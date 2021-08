Rating: Lanata perdió por goleada ante La voz argentina

Periodismo para todos incluso está por debajo de 100 argentinos dicen (edición famosos), uno de los caballitos de batalla del canal de Constitución

Los domingos dejan en eltrece un sabor agridulce: Periodismo para todos (PPT), con Jorge Lanata, pierde por amplio margen ante La voz argentina, pero el ciclo de concursos que antecede al programa de infoentretenimiento le depara una gran alegría.

Una de las sorpresas del año en materia de rating es 100 argentinos dicen, el ciclo de entretenimientos conducido por Darío Barassi. Gracias a los buenos resultados que brinda en su emisión de lunes a viernes, eltrece apostó a esa propuesta para dar batalla los domingos en la noche. Y poco a poco, ese ciclo se convirtió en uno de los favoritos también en su edición dominical.

Durante las primeras horas de la noche, el estreno del film Baywatch medía 7 puntos en ese canal, contra los 6 del adelanto de Doctor Milagro, que emitía Telefe. El comienzo de 100 argentinos dicen (edición famosos) le permitió al trece subir a 8,4 y luego, a 10,7. En Telefe, Trato hecho, con Lizy Tagliani, se encontraba en 8,8, con momentos en los que se acercó a los 10 puntos.

Respecto al programa de Barassi, su medición logró subir hasta llegar a 12,4, con un pico de 13,3: una muy buena medición que confirma a 100 argentinos dicen (edición famosos) como uno de los caballitos de batalla del canal.

A las 22.00 comenzó PPT cuyo promedio se encontró en el orden de los 10 puntos, con un pico de 11.4. Mientras tanto, Telefe ponía al aire una nueva emisión de La voz argentina, que comenzó con 18,2, y cuyo pico fue de 20,5.

Juana Viale reveló los planes de Mirtha Legrand

Juana Viale reveló este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand cómo se encuentra de ánimo su abuela, Mirtha Legrand, y qué reacción tuvo cuando regresó al teatro luego de mucho tiempo. Todo comenzó cuando el actor Martín "Campi" Campilongo le preguntó sobre la diva de los almuerzos y su nieta contestó: "La abuelita está bien. Está más animada para salir".

"La queremos ver", confesó Ingrid Grudke. "Fue al teatro conmigo, yo la llevé. Vamos a hacer una rotación por los teatros. Ya tenemos unos pendientes. Cuando agarre ritmo Mirtha Legrand va a salir todos los días", sostuvo la actriz.

"Le encanta el teatro, ¿no?", consultó el actor Antonio Grimau. "Le encanta. No sabés la emoción que fue para ella volver a la calle Corrientes. Cuando estábamos llegando al teatro, doblamos y me dijo ‘calle Corrientes’ con una sonrisa", recordó emocionada Juana. "Está volviendo a prenderse la calle Corrientes porque viene de un momento muy triste", reflexionó Campi.

"Que Mirtha haya ido es un voto de confianza para la gente, para que vea que realmente no hay problema", continuó Grimau. "No hay ningún tipo de riesgo. Se respetan las distancias en la fila. Cuando termina la obra la gente entiende lo que hay que hacer para retirarse del lugar. Muchos besitos a la abuela", concluyó la conductora.

Soledad Pastorutti se robó un dúo de hermanos en La voz argentina

La voz argentina está por finalizar una de las etapas cruciales del certamen: las batallas. Y en este contexto, los coachs están aprovechando los últimos días para robarse entre ellos los participantes más talentosos, con el objetivo de ganar el certamen de canto más exitoso. Así sucedió este domingo con unos de los concursantes del team Mau y Ricky, que se terminó llevando Soledad Pastorutti a último momento y de forma inesperada.

Todo comenzó en la batalla que disputaron Pablo, de 33 años, contra los hermanos Alexis y Fabrizio Albarracin, de 19 y 24 años. Los tres interpretaron Dolería, un tema de los hermanos Montaner.

"Marley, es complicado este momento para nosotros, pero esta batalla la ha ganado Pablo", sentenció Ricky. Acto seguido, el conductor dio paso a que el resto de los coaches puedan robar al dúo que estaba por ser eliminado. Sin embargo, todo parecía indicar que no continuarían en el concurso.

"Muchas gracias por esta oportunidad, antes de subir estaba casi llorando porque no podía creer que estemos acá. Le agradecí a Dios y pensé en mi familia, en el privilegio de ser tantos y que la música esté en nuestra familia. No podía creer la paz que me generaba, no sentía nervios ni nada. Estar acá es algo que nunca imaginé", dijo uno de los participantes.

Acto seguido, los hermanos fueron a saludar al jurado para despedirse y, justo después de chocar puños con La Sole y ya casi por abandonar el estudio, la cantante folklórica apretó el botón de robo ante la sorpresa de todos en el estudio.

Sin poder creerlo, los concursantes se agarraron la cabeza y los intérpretes de 3 de la mañana celebraron la actitud de su colega. "¡Vamos, Sole!", festejó el jurado. "No los puedo abrazar, pero no saben cómo me gustaría, les doy una mano a cada uno. Bienvenidos a mi equipo", expresó la cantante oriunda de Arequito.

"¿Se puede robar ya?", bromeó Ricardo Montaner, en clara señal de también querer a los participantes. "¡No, basta, se quedan acá!", expresó Pastorutti. Y el cantante argentino-venezolano respondió: "Te los voy a quitar, Sole".

Ya en un tono emotivo, la coach se dirigió a sus nuevos participantes: "Gracias por ser un ejemplo de hermanos que se quieren, que cantan y que están en las buenas y en las malas apoyándose. Los quiero en mi equipo".

A modo de chiste, fue Lali Espósito quien simuló detener a Montaner. "¡Dale, váyanse, váyanse! ¡Salgan, salgan!", gritó. En el backstage, Sole dio el motivo de su decisión: "Fue un robo pensado con el corazón, me hicieron acordar a mis comienzos con mi hermana Natalia, que se entienden mirándose".