La sorpresiva aparición de Aldo Rico: ¿cuál fue su mensaje?

Aldo Rico, ex líder carapintada, difundió un video en el que se lo puede ver con su perro caniche y donde expresa su mayor preocupación

"Hola, soy Aldo Rico. Decidí crear esta cuenta de Twitter para estar en contacto contigo", fue el mensaje de apertura de Aldo Rico, el ex líder caeapintada. Con este video anunció su desembarco en Twitter, una red social que hasta el momento no había frecuentado.

A poco menos de 24 horas de la apertura de su cuenta, Rico ya consiguió 4.768 seguidores en su perfil donde se describe como "Soldado-Veterano de Guerra-Político".

Además, en su primer posteo se sumó a las críticas contra la ensayista Beatriz Sarlo, quien esta semana había dicho que las Islas Malvinas "son un territorio británico, lo más parecido al sur de Escocia".

Sorprende que alguien con la entidad intelectual y ética de Beatriz Sarlo ofenda a los que combatimos en el Atlántico Sur, especialmente a los que dieron su vida por la Patria. — Aldo Rico (@RicoAldosoy) August 4, 2021

"Sorprende que alguien con la entidad intelectual y ética de Beatriz Sarlo ofenda a los que combatimos en el Atlántico Sur, especialmente a los que dieron su vida por la Patria. La memoria de quienes dieron su vida por nuestra Amada Patria y su Honra no debe ser olvidadas ni por un instante", afirmó el exlíder de la sublevación militar durante la Semana Santa de 1987.

Alejado del mundo de la política, Rico se reunió en mayo pasado con el actual precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en su domicilio de San Miguel.

"En mi recorrida por San Miguel, me reuní con Aldo Rico, héroe de Malvinas y ex intendente de San Miguel. Una excelente charla sobre estrategia y la situación actual del país. Seguiremos conversando en pos de una Argentina más próspera", destacó el referente liberal en Twitter.

En mi recorrida por San Miguel, me reuní con Aldo Rico, héroe de Malvinas y ex intendente de San Miguel. Una excelente charla sobre estrategia y la situación actual del país. Seguiremos conversando en pos de una Argentina más próspera. pic.twitter.com/rDiHeN6p2K — Jose Luis Espert (@jlespert) May 18, 2021

La polémica por los dichos de Beatriz Sarlo

La ensayista Beatriz Sarlo volvió a encender la controversia sobre las islas Malvinas al afirmar que son "territorio británico". Además, sostuvo que quienes dicen que las islas son argentinas "no se sientan un minuto a pensar".

En una entrevista en el canal LN+, Sarlo aseguró que el paisaje "es lo más parecido al sur de Escocia" y rechazó así que el territorio pertenezca a la Argentina.

"Cuando la gente dice ‘las Malvinas son argentinas’ no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional-psicótico", enfatizó la escritora opositora.

"Yo fui a las Malvinas, para una serie de notas. Es un territorio británico que es lo más parecido al sur de Escocia. No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión", continuó Sarlo.

Además, Sarlo rechazó el planteo de soberanía argentino, porque, según ella, se realiza "reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX... Es decir, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional".

Al ser consultada acerca de si no creía que sus dichos podrían generar rechazo, respondió: "Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí".