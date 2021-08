Escándalo en Olivos: por la foto del cumpleaños de Fabiola, oposición presentará un pedido de juicio político a Alberto Fernández

Desde Juntos por el Cambio, se mostraron "indignados" por la foto que muestra la reunión del año pasado con 12 personas sin barbijo ni distancia social

Una fotografía del presidente Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó una fuerte polémica y la oposición anticipó que estudia la posibilidad de iniciar un juicio político.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó la imagen del festejo de cumpleaños de Yañez en julio del año pasado y dijo que analizan "con un equipo de juristas si el Jefe de Estado ha incurrido en algunas de las causales de juicio político, instituto que está previsto por nuestra Constitución en el artículo 53".

"Para entonces, este tipo de festejos estaban expresamente prohibidos. Por ello, con un equipo de juristas estamos estudiando si el Jefe de Estado ha incurrido en algunas de las causales de juicio político, instituto que está previsto por nuestra Constitución en el artículo 53", advirtió el legislador radical.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

"La fotografía difundida hoy del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, en la que está el Presidente, muestra que la máxima autoridad del país violó las normativas que el propio Gobierno dictó para luchar contra la pandemia", afirmó.

Para el cordobés, "en cualquier democracia republicana estos hechos son objeto de un debate serio en el Congreso. No puede el poder político arrogarse privilegios de este tipo mientras toda la Nación padecía con miedo y dolor una crisis sanitaria inusitada".

Bofetadas morales a los argentinos

La imagen, viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama.

La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas "la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas".

Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO "desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive" y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.

"El Gobierno nacional ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó a través de una larga lista de decretos de necesidad y urgencia. Estas normas eran aplicables a todos los ciudadanos, sin excepciones. Expresamente se prohibió celebraciones familiares y con amigos para evitar la transmisión comunitaria del virus del Covid-19", recordó Negri.

Los dichos de Fernando Iglesias

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias anunció que junto a su compañero de banca Waldo Wolff pedirán el juicio político para destituir al Presidente de la Nación: "Es merecedor de un juicio político. Recién estuve reunido con el diputado Wolff, que lo está presentando y yo lo voy a acompañar".

Sostuvo que "es lo menos" que se puede hace debido al "menosprecio a los ciudadanos tratados como chicos que tienen que ser retados por el papá mientras el papá se da el lujo de las festicholas".

"Sabemos que tenemos pocas chances de que prospere, ya hay varios pedidos de juicios políticos", reconoció, y agregó: "Es causa de juicio político y habrá que investigar bien si no es para una denuncia penal, para que el Presidente se someta a las mismas sanciones que había para quienes violaran la cuarentena".

Iglesias pidió "por favor a los periodistas que dejen de hablar de casta política, acá está muy claro que es la casta política peronista", ya que "es el peronismo el que hace las cosas". Consideró que "es impensable una cosa similar de parte de un gobierno como el nuestro, y si hubiera sucedido, ya estaría incenciado el país". "Ya lo han incenciado ellos con la catástrofe sanitaria, con la catástrofe económica, con las escuelas cerrados. Dos años prácticamente los chicos sin ir a la escuela mientras ellos andaban de fiesta en fiesta", expresó.

El diputado nacional, que es precandidato a renovar su banca, aseveró que la difusión de la foto del Presidente y la Primera Dama "me reivindicó un poco porque muchos me acusaron de haber permitido que se cambiara el eje de lo que estaba pasando en Olivos" cuando "del tema en Olivos no estaba hablando nadie, se estaba diluyendo y ahora tuvo que dar explicaciones el Presidente, después Santiago Cafiero y ahora está este escándalo". Añadió que "sí hubo una estrategia del Gobierno de cambiar el eje de la discusión hacia un feminismo trucho en el que ellos mismos no creen", y opinó que "les salió bastante mal".

Patricia Bullrich pide explicaciones

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, también se refirió a esta fotografía, y le pidió explicaciones al presidente Alberto Fernández.

"Señor Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández: usted debe explicarle al pueblo argentino por qué violó las normas que usted mismo dictó. De no tener explicación alguna, debe someterse a las mismas consecuencias de carácter penal que impuso en los DNU", tuiteó esta tarde la exministra de Seguridad.