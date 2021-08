Rusia en alerta: dice que Estados Unidos le pidió la salida de 24 de sus diplomáticos

Moscú y Washington llevan tiempo enfrentados en varios asuntos, y los lazos se deterioraron más después algunos dichos del presidente Joe Biden

El embajador de Rusia en Estados Unidos dijo que Washington pidió a 24 diplomáticos rusos que abandonen el país antes del 3 de septiembre, tras la expiración de sus visas.

Anatoly Antonov no dijo si la solicitud de Estados Unidos fue motivada por alguna disputa en particular, y no hubo comentarios inmediatos de Washington.

"Casi todos se irán sin reemplazo porque Washington ha endurecido abruptamente los procedimientos de emisión de visas", dijo Antonov en una entrevista con la revista National Interest publicada el domingo.

Moscú y Washington llevan tiempo enfrentados en varios asuntos, y los lazos se deterioraron aún más después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un asesino.

Las tensiones disminuyeron algo después de que Biden se reunió con Putin el 16 de junio, lo que incluso provocó el retorno de parte del dinero de algunos inversores extranjeros hacia bonos del gobierno ruso.

"Esperamos que prevalezca el sentido común y podamos normalizar la vida de los diplomáticos rusos y estadounidenses en Estados Unidos y Rusia sobre el principio de reciprocidad", dijo Antonov.

En abril, el presidente Joe Biden impuso nuevas sanciones contra el Gobierno ruso

Asimismo, indicó que espera que continúe el diálogo recientemente iniciado entre Washington y Moscú sobre cuestiones de seguridad cibernética.

"Como opción, podemos debatir sobre amenazas cibernéticas a los sistemas de control de armas, etc", señaló.

Restricciones de Moscú

La Embajada de Estados Unidos en Rusia unos días atrás había reducido al mínimo su número de trabajadores ante las restricciones de Moscú

El número de trabajadores en la legación diplomática bajó a 120, el mínimo, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno ruso en respuesta a las sanciones de Washington anunciadas el pasado mes de abril.

Las medidas de las autoridades rusas fueron tomadas después de que Estados Unidos decidiera expulsar a un centenar de diplomáticos rusos dada su supuesta vinculación con los servicios de Inteligencia del país.

Moscú pidió en reiteradas ocasiones que aceptará diplomáticos estadounidenses en sustitución de los rusos.

Ahora, la Embajada estadounidense reduce el personal dada la restricción a la hora de contratar a trabajadores rusos.

En una entrevista con la emisora Ejo Moskvi (Eco de Moscú), el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, ha indicado que la Embajada tendrá que expulsar a todos sus trabajadores rusos, por lo que el número de empleados descenderá notablemente.

El límite de empleados para las Embajadas de los dos países sigue siendo el mismo, 455, según informaciones de la agencia de noticias TASS. Moscú, sin embargo, ha pedido en reiteradas ocasiones que aceptará diplomáticos estadounidenses en sustitución de los rusos.

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, dijo en julio que, precisamente, la parte estadounidense no había presentado solicitud alguna de visados rusos para sus trabajadores.

A mediados de abril, el presidente Joe Biden impuso nuevas sanciones contra el Gobierno ruso, por lo que las empresas estadounidenses contra 16 entidades y 16 individuos presuntamente vinculados a la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Además, ocho personas fueron sancionadas por operaciones relacionadas con Crimea.