para evitar las multas son:

Sin tener cobertura de seguro vigente, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

Sin las placas de identificación de dominio correspondientes, será sancionado con multa de, U.F. hasta 100 U.F.

Con placas de identificación de dominio no correspondientes, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

Faltando la placa de identificación de dominio delantera o por no tenerla en lugar reglamentario será sancionado con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

Faltando la placa de identificación de dominio trasera o por no tenerla en lugar reglamentaria será sancionado con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

Sin portar, excepto las motocicletas, un matafuegos y balizas portátiles de acuerdo a la reglamentación, será sancionado con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

Sin que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido o por no viajar los menores de DIEZ (10) años en el asiento trasero, será sancionado con multa de 30 U.F. hasta 100 U.F.

Esas son sola algunas de las causas que serán cuestionadas y sancionadas y que deberán abonarse de acuerdo a lo establecido por la ley. Además, en cada provincia existen reglamentaciones propias que deberán contemplarse al momento de averiguar si hay multas por pagar.