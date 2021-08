Mirta Busnelli habló sobre los ataques a Florencia Peña: "Yo creo que les calienta pero no la pueden poseer"

Para la actriz que participa del colectivo Actrices Argentinas, la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés marcó un antes y un después en la Arentina

Luego de que la actriz Florencia Peña fuera denigrada por una ola de críticas en redes sociales refiriéndose a su sexualidad, desatada por haber sido una de las visitas que recibió el Presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, sus pares actores en muchos casos la defendieron en los medios, incluyendo a la la actriz Mirta Busnelli.

Apenas trascendió la información, la actriz compartió sus chats con el primer mandatario, que dejaban en evidencia que el motivo por el cual había ido a reunirse con él tenía que ver exclusivamente con la crisis de los actores.

No alcanzaron las evidencias para que las redes sociales dejaran de lado las agresiones machistas y denigrantes y se enfocaran en todo caso en la transgresión de las medidas impuestas por el propio gobierno nacional en el contexto de la pandemia.

La misma ola de críticas no le sucedió a otras personalidades del medio de género masculino como a Adrián Suar, Luis Brandoni, Carlos Rottemberg y Marcelo Tinelli, entre otros, que también visitaron la residencia de Olivos en el momento en el que las reuniones sociales estaban prohibidas.

Así las cosas, luego de tener que ausentarse por dos días de su programa de Telefé, Flor de equipo, Peña anunció a través de su abogado, el doctor Fernando Burlando, que iba a denunciar por violencia de género mediática, institucional y simbólica a los diputados Fernando Iglesias y Walter (Waldo) Wolff, quienes se habían expresado al respecto a través de Twitter.

El diputado Fernando Iglesias sugirió que la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos era un escándalo sexual

"Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada pero la residencia presidencial es la residencia presidencial", criticó en su momento el diputado Iglesias. De esta manera, apuntó contra Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi, cuestionadas por sus ingresos a la residencian presidencial, debido a que implicaron la ruptura de los protocolos contra el coronavirus dispuestos por el Gobierno durante la pandemia.

Respecto de Pacchi, el diputado publicó el 27 de julio: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo (a Alberto Fernández) a encontrar la perrilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie". Su par en Diputados, Waldo Wolff, agregó: "Pero ella de rodillas, no?". Wolf luego se disculpó publicamente por esta reacción.

La opinión de Mirta Busnelli

Este debate generó se repitió también este domingo en un programa de América en donde fue consultada al respecto la actriz Mirta Busnelli.

"Hace siglos que venimos siendo o putas o locas. Pero, en este momento, ha pasado tanto, que es una pena que los diputados estén en esa época de la historia. Más vale que estemos juntos", respondió Busnelli.

Luego, la actriz se encargó de enumerar las cualidades de su colegas y dio su opinión sobre lo que eso generaba en algunos hombres. "Todas las mujeres merecen buen trato. Flor es una mujer linda, sensual, cantante, actriz, productora, madre y, además, con una libertad muy grande con ella. Eso es intimidatorio. Eso perturba", dijo segura quien participa del colectivo de Actrices Argentinas.

Ante este análisis, el periodista Luis Novaresio reflexionó: "¿No será por eso? Es una mina híper talentosa, no le rinde cuentas a nadie... Y, encima, se permite decir: ‘A mí me pasa esto en la vida con el amor, con el sexo o con mis hijos. ¿No será un poco eso lo que joroba?". Y Busnelli contestó sin titubear: "Yo creo que sí. Soy temeraria en esto que voy a decir: Yo creo que les calienta, pero no la pueden poseer".

Luego, haciendo un análisis de todos los cambios que se han dado y que todavía faltan en la sociedad en relación al machismo, Busnelli señaló: "Yo creo que lo de Thelma Fardín (la denuncia por violación que presentó contra Juan Darthés con el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas en diciembre de 2018), en muchos sentidos fue un antes y un después. Fue tan fuerte lo que pasó que muchos tipos que no se lo estaban preguntando, que pensaban que era una gracia decir: ‘¡Andá a lavar los platos!’, hoy no saben qué hacer".