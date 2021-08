¡Reapareció "Chano"! Grabó un emotivo video poco antes de recibir el alta médica

"Me recuperé milagrosamente": el mensaje de Chano Charpentier antes de recibir el alta tras dos semanas internado al ser baleado por la Policía

Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier recibió el alta médica tras pasar más de dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi. Hasta allí fue trasladado con una herida de bala en la zona del abdomen, lo que hizo que lo operaran de urgencia. A raíz de la intervención perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas. El músico protagonizó un confuso episodio en el que intervino la Policía, que terminó disparándole. El artista podrá volver a su casa a continuar con su recuperación.

Horas antes de abandonar la clínica, el cantante publicó un video tras dos semanas de internación: "Es un milagro", sintentizó.

"Queridos amigos, soy Chano, desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente. Gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida. Quiero agradecerles a los medios, a los cronistas que están pasando frío afuera", comentó en un video que filmó desde la clínica.

Vamoooos @CHANOTB pronta recuperación y te esperamos con todo ???????? pic.twitter.com/Dy8bA8xEm6 — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 12, 2021

Esta semana su hermano Bambi compartió en sus redes sociales una foto en la que Chano aparece de pie junto a una ventana. Este posteo ilusionó a sus fans, que esperan que se recupere pronto. "Acá con el hijo de la exmujer de mi viejo", escribió junto a la primera imagen del exlíder de Tan Biónica desde su internación.

El músico ingresó al centro de salud el 26 de julio luego de haber protagonizado un confuso episodio. Las primeras versiones indicaron que estaba en su casa de Exaltación de la Cruz junto a su mamá cuando sufrió un brote psicótico, producto del consumo de drogas. Cuando la Policía se hizo presente en el lugar junto a una ambulancia, el artista intentó atacarlos con un cuchillo. En ese momento uno de los oficiales se quiso defender y disparó. La bala impactó en el abdomen de Chano.

Tras lo ocurrido, fue trasladado al Sanatorio Otamendi. Ante la repercusión que tomó la noticia su familia emitió un breve comunicado donde señalaron: "Chano se encuentra en terapia intensiva, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo".

Foto publicada por su hermano Bambi

Cómo sigue la causa judicial

Las pericias a las prendas que vestía "Chano" Charpentier cuando fue baleado por un policía en su casa del partido de comenzaron a ser peritadas en una sede de la Procuración bonaerense con el fin de determinar la distancia desde la cual el oficial imputado efectuó el disparo, informaron fuentes judiciales.

Los voceros judiciales dijeron que el análisis de la remera y un buzo utilizado por el exlíder de Tan Biónica comenzó pasadas las 9 en el Gabinete Balístico del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la sede que la Procuración bonaerense de Lomas de Zamora.

"Los resultados van a demorar porque es un acto complejo ya que se tienen que extraer primero rastros sobre la prenda incautada y luego buscar una prenda testigo para hacer el comparativo de rastros de deflagración y eso se manda a otro laboratorio para hacer el análisis definitivo", detalló una fuente con acceso a la investigación.

En tanto, el próximo miércoles 18 será el turno de los peritajes balísticos sobre el proyectil, la vaina servida y al arma reglamentaria calibre 9 milímetros del oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara (27), imputado en la causa por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.

El fiscal b, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, también aguarda el análisis del DVR de las cámaras de seguridad de la casa del exlíder de Tan Biónica, a realizarse en la sede de la Procuración bonaerense de la ciudad de La Plata, añadieron las fuentes.

También espera que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si "Chano" está en condiciones de declarar.

"No va declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo. No solo es una cuestión psiquiátrica sino también clínica", expresó un investigador.

Luego de la declaración recibida el pasado lunes a Esteban Charpentier, tío de "Chano", Zocca continuará con las restantes testimoniales la semana que viene.

Los testigos que restan declarar son Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes, enfermero y médica clínica, respectivamente, de la empresa Mas Vida; Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia, y Javier Hernán Blanco, vecino del lugar, quien dijo haber visto a "Chano" antes del episodio "perdido en tiempo y espacio".

El fiscal procura determinar mediante testimonios y demás diligencias si el policía disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla aserrada mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso.

El hecho ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar a "Chano", quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, el artista se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó.

Desde ese día, "Chano" permanece internado en el sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Recoleta, donde se recupera de las graves lesiones sufridas por las que debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.