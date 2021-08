¿Querés tener una negociación exitosa?: con estos doce consejos lo vas a lograr

Para dominar este arte, es necesario practicar las lecciones aprendidas tanto donde se trabaja, como con la familia y los amigos o en la empresa propia

Para una negociación exitosa, las dos partes involucradas deben ganar al final de la conversación. Para esto, los oradores seleccionaron 12 consejos que te convertirán en un negociador eficiente.

Pero vale la pena recordar lo siguiente: para dominar el arte de la negociación, es necesario practicar las lecciones aprendidas ya sea en la empresa donde se trabaja, como con la familia, los amigos o en la propia empresa.

1- Hacé tu tarea antes de negociar. Aprendé todo lo que puedas sobre el otro lado. Nada es más ventajoso que tener la información correcta.

2- ¡Ensayar, ensayar, ensayar! Practicá tu comercio. Hacé que alguien juegue a la otra parte. Cambiar los roles. La preparación es la mitad del camino.

3- Si no podés decir que sí, la respuesta es no. El hecho de que un acuerdo pueda cerrarse no significa que deba cerrarse. Las personas no se "rompen" diciendo que no con demasiada frecuencia. Se rompen diciendo 'sí' cuando deberían decir 'no'.

4- La cabeza caliente lo estropea todo. Un buen trato nace cuando dos partes ven las ventajas de estar tranquilo y construir una solución ganar / ganar. Sé bueno. Si no ppdés ser amable, andate y dej+a que alguien más negocie.

5- Un sueño, algo que la otra parte desea profundamente, siempre es un buen negocio para ella. Creá la escena. Condtá la historia. Generá emoción. Ayudá a la otra parte a visualizar los beneficios del negocio y su producto/servicio se venderá solo.

6- El hecho de que parezca no negociable no significa que no sea negociable. Muchos negociadores logran abordar condiciones abusivas simplemente haciendo que parezca que esos términos no son negociables. Negociarán si reconocés el farol.

7- Nunca aceptes ninguna propuesta de inmediato. Tomalo con calma, tomate el tiempo para comprender la situación y hacé el mejor trato.

8- Una vez que hayas hecho la oferta, si la otra parte no acepta, no hagas una nueva oferta. Obtenéa una contraoferta. Es una señal de debilidad hacer que su demanda sea más flexible sin que su oponente también esté dispuesto a llegar a una buena conclusión.

9- Negociá con quienes puedan decidir. Nunca llegues a un acuerdo con alguien que tenga que "hablar con el jefe más tarde" para aprobar el acuerdo. Esto le da al otro lado dos oportunidades para comerciar mientras solo tenés uno. Él puede tomar cualquier acuerdo que ya haya acordado y renegociar.

10- Cuidado con los negociadores "tardíos". Ser indiferente a las mesas y no prestar atención a los plazos es a menudo la forma del negociador de hacerle pensar que a él/ella no le importa si va a salir un acuerdo o no.

11- Los mejores siempre estudian su propio desempeño. Evaluá cómo fue tu trato con papel y bolígrafo en la mano. ¿Qué funcionó? ¿qué no querés repetir la próxima vez? Y el otro lado, ¿dónde lo hiciste bien? ¿cuál será tu modelo de su comportamiento en tu próximo acuerdo?

12- Que hable el otro. Lo que él/ella tiene que decir, puede ser mejor de lo esperado.