Padre de Solange Musse: "El presidente no puede estar más a cargo de la Argentina"

El padre de la joven que murió en Córdoba y a quien no dejaron despedir debido a las restricciones, se refirió a la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez

El padre de Solange Musse, la joven que murió de cáncer el año pasado en Córdoba y a quien no dejaron entrar a la provincia debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus y no la pudo despedir, se refirió a la polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos y dijo: "El presidente no puede estar más a cargo de la Argentina".

Además, Musse, contó que "fue muy indignante ver la foto estos días y las mentiras del presidente del día uno desde que empezó la pandemia" y dijo que lo que ocurrió "no fue un error" como dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "es la impunidad que existe en la Argentina sobretodo en los actos que hacen los políticos".

"La única preocupación son las elecciones"

En diálogo con Chiche Gelblung en el programa "Hola Chiche" que se emite por AM 550 Radio Colonia, el padre de Solange, sostuvo: "La única preocupación de ellos (por los políticos) son las elecciones, no les importa otra cosa. Ahora los políticos tienen la chance de hacerle juicio político a Alberto Fernández y sacarlo directamente".

"Nos mintió con la vacuna, nos mintió con el tema de la pandemia, nos mintió con el encierro cuando realmente ellos hicieron lo que quisieron y no les importó nada como estábamos los argentinos", sentenció Musse.

Y agregó: "Lo escuché a Cafiero decir que fue un error, pero no fue un error, es la impunidad que existe en la Argentina sobretodo en los actos que hacen los políticos. Desde las coimas, la mentira de llevarse por delante todo los derechos básicos, de todo lo que hicieron como el festejo de Maradona. O el asado que comieron con la familia Moyano cuando yo no pude comer ese domingo 16 de Agosto con mi hija, no la pude abrazar y miles de argentinos pasamos por lo mismo".

Musse, se mostró indignado tras conocerse lo ocurrido en Olivos en julio de 2020 y concluyó: "La clase política no está a la altura de las circunstancias. No estuvo a la altura el año pasado, los derechos humanos no existen en la Argentina, nos avasallaron y nadie dijo nada. Realmente tienen que hacer algo ahora la oposición y los mismos del Gobierno, dejar la campaña de lado y terminar con esta locura. El presidente no puede estar más a cargo de la Argentina".

El caso que conmovió al país

El fin de semana del 15 de agosto del año pasado, el hombre había salido de la localidad neuquina de Plottier hacia Córdoba, pero al llegar a la provincia mediterránea le negaron el ingreso y tuvo que regresar a Neuquén.

Si bien Musse había sacado un permiso especial y viajó con su cuñada, que tiene una discapacidad y tiene domicilio en Alta Gracia, localidad en la que vivía su hija Solange, personal del COE no le permitió ingresar a esa Córdoba.

Tras ese episodio, el hombre regresó a Neuquén y se hizo el hisopado correspondiente, que le dio negativo, por lo que estaba a la espera de la autorización para poder visitar a su hija.

Pero el 21 de agosto, Solange falleció y dejó una carta en la que escribió: "Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso".