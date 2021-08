Hospitales del sur de Estados Unidos llenos y sin camas por aumento de víctimas de COVID-19

La atención hospitalaria escasea para enfermos con otras dolencias debido al desborde sanitario que provocó la variante Delta del nuevo coronavirus

Las hospitalizaciones por COVID-19 están alcanzando máximos históricos en partes del sur de Estados Unidos, y por eso algunos pacientes no pueden recibir la atención que normalmente tendrían.

Susan Walker es una mujer de la zona que estuvo llamando desesperada a hospitales para conseguir ayuda para su esposo, que está en coma inducida tras no haberse vacunado contra la enfermedad que causó la pandemia. "Está conectado a un ventilador y necesita urgentemente un tratamiento ECMO (siglas en inglés para oxigenación por membrana extracorpórea) que no está disponible en el hospital en el que se encuentra", dijo el domingo a CNN la mujer que vive en Florida.

"Todas las camas están ocupadas por víctimas de covid-19 que también reciben ECMO", agregó.

Un tratamiento con ECMO utiliza maquinaria externa que puede funcionar como el corazón y los pulmones. Se utilizó con algunos pacientes con COVID-19 gravemente enfermos, incluidos adultos jóvenes.

"Hemos buscado en todos los hospitales desde el sur de Florida hasta la parte norte de Florida", dijo Walker. "Transferirlo a un hospital en Florida es casi imposible", afirmó

Hospitales del sur de Estados Unidos llenos

La variante Delta sigue haciendo estragos en Estados Unidos

Los estados del país del Norte están luchando para defenderse de la variante Delta, la cepa de coronavirus más contagiosa hasta el momento. Pero la situación es particularmente preocupante en varios estados del sur.

Las hospitalizaciones de Florida aumentaron recientemente un 13% por encima del pico anterior del estado el 23 de julio de 2020, según una encuesta de la Asociación de Hospitales de Florida (FHA, por sus siglas en inglés). La FHA dijo que espera que el 60% de los hospitales del estado enfrenten una "escasez crítica de personal" para esta semana.

Y en el United Memorial Medical Center de Houston ocurre lo siguiente: "No tenemos camas. El departamento de emergencias está lleno de pacientes esperando poder ingresar al hospital", dijo el domingo por la mañana el jefe de personal, el Dr. Joseph Varon. "Durante las últimas 12 horas, hemos perdido más pacientes que en las últimas cinco a seis semanas", añadió.

Según los datos publicados el domingo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), el 50,1% de la población total de EE.UU. está ahora completamente vacunada: más de 166 millones de personas.

El promedio de siete días de dosis administradas por día es ahora de 706.323, según los datos de los CDC, y un promedio de 449.000 personas están comenzando con el esquema de vacunación cada día.

Se esperan más internaciones y muertes

Estados Unidos promedia ahora más de 100.000 nuevos casos de COVID-19 todos los días, el nivel más alto en casi seis meses, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Debido a que algunos casos de COVID-19 pueden tardar días o semanas en llevar a la internación o la muerte, los médicos se están preparando para una nueva ola.

"Es malo. Para mí, esto es un dejà vu de lo que tuvimos el año pasado", dijo Varon a CNN. "Y lo peor de esto es que esto era previsible. Y esto se podía prevenir. Así que no solo estamos exhaustos, estamos molestos. Y estamos molestos porque la gente no está haciendo lo correcto", afirmó.

La gran mayoría de las personas que son hospitalizadas o mueren a causa de COVID-19 no están completamente vacunadas, dijo la semana pasada la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC. Y los estadounidenses que ya han tenido COVID-19 no deberían asumir que no necesitan una inyección.

Para los adultos previamente infectados con COVID-19, las vacunas brindan una mejor protección contra la reinfección que la inmunidad natural por sí sola, según un estudio de los CDC publicado el viernes.

El estudio sugiere que las personas que tuvieron la enfermedad en 2020 y no se vacunaron tenían más del doble de probabilidades de volver a infectarse en mayo o junio de 2021 en comparación con las personas que también tuvieron COVID-19 pero que luego se vacunaron por completo.

"Recibir la vacuna es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás", dijo Walensky, "especialmente a medida que la variante delta, más contagiosa, se propaga por todo el país", continuó.

Hospitales infantiles se están llenando también

Casi la mitad del país no está completamente vacunado, incluidos los niños menores de 12 años que aún no son elegibles pero que son vulnerables al COVID-19.

Los científicos dicen que la variante delta es tan contagiosa como la varicela, y cada persona infectada puede infectar a otras ocho o nueve personas.

La delta también puede causar una enfermedad más grave que otras cepas de coronavirus, según los estudios citados en una presentación interna de los CDC. Ahora, algunos hospitales están atendiendo a pacientes con COVID-19 más jóvenes que antes.

"Algo muy aterrador está sucediendo ahora en el sur de Estados Unidos. Estamos viendo este aumento masivo de hospitalizaciones de jóvenes que nunca antes habíamos visto en los hospitales de todo el sur", dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Baylor College of Medicine.

"Son muchos, muchos jóvenes, incluidos, lamento decirlo, muchos ingresos hospitalarios de niños. Y, por primera vez que puedo recordar, estamos empezando a ver que las unidades de cuidados intensivos pediátricos se abruman, lo que en realidad nunca vi antes", continuó.

Hasta el martes, un promedio de 192 niños con COVID-19 fueron admitidos en hospitales de Estados Unidos todos los días durante la semana pasada, según muestran los datos de los CDC. Eso es un aumento del 45,7% con respecto a la semana anterior en las nuevas hospitalizaciones diarias de pacientes de COVID-19 de 0 a 17 años.

En el área de Miami, "nuestros hospitales infantiles están completamente abrumados", dijo la Dra. Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de Universidad Internacional de Florida. "Nuestros pediatras, la enfermería, el personal están agotados. Y los niños están sufriendo", dijo Marty.

En Texas, Ava Amira Rivera, una paciente de COVID-19 de 11 meses, tuvo que ser trasladada en avión a un hospital a unos 200 kilómetros de distancia debido a la escasez de camas pediátricas en el área de Houston. Ninguno de los principales hospitales pediátricos del área tenía camas disponibles, dijo Amanda Callaway, portavoz de Harris Health System.