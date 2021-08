Dura advertencia de Juan Grabois: "No se podrá evitar el estallido del pueblo pobre"

El dirigente popular alertó que "la paz social está en peligro" en la Argentina y que se atraviesa una de las más severas crisis sociales de su historia

En un contexto de protestas, cortes de calle y caos de tránsito, el joven dirigente social Juan Grabois habló sobre crisis económica y social, y advirtió que si el Gobierno y la clase política no da soluciones "no se podrá evitar el estallido del pueblo pobre".

"La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente", señaló el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

"La Argentina atraviesa una de las más severas crisis sociales de su historia", sentenció el dirigente social amigo del Papa.

Pobreza e indigencia, insoportables

"La radiografía de la crisis nos muestra niveles de pobreza e indigencia insoportables para cualquier sociedad, una situación que requiere medidas correctivas urgentes y una planificación de largo plazo que garantice las 3T a través del desarrollo armónico y sostenible de nuestra economía", aregó, y apuntó contra "el gobierno pobrista de Mauricio Macri", la pandemia y el ajuste del Fondo Monetario Internacional como los principales responsables de la caída del país.

Asimismo, aseguró que "sería injusto" responsabilizar al gobierno de Alberto Fernández que asumió a fines de 2019 en medio de un contexto de alta inflación, devaluación y caída del producto. "Pero sí es su responsabilidad implementar en forma urgente las medidas para revertirlo", sentenció.

Sobre la movilización para este 7 de agosto, el dirigente popular dijo que espera que sirva "como despertador para algunas conciencias aletargadas".

Y agregó que no se trata de un acto oficialista ni opositor, sino que se trata de un "grito humano" que "surge desde el subsuelo de la patria para interpelar al conjunto de la clase política, el poder económico y la sociedad".

"No escuchar este grito, no actuar en consecuencia, no priorizar la tarea impostergable de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, formalizar las actividades de economía popular y crear nuevas formas de trabajo para quienes hoy no lo tienen, traerá más sufrimiento, violencia y conflictividad en el país", vaticinó Grabois en su columna del DiarioAr.

Marchas a San Cayetano

Las organizaciones sociales y políticas que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizan hoy la tradicional marcha desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo, en "defensa de la agenda marcada por tierra, techo y trabajo" (TTT), con fuerte eje en la creación de "trabajo genuino en todo el país".

"Para la UTEP la marcha de San Cayetano es la celebración del patrono del pan y el trabajo, pero sobre todas las cosas es la celebración de la unidad de los movimientos populares que empezó en 2016 con la primer marcha", remarcó a Télam el dirigente El dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita, Gildo Onorato.

La manifestación se inició esta mañana con una misa en la Iglesia de San Cayetano, ubicada en Cuzco 150, del barrio porteño de Liniers, y llegará a partir de las 15 a Plaza de Mayo, donde se leerá un documento conjunto de las organizaciones convocantes.

Además, la marcha tendrá distintas postas sanitarias que estarán ubicadas en: la Iglesia de San Cayetano (Rivadavia y Cuzco), Plaza Flores, Plaza Once (Miserere), Plaza Congreso, en la esquina de las avenidas 9 de Julio y avenida De Mayo y en Plaza de Mayo, sobre calle Defensa.

"En cada movilización hemos hecho propuestas concretas, algunos le dicen reclamos, pero más que reclamar estamos proponiendo una ley de salario básico para la economía popular, para que haya un piso de ingresos por encima de la línea de indigencia y el acceso al crédito no bancario", detalló Onorato.

De esta forma el dirigente destacó que cooperativas y mutuales podrán "ganar escala en la producción, acceder a nuevos mercados de consumo, tener reservas del mercado y mover la rueda de la economía de abajo para arriba".

Por su parte, Esteban el 'Gringo' Castro, secretario general de la UTEP, dijo a Télam que esperan "una movilización muy masiva, con la cual vamos a reconocer el trabajo que han realizado y realizan las trabajadoras sociocomunitarias durante toda la pandemia, alimentando a su comunidad en miles de barrios populares de todo el país".