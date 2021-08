La OMS rechaza la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que no adhiere a la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19 en ningún país, aunque sí defiende la importancia que tiene la inmunización.

Debido al rebrote de contagios por la variante Delta y la ralentización de la inmunización, varios países optaron por este tipo de medida para algunos sectores de la población, principalmente al personal de salud o empleados estatales, como es el caso de Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, la OMS marcó su postura al afirmar que "se opone a cualquier vacunación obligatoria", aunque sí "debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas, y lo importantes que son", dijo en rueda de prensa la vocera de la organización Fadela Chaib, citada por la cadena internacional española RTVE.

Además, resaltó que los inmunizantes son solo "una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos", ya que expertos de la OMS reiteraron que las vacunas no bastan en la lucha contra el coronavirus y deben combinarse con las medidas para frenar los contagios.

Italia fue el primer país que obligó a sus sanitarios a inmunizarse, así como los profesores. En Francia los médicos también deben ponerse la inyección. En Reino Unido y Grecia los empleados de los geriátricos también deben inocularse si quieren seguir trabajando.

También Estados Unidos se sumó a finales del mes pasado, obligando a los trabajadores federales a vacunarse, mientras que varias empresas del país como el banco Morgan Stanley y la cadena de almacenes de lujo Saks Fifth Avenue tomaron la misma decisión para sus trabajadores.

Incluso, la cadena de noticias CNN despidió a tres empleados por violar la política de coronavirus interna al ir a la oficina sin vacunarse.

Mientras Nación, los sindicalistas y los empresarios debaten, ya hay algunas provincias, de diferentes colores políticos, que tomaron decisiones drásticas y aplicaron licencias extraordinarias para quienes se negaron a recibir la vacuna. En criollo: implica que los estatales que no se inoculen no percibirán su salario.

En Córdoba, el gobierno del peronista disidente Juan Schiaretti, otorga licencias obligatorias y sin percepción de haberes a las y los empleados públicos mayores de 60 años, que integran los grupos de riesgo por comorbilidades, que no hayan querido recibir la vacuna contra el coronavirus.

La decisión alcanza al personal administrativo y también a los docentes. La sorpresa, en un contexto en el que los gremios están exponiendo un paraguas general, es que la medida recibió el respaldo del sindicato mayoritario de maestros cordobés, la UEPC. "Es una medida sensata", consideró Oscar Ruibal, su secretario General.

Los empleados estatales de Córdoba y de Jujuy que no quieran vacunarse, no podrán asistir al trabajo y no cobrarán