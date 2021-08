Rating: Tinelli sigue en baja y hasta Guido Kazcka lo supera a la noche

En La voz argentina, Esperanza Careri y Jessica Amicucci se enfrentaron en un duelo al ritmo de Beyoncé, y luego se pelearon ante el jurado

ShowMatch pierde noche tras noche contra Telefe, pero por lo menos tenía el honor de ser lo más visto en eltrece. Sin embargo, el martes tampoco retuvo ese cetro, porque el programa que lo antecede, Los 8 escalones del millón, tuvo un pico de audiencia superior al ciclo de Marcelo Tinelli.

El horario estelar del martes comenzó con el mano a mano de los noticieros, en el que se impuso Telefe Noticias con un pico de 15,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 8,6.

Luego llegó en eltrece el turno de Los 8 escalones del millón, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 10,1. En Telefe, Doctor Milagro ganó la franja con picos de 21,4 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina y ShowMatch fue para Telefe con picos de 22 puntos versus la marca máxima de 9,7 puntos del certamen de eltrece. En la pista presentaron su performance de caño Cachete Sierra, el Polaco y Vivana Saccone.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

En competencia directa al mediodía se impuso Flor de equipo en Telefe con picos de 7,3 en la primera hora con la cobertura del niño que murió en una tosquera en la ciudad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, y luego con el repaso de La voz argentina. Los ánmgeles de la mañana, con el repaso de La academia y notas con Pampita, Fernando Dente y More Rial, llegó a 5,7.

En el segundo día de la semana lideró a la tarde Dulce ambición que en su nuevo horario llegó a 10.5, seguido de El club de las divorciadas, con una marca máxima de 5.8 puntos; Super Super, con 3 puntos, y A la tarde, con 1,9 puntos.

La voz argentina: dos participantes se pelearon ante el jurado

En la emisión del martes de La voz argentina, Esperanza Careri y Jessica Amicucci se enfrentaron en un duelo al ritmo de "Love On Top", de Beyoncé. Mientras Mau y Ricky pensaban con quién quedarse, el resto de sus compañeros comenzó a destacar una a una las falencias de la interpretación, que fueron muchas: "Ninguna se lució", "las armonías no funcionaron", "estuvieron parejas en los errores", "en momentos me costó encontrar la melodía", fueron los juicios del jurado.

Antes de la decisión, Jessica pidió la palabra y reveló lo que había pasado: "¿Puedo decir algo? La verdad es que yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad, y honestamente fue muy duro trabajar así. Muy difícil".

Mau y Ricky le pidieron detalles, y la participante continuó: "Honestamente, lo que fue muy difícil fue trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que ella (por Esperanza) no quiso cantar. Yo aunque esté enferma voy y canto igual".

Esperanza hizo su descargo: "Yo soy muy enérgica, y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Y Feli, que es la que nos asesoraba, me dijo que prefería que no cantara en los primeros ensayos. Fueron muchos días lejos de mi casa, y lo único que hice fue repasarla, como marcándola. Le dije ayer de cantarla pero me contestó que prefería no hablar conmigo. Igualmente, la admiro muchísimo y siento que se lo merece hasta más que yo".

El discurso convenció a Mau y Ricky que terminaron eligiendo a Esperanza, por sobre su compañera. Sin embargo, en el último minuto, Ricardo Montaner apretó el botón salvador y le dio a Jessica una segunda chance bajo su ala.