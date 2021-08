La defensa de Aníbal Fernández: "¿Qué va a hacer el Presidente, como en la Edad Media, llegar y cagarla a trompadas?"

El ex jefe de Gabinete sostuvo que si Fabiola Yañez "organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, eso no atañe a la función pública"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández ensayó una insólita defensa a Alberto Fernández tras la difusión de una foto en la que se ve al Presidente en un cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras regía la cuarentena estricta.

"Si ella (por Fabiola Yañez) realizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias es un problema que no atañe a la función pública. Listo, se terminó. No hay otra cosa", comenzó.

"Si ella hizo eso, (el presidente) no tiene mucho más para hacer que participar tibiamente", consideró Aníbal Fernández

La defensa

"La complicación la quieren poner porque la señora (por Fabiola Yañez) hizo una comida, que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?", planteó el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en declaraciones a Radio Con Vos.

E insistió con la misma idea: "Cómo se resuelve, llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error".

Al ser consultado sobre si el jefe de Estado no debería haber desactivado la fiesta al momento de su llegada, Aníbal Fernández siguió la misma línea: "Fabiola no integra la función pública. Se equivocó y bueno, sepan disculpar. Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del presidente que él no lo va resolver como hacía millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900".

La primera dama hizo un festejo de cumpleaños en Olivos durante las restricciones por la pandemia

Qué sucedió

El 14 de julio de 2020, según consta en los registros oficiales de la Quinta Presidencial de Olivos, ingresaron nueve personas para participar de una fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente, en momentos en que ese tipo de encuentros estaba expresamente prohibido por orden del propio Alberto Fernández. No hubo distanciamiento social ni barbijo.

En medio de las controversias, los diputados Mario Negri, Luis Petri, Waldo Wolff y Cristian Ritondo impulsarán un pedido de juicio político contra Alberto Fernández, acompañados por otros integrantes de la oposición.

Este viernes, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero habló sobre la difusión de la foto y enfatizó que "es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error y que estuvo mal".

Sin embargo, también apuntó a la oposición por la dimensión de la polémica: "Estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, y algunos que se opusieron a todas las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral".