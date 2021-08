Video: Majul y Feinmann apuntaron duramente contra Fernando Iglesias por sus dichos sobre Flor Peña

Los periodistas lo llenaron de preguntas y cuestionamientos por sus dichos contra la actriz, generando así un tenso clima durante la entrevista

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, participó de un tenso debate tras sus dichos sobre las visitas al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y el escándalo en torno a la actriz Florencia Peña.

En ese marco, los periodistas Luis Majul y Eduardo Feinmann lo acorralaron con un fuerte descargo. Le pidieron que no repita "rumores".

"Hoy la CGT, con tres millones de pobres, se sumó a adherir al reclamo de Florencia Peña porque yo soy misógino. El consejo directivo de la CGT tiene una sola mujer y 21 hombres", inició su descargo Iglesias.

En ese punto, agregó: "Tenemos que luchar contra esta maniobra ridícula de cambiar el eje porque lo que tienen que explicar qué pasaba en Olivos y cómo el padre de Solange no pudo despedir a su hija".

El diputado Fernando Iglesias fue acusado de misoginia y piden su expulsión de la Cámara de Diputados

El cruce

"Lo dice irónicamente y hace hincapié sobre una mujer", añadió Eduardo Feinmann. "En ese momento no estaba ni siquiera publicado la presencia de Florencia Peña. Había otra mujer que asistió 60 veces entre las 21:00 y 02:00", señaló el diputado con ironía. "¿Está arrepentido?, hay una cuestión un poco burlona y machista", intervino Majul en un tono molesto

A lo que Iglesias manifestó: "Quien tiene que explicar eso no soy yo, es el Presidente. ¿En carácter de qué esta señorita que iba acompañada con un empresario de origen extranjero? Ese empresario consiguió al año siguiente 19 contratos del Estado".

Inmediatamente, el periodista Paulino Rodrigues le preguntó si pedirá disculpas como lo hizo el diputado Waldo Wolff. "No creo. La ironía forma parte. Si tuviera pruebas denunciaría. Como no tengo pruebas, no denuncio", agregó Iglesias luego de hablar de supuestos "escándalos sexuales en el peronismo".

Majul y Feinmann le marcan las barbaridades que está diciendo.Hoy este tipo es Diputado y el macrismo lo mantiene de candidato ???? pic.twitter.com/MDIcAvmFFH — Sergio Chouza (@SergioChouza) August 6, 2021

"No repita rumores"

Majul, intervino y le dijo: "Yo no comparto, a mí me parece mal. Creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas". Iglesias afirmó que "hace un año que este tipo de cosas se conocen en la Cámara de Diputados".

"Si tuviera pruebas diría las cosas con claridad", agregó en medio de un griterío. "¿Puedo terminar?, Déjame terminar", le dijo a Majul en medio de un clima tenso. "Momentito, momentito. Hace mucho que estás hablando y podés terminar. Pero rumores no reproduzcamos", aclaró el periodista. "Me reservo el derecho de sospecha. No tengo pruebas", indicó el diputado.

En medio del tire y afloje, Majul manifestó: "¿Le puedo pedir algo? Cada vez que preguntemos no diga ‘déjame terminar’ porque si no hace su propio programa. Hace media hora que está hablando de todo lo que quiere. Termine. Es una conversión. Termine, por favor". Finalmente, el diputado concluyó su discurso luego de un impensado debate incisivo.

Unas horas después del ida y vuelta entre Iglesias y los periodistas de LN+, el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, acudió a Twitter para manifestar su agradecimiento hacia las personas que lo apoyan y criticó nuevamente al accionar de los periodistas durante la entrevista.