El Gobierno estudia autorizar el ingreso al país de extranjeros vacunados con dos dosis

Así lo anticipó la directora nacional de Migraciones. La iniciativa tiene por objetivo reactivar uno de los sectores más castigados por la pandemia

El Gobierno estudia autorizar el ingreso al país de extranjeros que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19. Así lo informó la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, que agregó que la iniciativa tiene por objetivo "mover" la actividad turística, una de las más afectadas por la pandemia.

"Estamos pensando en autorizar el ingreso de los extranjeros con dos dosis, luego de cumplir una cuarentena. Es algo que están haciendo en Uruguay. Estamos deseosos de recibir gente para poder empezar a mover la industria del turismo que trae mucho trabajo y divisas para el país. Cuando antes sea, mejor", indicó la funcionaria en declaraciones a Radio La Red.

Carignano recordó que "en la Unión Europea también" se exigen esos requisitos para poder entrar a su territorio, y afirmó que ese es el "nuevo orden que se quiere imitar" en la Argentina.

"No vamos a tirar una fecha pero estamos muy cerca. Si todo sigue de la misma manera y los números (de contagios) nos ayudan y las provincias controlan, esto tiene que estar pasando en el próximo mes", detalló la funcionaria en relación con la posible implementación de esta medida.

Carignano se refirió también a la habilitación este sábado de "la reunificación familiar" para permitir el ingreso de al territorio nacional de extranjeros que sean familiares directos de argentinos y que puedan acreditar esa circunstancia.

Al respecto, explicó que antes la persona debía ir al Consulado y pagar una visa de 800 dólares y ahora el trámite lo inicia en la misma aerolínea y lo finaliza al llegar al aeropuerto en territorio argentino, en Ezeiza, en Migraciones.

Además, la funcionaria dijo que se tiene constatado que unas 1.300 personas por día viajan al exterior y el 60% lo hace por turismo, y respecto de la fecha de regreso aclaró que "eso lo sabe la aerolínea".

La temida variante Delta

El avance de la variante Delta en la Argentina es inminente. Si bien oficialmente no hay circulación comunitaria, ya hay al menos 80 casos de esta cepa de coronavirus, más contagiosa y virulenta, en cinco jurisdicciones.

El Ministerio de Salud confirmó por secuenciación genómica a 80 personas contagiadas con esta cepa detectada originalmente en la India. Pero a estas 80 personas se les suman 12 más que fueron contacto estrecho de casos Delta que tienen diagnóstico de Covid-19, aunque todavía "sin secuenciación".

Por otro lado, es importante recordar que existen dos casos detectados en Capital Federal que están en investigación, ya que "hasta el momento no se ha identificado el nexo con un viajero internacional". De confirmarse la ausencia de este nexo epidemiológico, representarían los primeros casos no vinculados con personas que viajaron al exterior.

El Gobierno nacional se manifestó preocupado por la posible circulación comunitaria de la variante Delta

En las provincias

Esta situación se desencadenó en Córdoba: cinco viajeros desacataron la orden de aislamiento, lo que derivó en 19 positivos confirmados y más de 800 personas aisladas de forma preventiva en esa provincia. Además de Salta, Buenos Aires y Capital Federal, se registraron también tres casos en Rosario. Dos de esos casos registrados en residentes de la ciudad santafesina ya fueron dados de alta, mientras que el tercero aún cumple el aislamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al regresar al país a través del aeropuerto internacional de Ezeiza.

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, sostuvo este lunes que "por el momento no se está visualizando una transmisión comunitaria" de la variante Delta de coronavirus en la provincia e indicó que son más de 800 personas las que se encuentran en aislamiento preventivo.

La funcionaria detalló, en declaraciones formuladas a la emisora LV3, que son 16 casos positivos miembros de la familia del hombre que ingresó proveniente de Perú el 19 de julio pasado, dos correspondientes a contactos estrechos, y una mujer de la ciudad cordobesa de San Francisco que arribó el martes de la semana pasada, es decir 19 en total.

"Al tratarse claramente de un cluster familiar" asociado al primer positivo, Barbás consideró que "no hay indicios de transmisión comunitaria".

No obstante, dijo que "sería utópico pensar que la variante Delta no va a entrar y no va a circular", tras lo cual subrayó que, por ese motivo, "es muy importante avanzar en la vacunación y también en completar el esquema de inmunización".

A pesar de este escenario, Barbás indicó que en la jornada de hoy retornan a la normalidad las clases en las escuelas con burbujas comprometidas, al afirmar que "no se detectaron dispersión del virus" en esas comunidades educativas, por lo tanto sólo continuarán en aislamiento las burbujas que tuvieron contacto con los positivos.

Mientras tanto, el denominado 'caso positivo cero' que generó el brote intrafamiliar, el hombre de 62 años, permanece internado desde el sábado último en la terapia intensiva del hospital Rawson en la ciudad de Córdoba por "insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave", informó el director de ese centro de salud, Miguel Díaz, y añadió que no está vacunado.

La otra persona internada es la mujer de la localidad de San Francisco que se encuentran en "buen estado de salud", manifestó Barbás.

Por otra parte, la Unidad Fiscal de Emergencia (UFES), el pasado jueves, resolvió detener e imputar a cinco personas, una de ellas el viajero internado que causó el brote al violar el aislamiento, por infringir las normas sanitarias establecidas en los artículos 202 y 205 del Código Penal, que establecen penas de entre 3 y 15 años de prisión.

La ministra de Salud pidió colaboración a las provincias para controlar a quienes llegan al país

Por qué la variante Delta preocupa al mundo

La variante Delta del coronavirus detectada en India por primera vez en octubre de 2020 se caracteriza por ser mucho más transmisible que la original y está camino a convertirse en la dominante en el mundo, lo que está obligando a países a revisar el levantamiento de restricciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la B.1.617.2 ya se detectó en al menos 132 países y es considerada como una de las cuatro mutaciones más preocupantes, junto con Alfa que se originó en Reino Unido, Beta (Sudáfrica) y Gamma (Brasil).

Las denominaciones refieren a letras del alfabeto griego, ya que la OMS ponderó que con nombres neutrales se evita el estigma de relacionar la mutación con el lugar donde se originó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que es considerada "más contagiosa y resistente a las vacunas".

Por su parte, Soumya Swaminathan, jefa del departamento de científicos de ese organismo internacional, sostuvo que "se transmite dos veces más que la variante Alfa" y que, a su vez, ésta última era un 50 por ciento más transmisible que la cepa originaria del coronavirus detectada en Wuhan, China.

"Tiene características que permiten que evada al sistema inmunitario y quizá sea más esquiva que la variante Beta, que hasta ahora era la peor. Además, tiene la mayor transmisibilidad entre las observadas hasta ahora. Es una combinación pésima", agregó.

Los síntomas de la variante Delta son tos continua, fiebre, pérdida o cambio en el olfato o gusto, dolor de cabeza y garganta y secreción nasal.

Como algunos de ellos están más asociados a un resfrío común, muchas personas que tienen la variante Delta no se sienten muy enfermos y continúan con su vida, convirtiéndose así en un foco de contagio, advirtieron especialistas.

El Gobierno pide compromiso a provincias

La detección de los casos de variante Delta se da en un contexto epidemiológico de descenso sostenido del número de casos desde hace nueve semanas, que representa una reducción del 67% de los casos de Covid-19, entre el pico de mediados de mayo de 2021 (semana epidemiológica 20) hasta ahora, según lo que informó el Ministerio de Salud esta semana.

Es por eso que la ministra Vizzotti pidió que se refuercen los controles de los viajeros en todas las provincias, mientras se sigue avanzando "en la campaña de vacunación y se completan los esquemas" de inoculación con las dos dosis.

"Estamos con controles en Ezeiza", recordó, pero también analizó que al ser la Argentina "un país tan extenso, es importante el trabajo coordinado con las distintas provincias y municipios".

"Hay que ser realista es imposible que el Estado nacional controle si en cada provincia no hay un apoyo, necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad", concluyó la funcionaria, en sus declaraciones.