Rating: Tinelli no levanta ni con Luciana Salazar

Muy preocupada por la situación en Afganistán, la modelo platinada expresó: "Las imágenes de hoy fueron terribles, me recordó al 2001".

El horario estelar del lunes feriado en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros. Se impuso Telefe Noticias con un pico de 14,1 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 8,2 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón en eltrece que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 11,1. Doctor Milagro en Tekefe ganó la franja con picos de 18,4 puntos.

La competencia directa entre La voz argentina y ShowMatch fue para Telefe con picos de 20,1 puntos versus la marca máxima de 9,9 puntos del programa de Marcelo Tinelli. En la pista presentaron su performance de cumbia Luciana Salazar y los debutantes Mariela Anchipi y Lio Ferro. El programa de eltrece volvió a zona de alarma, porque cerró su emisión con apenas 4,3, menos de la mitad de su cota máxima.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Si bien la primera media hora del mediodía fue para Flor de equipo, en Telefe, con picos de 5.3, luego pasó al frente Los ángeles de la mañana, en eltrece, hasta casi el final de la competencia con pico de 6,1. Para destacar: los picos de 5,8 de Telenueve que lideró por momentos la franja.

A la tarde se impuso 100 argentinos dicen con picos de 7.5, a pesar de que se emitió por error el capítulo del viernes, mientras que Cortá por Lozano llegó a 6,1 con el cocinero Donato de Santis desde Italia.

¿Cómo le fue a Luciana Salazar en La academia?

La cumbia llega a su final en ShowMatch, y aparecen las últimas parejas que procuran un puntaje alto en ese ritmo. EWl lunes fue el turno de Luciana Salazar y de Mariela "La Chipi" Anchipi. Ambas participantes con sus respectivas parejas, presentaron sus cumbias en La academia.

Al momento de comenzar la emisión, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para informar que, debido a un hisopado positivo de Jony Lazarte, Ángela Leiva no bailará el próximo ritmo, dado que fue contacto estrecho del bailarín.

La primera pareja en pasar a la pista fue la integrada por Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Muy preocupada por la situación en Afganistán, la modelo expresó: "Las imágenes de hoy fueron terribles, me recordó al 2001. Y con el tema de las mujeres, es muy duro". Moliniers aprovechó la previa con Tinelli para contarle que su sueño el de conducir un programa para chicos.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito los felicitó, y detalló: "Me gusta mucho cómo están bailando este año, este ritmo estuvo ensayado, pero no me pasó algo que pide Guillermina, y es esa cosa de disfrute. Vi que cumplieron pero que no explotaron en cuanto al gozo" (6).

Carolina "Pampita" Ardohain destacó que Salazar este año está "bailando mucho", y explicó: "Me gustaría que esta pareja tuviera un poco más de fuerza. Terminar con un gran truco, eso está faltando, y ustedes ensayan un montón, pero todavía no termina de explotar" (voto secreto).

Guillermina Valdes consideró: "Siempre son muy buenos, pero entre truco y truco quizá sentí cortes" (8), mientras que Jimena Barón opinó que estaba todo dado "para que exploten, pero no sucedió" (6). En el cierre, Hernán Piquín se mostró en sintonía con sus compañeros, y aseguró: "Vi que perdían un poco el ritmo. Los trucos estuvieron bien (5).

Luego llegó el turno de La Chipi, que, después de reemplazar a Sofía "Jujuy" Jiménez, se incorporó de manera formal al certamen. Y si bien su cumbia fue muy elaborada, el jurado tuvo algunas reservas al momento de puntuarla.

De Brito consideró que la coreo fue "muy de bailarines, muy estilizado todo, vi química en la pista" (7). A continuación, Pampita les dio la bienvenida, pero advirtió: "Tengan cuidado de abusar de tanto truco, me hubiera gustado verlos un poco más en este ritmo, sabemos que son virtuosísimos" (voto secreto).

Valdes los felicitó (7), mientras que Barón se mostró más severa: "No me gustó la coreo para la cumbia, no vi el despojo del ritmo, ni el disfrute de la cumbia (6). En la conclusión, Piquín también se mostró muy reservado en su puntaje, y les otorgó un seis.