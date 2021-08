Farmacity cumple 24 años y consolida su compromiso con la salud

La compañía celebra un nuevo aniversario y ratifica una vez más su rol sanitario y fuerte compromiso con el bienestar de las personas

Farmacity cumple 24 años de trayectoria y, como empresa comprometida con la salud y el bienestar, consolida frente a la emergencia sanitaria sus objetivos que apuntan a priorizar el cuidado y el acceso a medicamentos y producto esenciales para el conjunto de la sociedad.

"Farmacity es una empresa argentina que emplea a más de 6.500 personas que nació con la premisa de generar cuidado y bienestar en la comunidad. Es una organización comprometida con la salud que durante el último año y medio adaptó sus plataformas de servicios para atender nuevas necesidades y resolver los nuevos desafíos que surgieron en el mundo. En este sentido, trabajamos incansablemente para poner en valor nuestro propósito de cuidar que la gente se cuide", sostuvo Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Compañía argentina con agenda de inversión y generación de empleo genuino en el país, que ofrece a través de sus 250 farmacias innovación en el acceso a la salud, gracias a sus más de 600 profesionales farmacéuticos. En el último año al menos 2,5 millones de personas necesitaron un medicamento por la noche y lo consiguieron en los Farmacity abiertos 24 horas. Con su red de farmacias y formatos Simplicity, Get The Look, Nat&Deli y Farmacity.com, está presente en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabaja con más de 70 pymes argentinas para desarrollar productos de excelencia a través de sus 15 marcas propias.

Frente a la pandemia, Farmacity desarrolló herramientas innovadoras para facilitar el acceso a los medicamentos: permitió la administración electrónica o digital de la receta y generó la posibilidad de hacer reservas telefónicas de medicamentos y hasta el envío a domicilio, para limitar los desplazamientos de grupos de riesgo.

Por otra parte, habilitó un canal exclusivo para grupos vulnerables y dispuso de un Asistente Virtual para responder las principales consultas al call center. Asimismo, desarrolló nuevos y mejores canales de gestión y respuesta para agilizar el canal de comercio electrónico a través de la web.

A través de un acuerdo celebrado con distintas organizaciones sin fines de lucro, Farmacity hizo entrega de barbijos, algodón, toallas higiénicas, pañuelos antibacteriales descartables, alcohol en gel, jabón líquido, apósitos y otros insumos sanitarios de primera necesidad para que sean distribuidos en distintas entidades de salud y sectores vulnerables.

Por otra parte, conscientes de que durante la pandemia se agudizó el problema de la violencia de género, la compañía continuó con su política de apoyo a iniciativas para erradicar la violencia de género adhiriendo a la campaña "Barbijo Rojo", iniciativa realizada en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); la iniciativa del GCBA "Juntas y Acompañadas", a través de la cual se exhibe folletería y material en todas las farmacias de Capital Federal para reforzar la línea 144.

Alineados con su propósito "Cuidamos que la gente se cuide", hace dos años Farmacity lanzó sus pilares de diversidad (Género, Vulnerabilidad, Discapacidad y LGBTQ+), que son los que hoy representan a la organización, y desarrolló programas que impactan en cada uno de ellos, al mismo tiempo que implementaron políticas y procesos que sustentan la inclusión y la no discriminación en sus espacios de trabajo.

"En Farmacity trabajamos para que la inclusión y la diversidad sean los ejes estratégicos de todas las iniciativas que llevamos adelante", sostuvo Gualde.