Mario Pergolini se confiesa: "La mayoría son fracasos, goles metés muy pocos y hay vidas que terminan en patadas"

El empresario y conductor afirmó durante una presentación de Endeavor que admira a algunos emprendedores y se permite trabajar con alguna "idea loca"

El empresario y conductor Mario Pergolini fue determinante al momento de hablar de los emprendimientos en su presentación en la Megaconferencia Endeavor en Uruguay.

"Puede ser una gran idea, pero: ¿sabés como hacerlo?, ¿estás preparado? Aunque consigamos el dinero, hay que planificar bien las cosas. Si le va bien lo más difícil es cómo seguir haciendo que le vaya bien", aseguró el fundador de la productora Cuatro Cabezas.

Dice respetar el entusiasmo de los emprendedores que se le acercan, golpeando la puerta y venciendo el miedo. "Ese entusiamo yo lo resperto. Pero intento no tener reuniones muy largas". Y se permite trabajar en "una idea loca, que uno no entiende muy bien y a la que hay que darle tiempo", mientras que se trabaja junto a otras dos ideas en las que se está más seguro, y se cree fervientemente. "Quizás no le doy el tiempo que se merecen y me desilusiono más rápido", dice.

"Es re loco, la mayoría son fracasos, goles metés muy poco. Y hay vidas que terminan en patadas, no meten un gol nunca", dijo sobre los fracasos, un tema sobre el que le cuesta hablar.

Vorterix, una jugada adelantada

Entre los que él creyó haber metido un gol, se encuentra la plataforma multimedia digital Vorterix. Sin embargo, se dio cuenta que se había adelantado al mercado.

"No digo que no fue gol, pero creo que si el VAR registra esa jugada podría decir que estaba adelantado. A veces estar adelantado es lo mismo que estar atrasado, si nadie entiende para qué estar adelantado", advirtió.

Y agregó: "Tuve que esperar cuatro o cinco años para que todo se empareje un poco más e ir todos juntos, sino siempre tenía que ir evangelizando, con un discurso disruptivo pero problemático".

Estar atentos a la inteligencia artificial

Uno de los tema clave de hoy es el desarrollo de inteligencia artificial. Los que la están utilizando, "le están sacando demasiado terreno por delante" a países como Argentina y Uruguay y en los próximos años van a estar marcados por los desarrollos que están haciendo las "nueve grandes", como lo son compañías como Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Baidu, Alibaba, y Tencent.

"Es hacia allí que hay que hacer futurología y rápido", sentenció.

En lo que se refiere a la comunicación y al consumo de entretenimiento, según el conductor hay que empezar a escuchar a los más jóvenes y "ver el comportamiento más que la big data".

"Cuando me empecé a encontrar con gente de tecnología encontré otra forma de relacionarme. Hoy los emprendedores jóvenes tienen una relación distinta. Tienen un código distinto que me gusta", asegura.

Hoy se encuentra a la cabeza de la agencia tecnológica Dift que desarrolla soluciones digitales para diferentes plataformas. Junto a su productora Cuatro Cabezas, Pergolini fue el primer caso de emprendedor de Endeavor en Argentina.