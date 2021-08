Drama en Afganistán: dos de los cuatro argentinos que estaban en Kabul lograron salir del país

Dos de los cuatro argentinos que estaban en la ciudad de Kabul, capital de Afganistán, lograron salir del país en las últimas horas

Dos de los cuatro ciudadanos argentinos que se encontraban en Kabul, la capital de Afganistán, pudieron abandonar el país en las últimas horas, informaron a Sputnik fuentes de la Cancillería argentina.

"Salieron dos de los cuatro argentinos en Kabul", aseguraron desde el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores.

Uno de ellos, un funcionario de Naciones Unidas llamado Gilberto Velázquez Franco, partió en un avión de la ONU que fue a buscar a sus funcionarios. La Cancillería presume que pudo salir de Afganistán, aunque todavía no logró comunicarse con él, de acuerdo a lo informado por Sputnik News.

Andrés Arévalo, piloto de una ONG que se encontraba en el país con su esposa brasileña y dos hijos de esta última nacionalidad, pudo llegar a Uzbekistán.

Otros dos conciudadanos que trabajan en una Organización no gubernamental (ONG), Melisa Rolls y Rodolfo Yamila, tenían un pasaje comercial para este martes 17 rumbo a Estambul, Turquía, pero el vuelo fue cancelado.

esta es una de las imágenes más impactantes de Afganistán: personas tratando de colgarse de un avión de EE.UU.

Por estas horas, según trascendió, los dos argentinos intentan averiguar si la ONG para la que trabajan consigue ubicarlos en algún otro avión que salga de Afganistán.

El ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, les facilitó un visado para llegar hasta Pakistán por tierra o por aire.

Los cuatro ciudadanos argentinos "están en contacto con nuestra embajada en Pakistán que es la que administra nuestros asuntos en Afganistán"; señalaron desde la Cancillería a cargo de Felipe Solá.

En apenas una semana, entre el 6 al 14 de agosto, los talibanes (el movimiento prohibido en Rusia como terrorista) se hicieron con el control de todas las capitales provinciales y el día 15 entró en Kabul, tomando el poder en la ciudad y, como aseguró más tarde, todo el país.

Con la conquista de Kabul, los talibanes proclamaron el fin de la ofensiva contra las tropas gubernamentales que se había intensificado desde que las fuerzas de EEUU y la OTAN —presentes en Afganistán desde 2001— iniciaran su retirada.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir una masacre", según declaró.

Los talibanes dejaron claro que no habrá un gobierno de transición en Afganistán, sino "un traspaso completo" del poder.

Afganistán: impactante foto de la cabina de un avión repleta de personas

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos evacuó a unas 640 personas de Kabul, la capital de Afganistán, el domingo por la noche, según funcionarios del Departamento de Defensa del país norteamericano.

Luego del caos que se vivió en el aeropuerto, una imagen obtenida por el sitio Defense One mostró a los pasajeros hacinados dentro del avión C-17 Globemaster III (RCH 871), una nave diseñada para llevar a 150 pasajeros sentados.

Según indicaron las autoridades, este vuelo casi alcanza el récord de mayor cantidad de personas que hayan volado en el C-17, que ocurrió ocurrió en 2013, cuando un avión de estas características evacuó a 670 personas que huían de un tifón en Filipinas.

Ante el pánico que se vivió en el aeropuerto con el retiro de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes, los afganos que habían sido autorizados a evacuar comenzaron a subirse a la nave cuando notaron que la rampa del avión permanecía semiabierta, como se puede observar en un video que circuló por las redes sociales durante las últimas horas.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

"La tripulación tomó la decisión de irse", dijo un funcionario de defensa a Defense One. E indicaron: "Aproximadamente 640 civiles afganos desembarcaron de la aeronave cuando llegó a su destino". Los afganos volaron desde Kabul a la base aérea de Al Udeid en Qatar sentados en el piso de la espaciosa bodega del avión.

Hundreds of US-loyal Afghanis are seen packed inside a US airplane that has taken off from Kabul ahead of the Taliban takeover of the country's capital and the departure of US troops. pic.twitter.com/JR9dKrqskX — Quds News Network (@QudsNen) August 17, 2021

El vuelo fue uno de varios que pudo despegar con cientos de personas a bordo, y algunos de los otros pudieron haber tenido una carga incluso mayor que 640, según afirmó la misma fuente.

Miles de personas se movilizaron este lunes al aeropuerto de Kabul y protagonizaron escenas de pánico en un intento desesperado por escapar de Afganistán que, luego de 20 años de guerra, vuelve a estar bajo control talibán tras una ofensiva relámpago de los insurgentes que desató el colapso del gobierno y la huida al extranjero del presidente, Ashraf Ghani.

Videos subidos en las redes sociales mostraban a centenares de personas que esperaban en la pista y a grupos de jóvenes desesperados que se agarraban de aviones comerciales y militares para escapar del país. De acuerdo a lo informado por la agencia Ansa, al menos cinco personas habrían muerto en el aeropuerto de Kabul, posiblemente aplastadas por la multitud.